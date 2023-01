Avec le développement de l’outil numérique, ce sont toutes les facettes de notre vie qui ont été à jamais bouleversées. N’en déplaisent aux réactionnaires et autres bougons, il est désormais évident que c’est au travers des réseaux et des écrans que notre existence transite pour la plus grande part. Le télétravail est ainsi devenu une habitude bien ancrée dans les entreprises. Mais alors, comment bien réussir sa réunion en ligne ? Réponses dans cet article.

La réunion en ligne, un événement aussi banal que déterminant

Le télétravail offre des perspectives nouvelles, tant aux employés qu’aux entreprises. Grâce à ce mode de fonctionnement libérateur, les premiers peuvent jongler plus facilement entre vie professionnelle et sphère intime. Le temps passé avec les proches augmente, la satisfaction avec et ainsi la motivation est décuplée. Les entreprises profitent donc de personnels heureux et voient la productivité au travail augmenter de manière significative.

Ce sont les logiciels collaboratifs qui permettent de garantir l’efficacité du télétravail. Les outils tels que Wrike, qui permettent à la fois d’organiser et de coordonner les services et les individus tout en garantissant la sécurité des données, confèrent aux sociétés qui s’en équipent un avantage certain sur leurs concurrents. Mais de nouveaux outils imposent de nouvelles compétences. Voyons donc comment réussir sa réunion en ligne.

Réussir sa réunion en ligne par de bonnes habitudes

Comme pour n’importe quelle réunion, il vous faudra d’abord travailler votre propos et surtout le répéter. Ne croyez pas que parce que vous l’avez rédigée, votre présentation sera un succès. Répéter entièrement est indispensable. Il faudra aussi choisir une tenue convenable, définir le lieu de plus propice à la diffusion de votre image et bien sûr tester la caméra et le micro bien avant le lancement de votre présentation.

Par ailleurs, il sera tout aussi indispensable d’avoir préparé à l’avance d’éventuelles questions et de communiquer l’ordre du jour suffisamment en avance. Pensez également à établir clairement les modalités de la discussion. Réussir sa réunion en ligne implique en effet que chaque participant sache quand et comment il peut prendre la parole ou bien votre présentation se transformera très vite en cacophonie inaudible !

Des impairs à ne pas commettre lors d’une réunion en ligne

Réussir sa réunion en ligne, c’est aussi savoir éviter des comportements qui lasseront votre auditoire. Pas question donc de réciter sa présentation de manière trop scolaire. Déjà que la présence physique commune manque mais si le propos est en plus lancinant, le niveau de concentration baissera très vite. Travaillez donc plus encore votre sujet que pour une réunion classique.

Il est tout aussi important de ne pas dépasser le cadre horaire prévu. On recommande même de terminer en avance afin de ne pas voir des participants regarder leur montre pendant que vous discourez. On recommande aussi d’impliquer les participants en les encourageant à poser des questions. Surtout, il est important que chacun connaisse son rôle à la fin de la réunion. Aucun des participants ne devrait donc à taper une requête dans la barre de recherche google après votre intervention !