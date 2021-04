Ils plaisent pour la qualité de leurs formations, l’efficacité d’apprentissage et leur format court: les Coding Bootcamp sont de plus en plus nombreux en France et dans le monde. Des dizaines de langages et de méthodes d’apprentissage sont proposés. Il peut être difficile de trouver le meilleur coding bootcamp, celui qui nous correspond. Mais avant d’intégrer un coding bootcamp, il est important de se poser la question: pourquoi faire un coding bootcamp ? Quels sont vos objectifs ? Quels sont les avantages d’un coding bootcamp ? On vous donne toutes les réponses ici.

Une compétence, plusieurs objectifs

Objectif 1: Devenir développeur web

La majorité des personnes que l’on rencontre dans un coding bootcamp ont souvent pour objectif de devenir développeur web. On rencontre tout type de profils dans un coding bootcamp, mais beaucoup choisissent ce format d’école pour se reconvertir et acquérir des compétences techniques très rapidement.

A la fin de leur formation certains d’entre eux décident de se lancer en tant que développeur web dans des startups car ils aiment les challenges proposés dans ces entreprises. En revanche, d’autres développeurs juniors choisissent de travailler en freelance. C’est une bonne façon pour eux de continuer à progresser en diversifiant leurs missions avec différents clients.

Des collectifs de freelancers qui s’entraident pour travailler sur des projets de plus grandes envergures et qui leur permettent d’asseoir leur crédibilité. Le choix du langage choisi demeure très important lorsqu’on souhaite devenir développeur. Certains langages comme Javascript sont très prisés par les recruteurs !

Objectif 2 : Développer sa startup

Intégrer un bootcamp en développement web est une excellente solution si vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer votre entreprise seul. Les Coding Bootcamp peuvent vous permettre de créer votre premier site web et/ou application mobile. C’est qu’on appelle un MVP, le Produit Minimum Viable, qui est difficile à construire lorsque l’on a pas les compétences nécessaires.

Se former au code permet également à ces entrepreneurs de gérer leur budget. Ils investissent une fois dans leur formation, et peuvent par la suite gérer leur plateforme de A à Z, de l’interface à la gestion des données.

Ils n’ont plus besoin de passer par des prestataires externes ou des agences pour implémenter une feature. Ce qui est également un gain de temps !

Objectif 3 : Gagner en compétence pour travailler en startup

Vous pourrez aussi rencontrer des profils non-techs qui participent à des bootcamp afin de gagner en compétences techniques. Il s’agit souvent de profils qui souhaitent mieux communiquer avec les équipes techniques ou bien monter en compétence pour obtenir un poste avec plus de responsabilités. Il permet à différents pôles de mieux se comprendre et donc de gagner en efficacité et en productivité chaque jour.

Les avantages d’un coding bootcamp

Une durée courte

Le principe d’un coding bootcamp est de former des élèves au développement web en quelques semaines seulement. Ils durent généralement de 2 à 3 mois. Ce sont des formats intensifs qui permettent au futur de développeur de se lancer très rapidement dans leur projet professionnel.

La motivation de groupe

Le nombre de participants peut varier d’un coding bootcamp à l’autre. A vous de voir si vous vous sentez plus à l’aise dans de grandes ou plus petites structures. Ce qui est important dans ce type de format, c’est la stimulation de groupe. Une forte cohésion se crée au sein de chaque session et des liens forts peuvent se créer entre les élèves. Ils boostent leur motivation entre eux.

Le réseau des alumnis

A l’instar des écoles de commerces, les Coding Bootcamp génère aussi un grand réseau d’alumni. Ce qui est une grande force pour les élèves en cours de formation. Cela facilite leur insertion dans la vie professionnelle car certains alumnis vont pouvoir leur proposer des stages ou encore les mettre en relation avec d’autres personnes de leurs réseaux s’ils cherchent un travail ou bien s’ils souhaitent développer de nouvelles compétences.

Cap sur l’essentiel des programmes !

Bien que rapide, ces formations en développement web intensives n’en oublient pas l’essentiel: le contenu de leur programme qui s’axe sur les besoins réels du marché. Ils sont généralement bien rodés et proposent des méthodes d’apprentissage innovantes. Les 10 ou 13 semaines de formation ne sont plus un problème mais bien un avantage pour se démarquer des concurrents et créer de nouvelles formes d’apprentissage. Là aussi, il est important de bien choisir le Coding Bootcamp qui vous correspond en fonction de la méthode qui vous conviendra le mieux.

En somme, le format coding bootcamp est une excellente solution pour les personnes qui souhaitent se reconvertir dans le développement web ou acquérir des compétences rapidement. A vous de faire votre choix en fonction de vos propres critères: prix, langage, méthode de travail, réseau d’alumni…