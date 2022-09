Si vous êtes un tant soit peu attentif à l’actualité économique, vous aurez sûrement remarqué que le monde de la finance subit une transformation radicale de ses pratiques depuis quelques années. Le temps des salles de marchés dans lesquelles il fallait à la fois être capable de jouer des coudes et de calculer mentalement à la vitesse de l’éclair est désormais révolu. Et savoir créer un robot de trading est devenu l’atout maître du trader. Mais comment s’y prend-on ?

Pourquoi les traders doivent savoir coder aujourd’hui ?

Le trader est très simplement un expert de l’achat et de la revente. Il doit donc détenir les outils qui lui permettent de se positionner le plus favorablement possible sur un titre. Pour cela, n’importe qui peut aujourd’hui disposer d’un pool d’informations constamment renouvelées grâce à Internet. Mieux encore, les possibilités offertes par le numérique permettent de démultiplier nos capacités de calcul et d’action, à condition bien sûr de savoir les utiliser, voire les créer.

De nombreux logiciels sont disponibles pour les traders professionnels ou amateurs qui cherchent à optimiser leurs actions. On pense notamment aux plateformes de trading en ligne comme immediate edge. Pour aller encore plus loin, et donc améliorer encore leur emprise sur le marché, certains décident de concevoir eux-mêmes leurs outils. Créer un robot de trading est ainsi devenu une sorte d’achèvement ultime pour tout trader qui se respecte. Mais comment faire pour le programmer ?

Des langages informatiques utiles pour créer un robot de trading

Naguère, les traders étaient constamment pendus au téléphone tout en gardant les yeux rivés sur les informations sur les cours affichés dans les salles de marchés. Le but étant de synthétiser les diverses informations récoltées pour en tirer le meilleur parti et se positionner idéalement sur les titres disponibles. Avec l’informatique, les choses ont été bouleversées. L’objectif est de déléguer le plus possible à la machine pour optimiser les choix de placement.

Créer un robot de trading consiste à trouver la meilleure formule intégrer le plus grand nombre de données disponibles possibles et en extraire le choix le plus pertinent en matière d’investissement. La maîtrise d’un ou plusieurs langages informatiques est donc nécessaire. Python est généralement cité comme le plus polyvalent pour le trading haute fréquence, mais on trouve aussi des traders qui codent en C++ ainsi qu’en Go, apparemment plus adapté pour le traitement de données volumineuses.

Le trading de demain

Le trading en ligne semble promis à un bel avenir, malgré les risques qu’il comporte. On ne rappellera jamais assez que ce type d’investissement induit nécessairement des pertes chez la majorité. Avant de créer un robot de trading, il faudra donc se former de manière poussée, aussi bien en ce qui concerne la programmation que la finance. Sachez aussi que la maîtrise d’un langage informatique est une tâche chronophage, alors n’espérez pas que votre entreprise soit rentable en quelques mois !

Néanmoins, on observe bien une évolution du trading qui va vers toujours plus d’automatisation et toujours moins d’intervention humaine. Le trading à haute fréquence ou le swing trading par exemple sont en vogue et impliquent nécessairement la mobilisation de compétences non humaines pour être rentables. Apprendre à coder, c’est donc bien se préparer pour se positionner plus favorablement sur le trading de demain.