Si vous êtes un tant soit peu au courant des nouvelles technologies, vous avez dû remarquer que la monnaie a fait sa révolution numérique. Les cryptos sont en effet au top de l’actualité depuis bien des années déjà et leur usage en tant qu’outil spéculatif est déjà bien ancré dans les habitudes. Mais d’autres utilisations semblent poindre à l’horizon, notamment grâce au metaverse. Voyons donc ici quels sont les projets autour des cryptos les plus prometteurs pour 2023.

Fight Out, le move-to-earn ultime

Et si on vous proposait d’améliorer votre santé physique tout en gagnant de l’argent, vous y croiriez ? C’est exactement ce que propose Fight Out. En réalisant des entraînements intenses et en les transmettant à votre avatar, l’application vous récompense dans le metaverse et vous donne l’occasion de partager votre double passion, crypto et sport, avec tous les autres membres de la communauté ! Un projet unique en son genre et appelé peut-être à devenir une forme de rencontre virtuelle parmi les plus populaires.

Meta Masters Guild, le play-to-earn en expansion

Sur le Web3, les idées bouillonnent et les communautés sont déjà en train de se mettre en place. L’une des plus efficaces et qui s’avérera sûrement des plus durables est sans doute Meta Masters Guild. Les divers jeux mobile en cours de développement permettront à tous les profils d’acheter des NFT pour booster leurs statistiques ou bien pour les revendre à d’autres joueurs. Cliquez ici si vous voulez en savoir plus sur ce qui annonce sans doute des heures de jeu à l’infini !

Calvaria, un univers infini vous attend

Dans le monde des cryptos, il apparaît que l’utilisation des précieuses ressources numériques ne sera peut-être pas destinée en premier lieu au monde réel et tangible. En effet, les amateurs de Bitcoin, Ethereum et autres LiteCoin seront peut-être plus intéressés par l’exploration d’un monde totalement virtuel comme celui que proposera Calvaria. Les personnages, les quêtes et des mondes de toutes sortes n’attendent plus que vous pour exister, alors qu’attendez-vous ?

C+Charge, la recharge électrique verte et numérique

Le nombre de voitures électriques est en progression constante et il y a fort à parier que cette tendance ne fasse que s’accélérer dans les années à venir. En partenariat avec les principaux exploitants et fabricants de voitures électriques, C Charge propose aux utilisateurs de favoriser l’émergence d’une énergie alimentée par les cryptomonnaies. Pour l’utilisateur, c’est plus de sécurité et d’ergonomie et pour la planète, un bol d’air et moins de pression !

Decentraland, le foncier du metaverse

L’un des projets les plus anciens et les plus prometteurs autour des crypto et du metaverse est celui de Decentraland. L’idée qui préside à ce projet est de fournir la possibilité aux entreprises comme aux particuliers d’acheter des terrains virtuels dans le metaverse pour y exercer leurs activités. Chaque parcelle, au propriétaire unique et bien défini pourra ensuite accueillir des actifs virtuels, des jeux en ligne ou peut-être même des casinos. À chacun de construire ses rêves sur ce nouvel eldorado !

The SandBox, un metaverse français très populaire

Aux origines, le metaverse SandBox a été développé par une équipe française, mais le succès du service a très vite dépassé les frontières du pays de Molière. Ici, comme sur Decentraland, il est possible d’acheter des parcelles de terrain et de laisser libre cours à sa créativité pour y façonner des expériences en ligne uniques. Un véritable engouement s’est créé autour de la plateforme en seulement quelques années d’existence et l’attirance croissante pour les cryptos ne devrait que faire augmenter la valeur des terrains sur cet incontournable bac à sable !

Axie Infinity, un play-to-earn déjà bien implanté

Jouer en ligne pour gagner de l’argent sous forme de cryptos, voilà sans doute ce qui constituera l’une des activités les plus pratiquées dans les années à venir. En témoigne le développement rapide de ce que beaucoup ont considéré comme l’une plateformes les plus prometteuses en matière d’utilisation des possibilités du metaverse. Axie Infinity immerge le joueur dans un univers de créatures fantastiques que les joueurs doivent regrouper dans des écuries puis les faire combattre contre d’autres équipes afin de gagner des récompenses en crypto. Ou comment allier plaisir narratif et gains virtuels.

ApeCoin du Bored Ape Yacht Club, un metaverse huppé

Les NFT de Bored Ape Yacht Club ont largement fait parler d’eux lorsque des stars du sport et de la chanson se sont mises à afficher leurs coûteux achats numériques sur leurs profils de réseaux sociaux. Les fameuses têtes de singes qui s’ennuient ostensiblement auront donc désormais leur metaverse. Par contre, sachez que s’il constitue indiscutablement une adresse à mettre en favoris dans votre barre de recherche google pour vous faire mousser, il vous faudra débourser des sommes astronomiques pour payer le droit d’entrée. Environ 100 000 euros à minima. Bonne chance.