Lorsque les prix baissent sur le marché des crypto-monnaies, les profits s’en vont. On est alors tenté de vendre rapidement ses cryptos pour tenter de récupérer ce qui peut l’être. Seulement, c’est une stratégie qui génère encore plus de pertes puisqu’il y a un meilleur usage qu’on pourrait faire de sa crypto : effectuer des paiements avec.

De nombreux secteurs vous permettront de tirer le meilleur parti de vos cryptos en temps de baisse.

1. Jeux en ligne

L’industrie du jeu en ligne s’aligne de plus en plus sur la tendance des paiements en crypto-monnaies. Les joueurs peuvent ainsi profiter d’avantages tels que :

Des transactions rapides ;

Des frais réduits ;

L’anonymat complet ;

La possibilité de ne pas payer d’impôts sur les gains.

Même en période de bear market, on peut utiliser sa crypto pour miser et peut-être gagner au casino en ligne ou aux paris sportifs. On peut y utiliser des cryptos majeures telles que : Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ou encore Litecoin. Mais on peut se servir de ZCash et Monero, des cryptos véritablement anonymes qui conservent leurs qualités aux yeux des détenteurs pour qui la préservation de la vie privée est plus importante que les gains.

2. Transferts de fonds à l’international

Les transferts de fonds via les institutions bancaires traditionnelles sont coûteux et lents. De plus, les banques facturent des frais élevés, le tout pour payer après plusieurs jours. Avec la crypto-monnaie, vous n’aurez pas ce type de problème, peu importe s’il y a baisse sur le marché.

En effet, même dans un bear market, les gens ont besoin d’envoyer de l’argent à l’étranger. Les crypto-monnaies comme l’USDT, le XRP et le Litecoin offrent une alternative moins chère et plus rapide. Les stablecoins à faible volatilité sont encore plus pratiques.

3. Commerce électronique

Les commerçants qui acceptent les crypto-monnaies bénéficient de frais réduits et d’une prévention contre la fraude. Même avec un marché en baisse, certains consommateurs préfèrent les paiements en crypto-monnaies pour des raisons de confidentialité et de facilité d’utilisation.

Cependant, durant cette période, les marques de luxe et les boutiques de commerce électronique sont réticentes à l’idée d’accepter des monnaies qui perdent rapidement leur valeur. Certaines continuent à les accepter, en soutien à leurs clients et à l’industrie crypto. Pour la plupart, il s’agit de stablecoins, dont le prix est plutôt stable.

4. Services VPN et de cybersécurité

Les utilisateurs soucieux de leur vie privée ont recours aux paiements en crypto-monnaies anonymes. Ils évitent ainsi de dévoiler leurs identités au fournisseur de services VPN. Dans le même ordre d’idée, les fournisseurs de messagerie cryptée et les entreprises de cybersécurité continuent d’accepter les crypto-monnaies. Ici aussi, la valeur du service proposé est trop importante pour tenir compte de ce qui se passe sur le marché crypto.

Les défis des paiements cryptographiques dans un marché baissier

Malgré ces avantages, les marchés baissiers créent des obstacles. Voici les principaux défis :

Volatilité des prix : Les commerçants risquent de se retrouver avec des actifs de valeur inférieure si la valeur des crypto-monnaies chute soudainement. Certains résolvent ce problème en convertissant leurs crypto-monnaies en stablecoins instantanément . Hésitation à dépenser : Les détenteurs peuvent préférer conserver les crypto-monnaies, en attendant une future reprise des prix. Incertitude réglementaire : Les gouvernements continuent de resserrer les lois sur les crypto-monnaies, ce qui affecte l’adoption. Problèmes de liquidité : Les ralentissements du marché peuvent réduire la liquidité des échanges, ralentissant ainsi les transactions importantes.

La volatilité des prix et les problèmes de réglementation sont les freins les plus remarquables aux paiements crypto. D’ailleurs, ils existent même en temps de marché haussier. Ce sont des défis qui prendront certainement des années, voire des décennies à être relevés.

Les stablecoins comme l’USDT, l’USDC et le DAI aident à résoudre les problèmes de volatilité. Les entreprises peuvent accepter des paiements sans se soucier des baisses de prix. Pendant les bear marker, les stablecoins gagnent du terrain. De plus en plus d’entreprises les intègrent dans leurs systèmes de paiement, ce qui permet à l’industrie crypto en général de garder la cote même en période de marché baissier.