La lutte contre les cybercriminels dure depuis une vingtaine d’années. Tant que nous utilisons des ordinateurs portables et des téléphones, il y a une véritable chasse à nos informations.

Les hackers les plus célèbres des deux dernières décennies

Les pirates informatiques proposent des virus de plus en plus complexes, et ceux qui les combattent mettent en place une protection plus fiable – et cela se transforme en une véritable guerre. Après tout, Internet sert aujourd’hui non seulement à trouver des femmes asiatiques pour mariage sur le site https://ladadate.fr/femme-asiatique, ou à communiquer. Aujourd’hui, nous allons parler des personnes qui ont changé notre compréhension de l’ordinateur et de la façon dont le talent et la créativité peuvent être gaspillés.

Jonathan Joseph James (cOmrade), hacker de Miami

Il a fait son premier hack à l’âge de 15 ans, accédant aux ordinateurs du département américain de la Défense et à trois mille messages de responsables gouvernementaux. Noms, codes d’accès, mots de passe – tout cela était entre les mains d’un adolescent ordinaire.

Le 29 juin 1999, il a lancé une puissante attaque contre la NASA. À l’aide d’un ordinateur Pentium ordinaire, il a réussi à voler le code source de la station spatiale internationale. Il a été arrêté en 2000 et condamné à six mois d’assignation à résidence. Il a également été interdit d’utiliser l’ordinateur, mais il a enfreint cette règle et est allé en prison, où il a passé six mois. Sans son jeune âge, il ferait face à beaucoup plus de punitions.

Kevin David Mitnick, ancien hacker californien

En 1995, il est devenu le cybercriminel le plus recherché au monde. À l’âge de 16 ans, il a accédé illégalement au réseau de la Digital Equipment Corporation et a volé pour 1 million de dollars de logiciels, pour lesquels il a été condamné à un an de prison. Après sa libération, il a piraté les ordinateurs de la compagnie de téléphone Pacific Bell. Il dirige actuellement une société de conseil et aide les gens à garder leurs données privées.

Michael Kals (MafiaBoy), hacker du Canada

En 2000, il a organisé des attaques DDoS contre des entreprises mondiales de renommée mondiale comme Amazon, Dell, CNN, eBay et Yahoo !. Après ses actions, les serveurs de l’entreprise ont cessé de répondre et les sites Web sont tombés en panne. Ce fut un coup dur pour les victimes de l’attaque, avec des dommages estimés à 1,2 milliard de dollars canadiens.

Gary McKinnon, hacker écossais

En 2002, Gary a infiltré 97 ordinateurs de l’armée américaine et de la NASA pour prouver que les autorités cachaient des informations sur OVNI.

De 2001 à 2002, il a utilisé l’ordinateur de parents pour pirater divers systèmes gouvernementaux. Il est l’un des rares cybercriminels à avoir vu la plus haute justice dans ses activités. À l’heure actuelle, Gary est engagé dans le support SEO de sites et dirige sa propre entreprise Small SEO Ltd.