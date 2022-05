L’intérim fait partie des options de carrière qui peuvent séduire les travailleurs actifs en recherche de plus de diversité et de flexibilité dans leur travail. Spécialiste du recrutement et du placement rapide de talents, une agence d’intérim facilite aussi bien la vie des recruteurs que des recrutés. Alors, quel est exactement le rôle d’une agence intérimaire. Nous faisons le tour du sujet en 5 points clés.

1- Qu’est-ce qu’une agence d’intérim ?

La mission d’une agence intérimaire est triple, elle doit à la fois pouvoir :

Sourcer des profils de travailleurs qualifiés

Aider les personnes en recherche d’emploi à trouver des missions d’intérim en correspondance avec leurs aspirations

Accompagner les entreprises en recherche d’intérimaires pour fiabiliser leur process et l’efficacité de leur démarche de recrutement.

Le cabinet de recrutement se positionne donc comme un intermédiaire spécialisé, objectif et fiable, un facilitateur d’embauche pour faire gagner du temps et de l’argent aux intérimaires et aux recruteurs.

2 – L’agence d’intérim est l’employeur de l’intérimaire

Les missions d’intérim s’organisent dans le cadre d’une relation tripartite dans laquelle l’entité qui recrute l’intérimaire est l’agence de placement et non l’entreprise cliente. La relation se formalise contractuellement de la manière suivante :

L’intérimaire et l’agence d’intérim signent un contrat que l’on appelle « contrat de mission ».

L’agence intérimaire et l’entreprise client signent un contrat de « mise à disposition »

L’agence d’intérimaire est l’entreprise de droit quand l’entreprise cliente est l’entreprise de fait puisqu’elle dirige le déroulé de la mission au sein de son propre établissement. Dans cette configuration, l’agence remplit tous les devoirs d’un employeur vis-à-vis de son intérimaire, à savoir : édition des fiches de paie, versement du salaire, cotisations pour le chômage et la protection sociale…

3 – Qui peut faire appel à une agence d’Intérim ?

Toutes les entreprises peuvent travailler avec une agence d’intérim comme Page Personnel, peu importe leur taille ou leur secteur d’activité. Elles sollicitent généralement les services d’un cabinet quand :

Un pic d’activité se fait sentir (travail saisonnier, commande importante…)

Il est nécessaire de faire remplacer un salarié absent

Une mission nécessite des compétences spécifiques introuvables en interne

Sachez toutefois qu’il n’est pas possible de travailler avec une agence intérimaire pour :

Recruter des mannequins ou médecins du travail

Effectuer des travaux très dangereux (sauf si les tâches sont réalisées en vase clos ou avec l’accord du Directeur départemental du travail)

Remplacer du personnel en grève

Pourvoir un poste après un licenciement économique

4 – Travailler dans une agence d’Intérim : avantages pour les intérimaires

En choisissant l’intérim, les travailleurs actifs ont la possibilité de profiter de tous les avantages du salariat classique (congés payés, mutuelle, chômage…) tout gagnant en flexibilité. Les intérimaires peuvent en effet :

Choisir de travailler ou pas pendant certaines périodes de l’année

Privilégier des missions avec des horaires ou jours de travail qui arrangent leur emploi du temps personnel

Profiter de plus de diversité dans leurs tâches professionnelles en choisissant librement leurs missions

Les intérimaires se voient aussi verser un meilleur salaire grâce aux indemnités congés payés (10%) et la prime précarité (10%). En travaillant pour plusieurs employeurs, le salarié intérimaire peut aussi plus facilement étendre son réseau et ses compétences, voire même se faire embaucher en CDI à la fin d’une mission.

5 – Travailler dans une agence d’Intérim : avantages pour les entreprises

Passer par une agence intérimaire permet aux entreprises de gagner du temps précieux en phase de recrutement. Le process est en effet plus efficace car les agences de placement ont souvent un vivier de candidats à disposition. Les conseillers s’occupent de sourcer les profils, identifier les meilleurs talents et de vérifier leurs compétences en entretien.

Objectif en toute circonstance, l’agence intérimaire permet de recruter des profils qualifiés et disponibles tout de suite. Le cabinet prend aussi en charge tout l’administratif, des tâches chronophages qui surchargent souvent le quotidien des services RH et des dirigeants.