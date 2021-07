Le développement du numérique et son utilisation par l’ensemble des secteurs de l’économie a produit un changement drastique dans les besoins des entreprises. Aujourd’hui, aucune d’entre elles ne peut ignorer les bénéfices d’un service informatique efficace, composé de professionnels aux compétences diverses et variées. Du marketing à l’expérience client en passant par la gestion des ressources humaines et la recherche et développement, chaque aspect de l’entreprise est désormais indissociablement lié aux compétences des informaticiens.

C’est donc une formidable opportunité pour toutes sortes de métiers du numérique de trouver de nouveaux clients et partenariats. Community managers, graphistes, techniciens et surtout développeurs ont à leur disposition un formidable marché, appelé à grandir sans discontinuité dans les années à venir. Mais pour être vraiment concurrentiel, le développeur indépendant notamment doit être capable de proposer des compétences à haute valeur ajoutée. Et ceci passe obligatoirement par la maîtrise des frameworks informatiques parmi les plus utilisés. Explications.

Le métier de développeur, des besoins en croissance constante

En France comme partout ailleurs, la crise sanitaire a accéléré une tendance déjà à l’œuvre depuis quelques années : celle du développement du e-commerce. Pour perpétuer le lien avec leurs clients confinés et limités dans leurs déplacements, les marques qui ne l’avaient pas encore fait ont dû concevoir et créer rapidement des plateformes internet pour satisfaire les demandes. Ceci a accru encore le besoin en développeurs, seuls capables d’utiliser le langage informatique pour construire des services efficaces à l’usage des clients.

Il ne faudrait pourtant pas croire que la fin de la crise sanitaire marquera le pas des besoins en développement dans le tissu économique français. Bien au contraire, les consommateurs sont désormais habitués à bénéficier de l’outil numérique pour commander des produits ou des services, se faire livrer rapidement et profiter d’une ergonomie appréciable pour leur navigation sur les réseaux. Les développeurs se doivent donc de fourbir leurs armes pour répondre aux besoins et cela passe notamment par la maîtrise des langages et frameworks informatiques.

Un framework informatique, c’est quoi ?

Le monde du numérique est un univers en mouvement perpétuel qui apporte chaque année, voire chaque mois, son lot d’innovations. Pour les développeurs qui souhaitent rester concurrentiels face à l’augmentation du nombre de leurs collègues, il est particulièrement important de se former en permanence. Maîtriser les nouveaux outils et méthodes qui inondent le marché fait donc partie du quotidien de ce professionnel et parmi eux le framework informatique est certainement l’un des plus indispensables.

Les développeurs sont des artisans de la programmation numérique. Leur rôle est de construire des outils adaptés aux besoins de leurs entreprises clientes pour créer des fonctionnalités, des services ou des facilités sur leur site et leurs applications. Les frameworks informatiques sont des sortes de canevas prêts à l’emploi qui leur permettent de ne pas avoir à réécrire l’ensemble du code pour leur projet à chaque fois. Il en existe une grande diversité qui ont chacun leurs particularités, leurs usages spécifiques et leurs avantages ou inconvénients.

Les avantages du framework informatique

Pour un développeur, plus encore peut-être que pour les autres professions, le temps c’est de l’argent. En effet, rares sont les développeurs informatiques liés par le salariat à une entreprise. La plupart exercent en indépendant, un statut qui offre de nombreux avantages, il suffit de simuler ses revenus en portage salarial pour s’en convaincre, mais qui demande aussi de savoir faire preuve de ses compétences et de sa capacité à répondre rapidement aux objectifs d’une mission particulière. Les frameworks informatiques sont donc indispensables pour gagner du temps et accomplir le plus de missions possible en un temps court.

En général, un développeur se spécialise dans seulement quelques langages informatiques parmi les plus connus afin de proposer un service qualitatif. C’est plus ou moins la même chose pour les frameworks. Là aussi, ces modèles prêts à l’emploi sont généralement associés à un ou plusieurs langages, comme JavaScript, Python, HTML, CSS, etc… Mais pour réellement dépasser ses concurrents, il est conseillé d’en maîtriser plusieurs, ce qui peut être grandement facilité par l’usage de frameworks différents qui feront gagner du temps au professionnel.

Différents frameworks informatiques incontournables

La liste des frameworks informatiques est extrêmement longue et ne cesse de s’enrichir chaque année. Avec le temps, certains qui faisaient partie des compétences de base de tout développeur deviennent peu à peu obsolètes tandis que d’autres émergent. Comme dans tout métier lié au numérique, on rappellera ici que l’actualisation des connaissances est indispensable pour rester performant !

On distingue deux grandes catégories de frameworks informatiques. Les frameworks back-end concernent toute la structure cachée d’un site web tandis que les frameworks front-end sont eux utilisés pour créer les fonctionnalités visibles d’un site ou d’une application. Parmi les plus utilisés de ces modèles, citons React JS, Node et Angular pour le langage JavaScript, Flask et Django pour le Python ou encore Symfony pour le PHP.

Comment devenir un développeur informatique en réussite professionnelle ?

Vous l’aurez compris, la maîtrise d’un maximum de langages et des frameworks informatiques associés sont les meilleurs atouts du développeur qui souhaite concrétiser un grand nombre de missions. A titre d’exemple, on estime qu’un développeur PHP peut espérer une rémunération annuelle comprise entre 30 et 48 000 euros, ou un taux journalier moyen de 500 euros tandis qu’un développeur JavaScript pourra lui atteindre jusqu’à 53 000 euros de rémunération annuelle ou 580 euros de TJM.

Une autre question d’importance concerne le choix du statut. Le portage salarial est l’un des plus choisis car il combine un grand nombre d’avantages. Plus souple et flexible que le salariat mais suffisamment sécurisant car il donne accès au droit au chômage, il est aussi un statut idéal pour limiter les actions administratives, ce qui offre plus de temps pour organiser son business et par exemple solliciter de nouveaux clients via la prospection. En bref, un modèle économique parfait pour un métier en perpétuelle évolution !