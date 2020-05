La taille des box de dernière génération

L’évolution de la technologique provoquée par l’arrivée du numérique a changé les habitudes humaines. Ainsi, que ce soit dans votre résidence comme au sein de vos bureaux, vous ne pouvez plus vivre sans les offres internet. Cependant, pour profiter au maximum de ces offres à des prix réduits, vous devrez nécessairement disposer des box ultra-performants. Or, sur le marché, ce sont les box de dernières générations qui sont les plus prisés par les consommateurs en raison de leurs multiples fonctionnalités. Découvrez ici les raisons pour lesquelles vous devez privilégier les box de dernière génération.

La satisfaction des envies des consommateurs et l’objectif le plus précis des concepteurs et fournisseurs des box. Or, la plupart des clients recherchent toujours l’optimisation des espaces réservés aux appareils électroménagers. Ainsi, les fabricants conçoivent des box équipées de boîtiers de petite taille. La Freebox Mini 4K de dernière génération est un exemple parfait.

Le plus impressionnant avec les box de dernière génération est leur design. L’aspect morphologique s’harmonise parfaitement avec le look pour vous offrir des appareils qui peuvent être considérés comme des accessoires décoratifs fonctionnels. La box SFR Box 8 est un exemple palpable.

La qualité des débits en Fibre, Android TV, Freebox TV, et autres

La vitesse de connexion fournie par les box internet représente l’une des préoccupations importantes des consommateurs. Pour satisfaire cette exigence des clients, les box de dernière génération sont conçus en fonction des dernières normes de connectivité pour vous permettre d’optimiser l’expérience utilisateur.

De ce fait, les fabricants intègrent progressivement le Wifi 6 dans les box de dernière génération. Il s’agit d’un nouveau type de technologie qui commence à intégrer les maisons et les bureaux des entreprises. En effet, le wifi 6 est caractérisé par des vitesses de navigation élevées et par le maintien d’une excellente portée.

Il faut également préciser que le wifi 6 offre une performance incroyable en ce qui concerne la vitesse de transmission des données, car il peut atteindre 10 Gigabits de débit par seconde. N’est-ce pas une aubaine ? En acquérant la box de dernière génération Freebox Mini 4K, outre la vitesse de connexion, vous bénéficierez des offres Freebox Mini 4K à des prix exceptionnels pour plus d’épanouissement et de jouissance en entreprise comme à la maison.

Cela vous permettra donc de profiter des images de qualité exceptionnelle sur vos Android TV et surtout de multiples chaines grâce aux Freebox TV.

Un assistant vocal de qualité hors norme

Quoi de plus important que de faire exécuter vos désirs juste en les énonçant ? La plupart des box de dernière génération sont équipés d’un Assistant Google. Un système d’exploitation qui vous permet de piloter votre Player directement avec votre vois.

De manière générale, l’Assistant Google s’active et se pilote directement depuis la télécommande. Sur cette dernière, vous trouverez un bouton micro. Il sert à actionner la commande vocale. Dès l’activation, il vous suffit d’effectuer une requête, tel que « Zappe sur LCI ou ouvre l’application TF1. »

En outre, l’Assistant Google est doté des fonctionnalités identiques à celles de votre Smartephone. De ce fait, vous avez la possibilité de rechercher un itinéraire sur Google Maps, piloter vos objets connectés, gérer vos contacts, etc.

Enfin, avec les box de dernière génération comme le Freebox Mini 4K, vous pouvez profiter d’une téléphonie illimitée vers les fixes et vers plus de 110 destinations internationales.