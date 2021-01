Dans la société actuelle, on n’arrête pas les progrès technologiques. De nouvelles innovations ne cessent de voir le jour. Dans certaines tâches de la vie quotidienne, les robots sont en mesure de remplacer les hommes et les femmes. Pour le ménage par exemple, mais aussi d’autres domaines. Les machines sont conçues de façon à ce qu’elles pensent, réfléchissent et agissent à notre place. Cela détruit des emplois mais en créé de nouveaux. Dans la quête constante à l’innovation, les ingénieurs indépendants et de grandes entreprises sont challengés tous les jours de la semaine. En outre, en cas de dysfonctionnement, il y aura toujours besoin d’un cerveau humain pour réparer l’appareil.

Une précision parfois déconcertante…

Dans l’univers du sport de très haut niveau et des paris sportifs, la technologie est devenue un outil indispensable d’analyse des performances sportives et dans la conception des prédictions. Les institutions comme les clubs s’en servent pour déceler les points forts et faibles d’un athlète, mais aussi son potentiel. Tandis que de leur côté, les bookmakers l’utilisent pour déterminer les cotes. L’évaluation d’un évènement sportif se fait avec précision. Outre les statistiques, d’autres facteurs qui agissent sur l’état de forme des équipes comme la fatigue liée à l’accumulation des matchs, des entraînements et des déplacements sont pris en compte.

Mais qui n’est pas toujours au rendez-vous

Ceux qui maitrisent parfaitement la technologie possèdent un atout considérable à faire valoir face à la concurrence. C’est également très utile pour gagner régulièrement aux paris sportifs. Cependant, tout miser sur une analyse poussée des données statistiques serait une grave erreur. Les pronostics ne sont pas une science exacte. Des erreurs sont parfois commises. De plus, les bookmakers ne maîtrisent pas plusieurs facteurs incontrôlables. Cela peut être par exemple une blessure au cours d’un match, ou bien une brouille entre un athlète et son entraîneur dans les vestiaires à la mi-temps d’une rencontre. Il s’agit d’éléments perturbateurs qui peuvent totalement inverser le cours d’un évènement sportif. En outre, il y a toujours des surprises. Chaque année, à un moment ou un autre, un petit poucet parvient à vaincre un ogre. Dans le monde du sport professionnel, les écarts de niveau entre différents athlètes et équipes ne se manifestent pas à chaque évènement sportif. La perfection n’existe pas et la technologie ne peut rien y faire. Tout le monde reste humain et connaît des coups de mou. Cette remarque concerne aussi bien évidemment les plus grandes légendes du sport. A chacun de leur duel, leur adversaire est surmotivé à l’idée de les affronter au même moment.

En revanche, on remarquera qu’il y a des statistiques qui ne trompent pas, ou alors rarement. Au football, lorsqu’un buteur ne fait pas trembler les filets pendant plusieurs parties, la probabilité qu’il score au match suivant est plus élevée. Il en est de même pour les prolongations dans un sport tel que le hockey ou le basket-ball. Le suspens est essentiel au spectacle. Il permet de procurer des émotions aux fans et aux spectateurs, qui reviendront consommer une rencontre sportive si celle qu’ils ont visionné leur a donné bonne impression. Cela fait partie du jeu, mais aussi des mathématiques.