Dans le monde du commerce de détail, la lutte contre le vol à l’étalage est un enjeu majeur. Pour y faire face, de nombreux commerçants optent pour des systèmes antivol électroniques. Deux technologies dominent le marché : la Radio Fréquence (RF) et l’Acousto-Magnétique (AM). Si ces deux solutions semblent similaires à première vue, elles présentent pourtant des différences notables. Alors, quel système antivol est le plus adapté à votre commerce ?

Comprendre les deux technologies

Qu’est-ce que la Radio Fréquence (RF) ?

La technologie RF fonctionne sur une fréquence de 8,2 MHz. Elle repose sur une communication entre une étiquette antivol RF (ou un badge) et des portiques installés à l’entrée du magasin. Lorsque l’étiquette active passe entre les portiques sans être désactivée, une alarme se déclenche.

Qu’est-ce que l’Acousto-Magnétique (AM) ?

Le système AM repose sur une fréquence de 58 kHz. Il utilise des étiquettes contenant des matériaux métalliques qui réagissent à un champ magnétique spécifique. Ce système est reconnu pour sa précision et sa capacité à détecter les étiquettes même en cas de présence de métaux ou de liquides à proximité.

Les avantages et limites de chaque système

Les points forts de la RF

Coût plus abordable : Les systèmes RF sont généralement moins chers à l’achat et à l’installation.

: Les systèmes RF sont généralement moins chers à l’achat et à l’installation. Idéal pour les vêtements : Les badges RF sont souvent utilisés dans les boutiques de prêt-à-porter.

: Les badges RF sont souvent utilisés dans les boutiques de prêt-à-porter. Large choix d’étiquettes : On trouve facilement des étiquettes RF autocollantes adaptées aux petits objets.

Cependant, la technologie RF est plus sensible aux interférences et son efficacité peut diminuer en présence de liquides ou de métaux, ce qui la rend moins adaptée à certains types de commerces.

Les atouts de l’AM

Détection plus précise : La technologie AM offre une meilleure capacité de détection, même à travers les emballages métallisés ou les liquides.

: La technologie AM offre une meilleure capacité de détection, même à travers les emballages métallisés ou les liquides. Moins de fausses alertes : Elle est moins sujette aux déclenchements intempestifs.

: Elle est moins sujette aux déclenchements intempestifs. Parfaite pour les pharmacies et les grandes surfaces : Elle convient mieux aux produits conditionnés en flacon ou en boîte métallique.

Le revers de la médaille : le système AM est plus coûteux, tant pour les portiques que pour les étiquettes.

Quel système pour quel type de commerce ?

Si vous gérez une boutique de prêt-à-porter ou une librairie, le système RF est souvent la solution la plus adaptée. Sa compatibilité avec des étiquettes discrètes et son coût abordable en font un choix courant dans ces environnements.

En revanche, les commerces manipulant des produits conditionnés dans des flacons, des boîtes métalliques ou contenant des liquides – comme les pharmacies, les supermarchés ou les enseignes d’électronique – bénéficieront davantage d’un système AM. Sa capacité à détecter précisément les étiquettes, même dans des conditions complexes, le rend idéal pour ces secteurs plus sensibles.

Chaque type de commerce ayant ses spécificités, il est essentiel de considérer à la fois la nature des produits vendus et les contraintes techniques avant de faire votre choix.

Un choix stratégique

Le choix entre RF et AM dépend avant tout de la nature de vos produits, de votre budget et du niveau de sécurité souhaité. Pour un commerce de vêtements ou de livres, le RF est souvent suffisant. En revanche, pour les environnements où les emballages complexes ou les liquides sont omniprésents, l’AM s’impose comme la solution la plus fiable.