L’évolution de la technologie a donné naissance à de nombreux métiers dans l’univers du numérique. Ainsi, vous pouvez devenir nomade digital juste avec un ordinateur, une bonne connexion internet et quelques connaissances de base dans le métier du numérique de votre choix. Un nomade digital est une personne qui travaille depuis le confort de sa maison ou de n’importe quel autre endroit. Découvrez ici les différents métiers du numérique qui vous permettront de devenir un nomade digital.

Devenir Designer

Le design est un élément omniprésent dans l’univers numérique. En devenant designer, vous aiderez les entreprises dans la création et le maintien de l’identité de leur marque. Qu’il s’agisse de la conception d’un logo ou d’une publicité sur les réseaux sociaux, vous serez régulièrement sollicité(e). Par ailleurs, il faut noter que vous n’avez pas forcément besoin d’une qualification particulière pour devenir digital nomad en graphisme. Si vous maîtrisez les fonctions de base des logiciels de conception, c’est déjà suffisant pour faire ce métier. Cependant, en cas de besoin n’hésitez pas à suivre une formation en ligne. Ceci vous permettra d’être plus performant et d’attirer plus de clients.

Devenir Marketeur des réseaux sociaux

La majorité des grandes marques sont présentes sur les réseaux sociaux. Elles ont donc besoin d’un professionnel pour gérer leur présence et échanger avec leurs clients. En devenant marketeur des réseaux sociaux, vous aiderez ces marques à créer et à maintenir leur visage public. Votre travail consistera à programmer des publications et à organiser des concours sur les réseaux sociaux. En outre, consulter quelques vidéos concernant le sujet sur YouTube ou payer une formation de courte durée suffira pour devenir marketeur.

Par ailleurs, pour décrocher des contrats sur les plateformes de freelance, vous aurez parfois besoin d’envoyer votre CV. Vous pouvez donc optimiser vos recherches d’emploi par la création d’un bon CV. Aussi, sur les sites Web spécialisés, comme Modeles-cv vous pourrez trouver des modèles gratuits et des conseils utiles.

Devenir un écrivain ou un rédacteur

Très sollicités aujourd’hui, les écrivains et les rédacteurs font partie des travailleurs de l’univers du numérique. Il existe par exemple de nombreuses formations payantes ou gratuites disponibles en ligne pour apprendre la rédaction Web. Ainsi, vous allez pouvoir devenir digital nomad. En tant qu’écrivain, vous aurez des missions de rédaction d’articles pour les sites Web et de rédaction de livres électroniques. C’est l’un des métiers du numérique les plus passionnants comme le métier de web designer.

Devenir expert en référencement SEO

C’est un ensemble de compétences essentielles au succès des entreprises. En effet, le référencement permet à un site Web de se démarquer dans un moteur de recherche comme Google. Sans un bon référencement, il est impossible pour un site Web de trouver son public et pour une entreprise en ligne de trouver des clients.

En devenant spécialiste du référencement SEO, vous aurez à modifier certains codes dans l’architecture d’un site Web. Vous devrez aussi vous assurer que le site contient un certain nombre de mots-clés recherchés. Vous aurez également pour mission de mettre le site Web en avant dans des domaines donnés. Ainsi, vous aidez le site Web à attirer l’attention d’un moteur de recherche et des internautes. Vous pouvez vous rendre sur des sites spécialisés pour en savoir plus sur le développement Web.

Pour devenir nomade dans les métiers du numérique ci-dessus, vous n’avez qu’à suivre des formations de courte durée en ligne. En effet, aucune qualification particulière n’est requise.