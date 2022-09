Moi, je suis parieur chez betmomo depuis des années et j’étais très content et très ému quand j’ai vu que le booki annonce son logiciel pour les smartphones. Bien sûr, j’utilisais la version mobile du site parce que je voulais économiser du trafic mais l’application betmomo consomme même moins de trafic. C’est pourquoi j’ai tout de suite installé ce programme pour voir comment il fonctionne. Et maintenant je laisse mon avis positif sur ce produit et explique comment l’utiliser.

Vous pouvez télécharger Betmomo l’application en suivant le lien vers https://parissportif-24.com/betmomo-apk/. Vous y apprendrez comment télécharger apk sur votre mobile. Ensuite, vous devez vous inscrire auprès et faire votre premier pari sportif.

En quelques mots, j’aime cette app grâce à sa rapidité, foncionnalité et grande performance. J’y trouve toutes les fonctions du site mais mes paris sont devenus plus simples parce qu’il n’y a plus besoin de l’ordinateur et en plus j’économise le trafic.

Où trouver Betmomo apk

Premièrement, si vous décidez d’utiliser cette application, vous devez choisir le mode de téléchargement mobile de apk (c’est le fichier qui permer d’installer ensuite le logiciel):

site de betmomo où en bas de la page il y a le bouton avec le lien de téléchargement gratuit pour les utilisateurs de android et ios

site partenaires officiels comme https://parissportif-24.com/betmomo-apk/ où il faut cliquer sur le bouton en couleurs vives « Télécharger »

Si on introduit des modifications, la nouvelle version à télécharger est tout de suite disponible sur ces sites.

Avant de télécharger, assurez-vous qu’il y a assez d’espace dans votre téléphone. Le fichier pèse 30-100 Mo en fonction du système opérateur. L’application mobile est disponible ici. Télécharger Betmomo apk sur téléphone mobile sur système android, vous pouvez aller sur https://parissportif-24.com/ qui parle des applications de paris sportifs.

Comment installer Betmomo app

Le plus souvent, l’installation est automatique et commence après la fin du téléchargement. Si ce n’est pas lecas, assurez-vous que les paramètres du sécurité ne bloquent pas le procès. Pour débloquer, il faut modifier un peu les réglages. Ouvrez les réglages de votre portable et dans la section Sécurité, débloquez l’installation de tous les programmes, mêmes de ceux qui ne sont pas téléchargés via la boutique d’applications.

Normalement, après cette modification, vous devez démarrer l’installation des applications betmomo à la main. Cliquez sur le fichier et installez le logiciel.

Comme vous voyez, télécharger et installer betmomo est très simple et très rapide. Vous n’avez besoin que de la connection internet et de l’espace libre dans le stockage. Maintenant, on est prêt à jouer !

Comment créer le compte de joueur

L’erreur fréquente que beaucoup de joueurs font après le téléchargement mobile de apk, c’est la création du nouveau compte même s’ils ont déjà leur profil chez le bookmaker. Ne le faites pas ! Votre compte si vous l’avez créé plus tôt sera bien disponible dans betmomo mobile. Ouvrez l’app, cliquez sur « Se connecter » et entrez vos données.

Mais si vous n’avez pas encore de profil, il est temps de le créer :

ouvrir l’app cliquer sur « S’inscrire » remplisser l’enquête suivante (les champs marquées par l’asterix sont obligatoires) liser les termes d’utilisation (attention, vous devez être majeur pour jouer) confirmer son identité

Comme vous le voyez, la procédure est standard et on ne vous demande aucune information superficielle ou secrète.

Betmomo bonus

Après la création du profil, chaque nouveau parieur a le droit d’utiliser le bonus de bienvenue. Qu’est-ce que c’est ? – C’est des points qu’on peut utiliser pour placer un pari. Mais il y a des règles à suivre :

télécharger betmomo

créer votre premier compte

faire le dépôt

Après ces pas, on reçoit 100 % du premier dépôt comme argent-bonus, mais il y a des limites –50000 cfa max.

Le bookmaker offre d’autres cadeaux généreux qui se trouvent dans la section « Promotions » : par exemple, si on invite à jouer son ami, on décroche un cadeau ; on reçoit aussi une récompense si on gagne un pari multiple. Consultez cette rubrique pour voir plus de cadeaux attirants ! Il y a des bonus différents aux paris sportifs et au casino.

On y trouve aussi la rubrique « Comment » qui explique les règles d’application et d’utilisation des bonus.

Betmomo pari en ligne via téléphone

Les règles générales et les types de paris sportifs ne sont pas différentes dans les applications betmomo donc n’ayez pas peur que télécharger betmomo signifie que vous devrez apprendre de nouvelles règles. Elles sont les mêmes que sur le site :

paris sportifs d’avant-match paris en direct se placent en avance, cotes changent plus rarement, on a plus le temps d’analyser le marché se place après le début d’une rencontre, cotes changent souvent, plus de risques diffusion de la compétition est parfois disponible

Pour faire un pari, appuiez sur l’événement qui vous intéresse, choisissez parmi les pronostics et appuiez sur la cote correspondante.

Formules de paris et sports

Bookmaker Betmomo est connu par son éventail énorme de compétitions, tournois et types de sports (football, turf, golf…). Les joueurs parient aussi sur les résultats des élections, de Grammy, Oscar, la vie des vedettes. En d’autres mots, chacun y trouve ce qu’il cherche.

En ce qui concerne les paris sport, il y a des simples, combinés, multiples, handicap, etc. J’apprécie beaucoup le tutoriel qui explique comment faire tel ou tel jeu et parle de leurs différences. Pour y accéder, cliquez sur l’icône Point d’interrogation en haut de la page ou ouvrez la section Help en bas de la page.

Comment recharger son compte

J’imagine que si vous avez décidé de télécharger betmomo, cela veut dire que vous êtes passionné par le sport, aimez faire des pronostics et gagner de l’argent grâce à votre expertise. Donc l’action obligatoire est de recharger le compte. Chez le bookmaker, c’est très simple :

entrez dans votre compte de joueur appuiez le bouton Dépôt choisissez le mode convenable (il y a beaucoup de moyens : MTN Money, Orange, Skrill, Moov Money, Paypal, carte, crypto-monnaie…) mettez le montant suivez les étapes standard de transaction

Comment retirer les fonds

Presque la même procédure que le dépôt :