Vous en avez assez de passer vos week-ends à tondre la pelouse ? Le RoboUP Raccoon 2 SE est fait pour vous. Lancé officiellement le 18 mars 2026 après une campagne Kickstarter couronnée de succès (plus de 600 contributeurs fin 2025) et validé par plus de 20 médias spécialisés et 80 bêta-testeurs, cette tondeuse robotisée sans fil périphérique s’impose comme l’une des meilleures options du marché pour les pelouses jusqu’à 600 m².

Prix actuel : 499 € (soit 130 € de réduction sur le prix conseillé). Un rapport qualité/prix difficile à battre dans cette catégorie. Pour les utilisateurs recherchant une tondeuse robotisée pour petit jardin simple à installer, performante et accessible, le Raccoon 2 SE coche pratiquement toutes les cases.

Unboxing et analyse de la construction

Dès l’ouverture de la boîte, on apprécie le soin apporté au packaging : tout en carton, sans polystyrène, la tondeuse robotisée Raccoon 2 SE affiche d’emblée une certaine conscience écologique. Le contenu est complet et même généreux : le robot, la station de recharge avec câble, le pare-chocs frontal à monter (quatre vis, clé incluse), des piquets d’ancrage, deux balises magnétiques pour les passages étroits, et trois jeux de lames de rechange, de quoi assurer la première mise en marche sans frais supplémentaires.

La construction inspire confiance. Les plastiques rigides sont épais et bien assemblés, avec une certification IPX6 qui garantit une résistance aux intempéries sérieuse. Le robot pèse environ 12 kg et dispose d’une poignée ergonomique encastrée à l’arrière, idéalement positionnée pour le soulever sans se salir les mains. L’esthétique sobre en gris foncé avec touches de noir et d’orange lui confère un look discret et moderne qui s’intègre bien dans n’importe quel jardin. Comme les meilleures tondeuses robotisées modernes, le Raccoon 2 SE mise avant tout sur la simplicité d’utilisation et la robustesse.

Tondeuse robotisée Raccoon 2 SE : Installation et configuration

C’est ici que le Raccoon 2 SE frappe fort. La promesse du constructeur « Unbox in 1, Mow in 2 » n’est pas du marketing vide : une simple pression sur le bouton central suffit à lancer la cartographie automatique de votre pelouse, sans application, sans câble enterré, sans station RTK. Le robot effectue un tour de reconnaissance, construit sa carte, et commence à tondre.

Lancé en 2026 chez des enseignes majeures comme Leroy Merlin, Fnac Darty, OBI, Bauhaus et Hornbach, il est désormais accessible en quelques clics. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, l’application gratuite RoboUP (iOS et Android) permet de créer jusqu’à trois zones distinctes, de programmer des plages horaires, ou de modifier la hauteur de coupe à distance, sans jamais être obligatoire pour un usage basique. Cette approche rend cette tondeuse robotisée particulièrement accessible aux utilisateurs qui découvrent pour la première fois l’univers des robots tondeuses.

Efficacité de la navigation

Le Raccoon 2 SE repose sur un système vSLAM + INS : une caméra IA orientée vers le sol analyse en temps réel la frontière entre pelouse et autres surfaces, tandis qu’une centrale inertielle mesure ses déplacements. Résultat : une navigation sans câble périphérique ni repère GPS, capable de reconnaître plus de 300 types d’obstacles (meubles, jouets, animaux, vases…).

Le pare-chocs physique constitue un second filet de sécurité : si un obstacle n’est pas détecté à temps par la caméra, le robot ralentit au contact et change de trajectoire. Les capteurs de levée et d’inclinaison coupent les lames instantanément si l’appareil est soulevé, une sécurité essentielle pour les foyers avec enfants ou animaux. Le robot gère également les pentes jusqu’à 36 %, les marches jusqu’à 4 cm, les trous jusqu’à 5 cm de profondeur, et les passages étroits à partir de 80 cm de largeur, grâce à des balises magnétiques optionnelles pour les corridors.

Contrairement à de nombreuses tondeuses robotisées d’entrée de gamme, le Raccoon 2 SE propose une navigation intelligente réellement efficace pour les petits espaces complexes. Cette tondeuse robotisée pour petite cour est parfaitement adaptée aux jardins urbains nécessitant précision et maniabilité.

Efficacité de la tonte

La tonte parallèle avec cartographie complète est 1,6 fois plus efficace qu’une tonte aléatoire classique : le robot couvre méthodiquement l’ensemble de la surface en évitant les doublons inutiles. La largeur de coupe est de 20 cm, avec trois lames oscillantes sur un disque flottant qui s’adapte aux légères irrégularités du terrain pour un résultat homogène.

La hauteur de coupe est réglable électroniquement via l’application sur 12 niveaux, de 30 à 80 mm — une fonctionnalité premium rarement vue sous les 500 €. Le robot gère les passages étroits, franchit les racines affleurantes, et son système de retour automatique en station en cas de pluie (grâce au capteur météo intégré) préserve aussi bien la pelouse que l’appareil. Fonctionnement à ≤ 56 dBA : plus silencieux qu’un sèche-cheveux, il peut travailler tôt le matin sans même perturber le voisinage.

Cette tondeuse robotisée pour petit jardin privilégie une coupe régulière, silencieuse et efficace au quotidien. Face à d’autres tondeuses robotisées dans cette gamme de prix, le Raccoon 2 SE se distingue par ses performances homogènes et son excellent confort d’utilisation.

Application de votre tondeuse robotisée pour petit jardin

L’application RoboUP est claire, bien traduite, et enrichie régulièrement via mises à jour OTA. Elle permet de visualiser la carte de la pelouse, de définir des zones de tonte personnalisées, de programmer des sessions hebdomadaires, de piloter le robot en mode télécommande, et de régler la hauteur de coupe à distance. Les notifications push tiennent informé en temps réel. Pour les utilisateurs qui n’ont pas internet à domicile, bonne nouvelle : une fois configuré, le robot fonctionne parfaitement hors connexion, en mode autonome.

Cette tondeuse robotisée connectée reste simple à utiliser tout en proposant les fonctionnalités essentielles attendues sur un modèle moderne.

Autonomie

La batterie 5 Ah lithium-ion offre jusqu’à 150 minutes de tonte pour une recharge complète en seulement 70 minutes, soit l’un des meilleurs ratios autonomie/recharge de la catégorie. À titre de comparaison, les concurrents filaires comme le Worx Landroid ou le Gardena Sileno n’offrent que 60 à 65 minutes d’autonomie pour des temps de recharge similaires. En cas de batterie faible en cours de session, le Raccoon 2 SE rentre automatiquement à sa base, se recharge, puis reprend exactement là où il s’était arrêté.

Grâce à cette excellente autonomie, cette tondeuse robotisée autonome convient parfaitement aux propriétaires de petits jardins souhaitant automatiser entièrement l’entretien de leur pelouse.

Conclusion

Le RoboUP Raccoon 2 SE s’impose comme la référence des robots tondeuses à moins de 500 € pour les petites pelouses. Son installation en un geste, sa navigation par IA sans aucun câble, son autonomie record, sa discrétion sonore et ses fonctionnalités premium en font un choix rationnel pour tous ceux qui veulent récupérer leurs week-ends sans se ruiner. Disponible chez les plus grandes enseignes européennes, avec une démonstration déjà disponible sur YouTube depuis le 26 mai et des offres Prime Day jusqu’à 28 % de réduction, il n’y a plus vraiment de raison d’hésiter.

Dans l’univers des tondeuses robotisées accessibles, le Raccoon 2 SE réussit à proposer une expérience premium à prix relax. Pour une tondeuse robotisée pour petit jardin à moins de 500 €, difficile aujourd’hui de trouver plus complet. Elle combine simplicité, efficacité et technologies intelligentes dans un format pensé pour les particuliers.