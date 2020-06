Derrière chaque grand jeu se cache un concepteur futé…Enfin pour les jeux de casino en ligne surtout. En effet, le monde du casino est depuis le début des années 2000, un milieu convoité par les créatifs ambitieux. Chaque concepteur tente de se distinguer de ses concurrents en ayant l’idée la plus innovante. Meilleur thème, performance, accessibilité mobile, fonctionnalités, la guerre est toujours rude d’une année à l’autre. Nous vous racontons les coulisses des casinos en ligne.

Les casinos en ligne sont des plates-formes de jeu proposant une multitude de jeux de casino en ligne. Machines à sous, jeux de tables, casinos avec croupier en direct, les casinos s’affrontent même sur le terrain des jeux casino gratuit avec bonus sans depot.

Obtenir les meilleurs jeux, cela dépend parfois de la bonne sélection des concepteurs de jeu. Face à la multitude d’éditeurs se disputant la part du lion, qu’est-ce qui les distingue vraiment ?

La guerre des géants

Les géants d’aujourd’hui ont commencé leur conquête des casinos à la fin des années 1990. Très vite, ces sociétés ont grandi avec la démocratisation des appareils technologiques.

Si ces sociétés se sont tout d’abord concentrées sur les paris sportifs, elles se sont aussi tournées vers les jeux de casino. L’idée était de proposer l’équivalent des jeux de casinos terrestres en ligne.

Cependant, produire des jeux aussi attractifs que dans des casinos fixes s’est avant tout avéré périlleux. Pouvoir reproduire l’expérience de jeu en ligne, impossible d’importer l’atmosphère des casinos terrestres sur internet. Il fallait apporter quelque chose de différent que les casinos terrestres ne puissent pas concurrencer. C’est là que sont apparus les bonus et autres promotions.

Les concepteurs commencent donc à intégrer à leurs machines des bonus en abondance. Des free spins, des multiplicateurs et autres bonus sur la machine apparaissent.

De nombreux concepteurs sont parvenus à se faire une place, notamment les concepteurs provenant de Scandinavie. Comme des concepteurs suédois, Net Entertainment, Betsoft et Play’N’Go… Ces derniers parviennent rapidement à se glisser parmi les leaders de la conception de jeux de casino. Cependant, Betsoft et NetEnt finissent par devancer Play’N’GO. Ce dernier a souvent des idées avant-gardistes, mais peine à les défendre face à ses deux concurrents directs. Play’N’Go est par exemple à l’origine de l’adaptation des jeux de casino sur les appareils mobiles. Toutefois, celui-ci est vite rattrapé, par ses deux concurrents qui mettent au point des systèmes plus avancés.

Une course à la technologie

Les concepteurs de jeux de casino fleurissent en permanence sur le marché et bon nombre d’entre eux parviennent à tirer leur épingle du jeu. La concurrence pousse désormais les développeurs de jeu à aller plus loin technologiquement. Les jeux sont rapidement équipés de nouvelles fonctionnalités. Les joueurs peuvent encore aujourd’hui grâce à elle, personnaliser leurs sessions de jeu. Dans certaines options de jeu, les joueurs peuvent même créer leurs avatars pour se rapprocher au maximum d’une expérience personnalisée.

Le casino avec croupier en direct

Les jeux de casinos étaient avant l’arrivée du live casino, confrontés à des limites. Il s’agissait essentiellement de logiciels de jeu totalement détachés de la dimension sociale qu’ont les jeux terrestres. Les casinos se sont donc mis à chercher un autre type de jeu se rapprochant au plus près de l’expérience de jeu en réel.

Ils s’adressent donc à des casinos terrestres capables de filmer des sessions de jeu en direct. Pour ça, les casinos qui acceptent équipent une pièce ou un studio contenant une table de jeu avec des caméras. Si au départ, les sessions de jeu sont filmées par une seule et unique caméra, le succès du live pousse les casinos à en demander plus. Les sessions multi-angles offrent ainsi la possibilité d’accéder à tous les gestes du croupier.

Puis ce type de jeu gagnant en popularité, le fournisseurs développent de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, les joueurs peuvent discuter entre eux au cours de leurs parties, s’adresser au croupier et même lui donner un pourboire. Le casino en direct, revêt donc ce caractère social qui manque cruellement aux autres types de jeux de casino.

Cependant, tous les aficionados de jeu de casino en ligne, ne jouent pas obligatoirement en argent réel. C’est pourquoi, les concepteurs choisissent en parallèle d’élargir leur offre de jeu.

Les jeux de casino gratuits

Les jeux de casino en ligne gratuits, suscitent aussi l’intérêt des concepteurs de jeu. Certains détenteurs d’une trésorerie solide, ouvrent même leurs propres gammes de jeux de casino gratuite. Ainsi, vous pourrez trouver des machines à sous vidéo gratuites des concepteurs comme IsoftBet, Betsoft ou encore NetEnt. Seulement, ces jeux seront tout de même moins esthétiques que les machines à sous en argent réel.

Cependant, pour trouver les meilleurs jeux de casino avec bonus, il existe des développeurs de jeu spécialisés dans ce domaine. Certains d’entre eux ont même été récompensés cette année pour la qualité de leurs produits. C’est le cas du concepteur Aristocrat. Ce dernier a notamment reçu 8 prix cette année. Au cours de la cérémonie des E&K Gaming slot awards 2020, Aristocrat a notamment reçu le prix du meilleur fournisseur de contenu global de machines à sous.

Pour plus de visibilité et afin de donner un aperçu des jeux créés, une grande quantité de concepteurs équipent les jeux de casino d’un mode fun et d’un mode en argent réel. Les joueurs peuvent donc tester les jeux et s’entraîner sur la version en argent fictif.

Un conseil

Bien connaître les concepteurs de jeu permet de trouver plus facilement des jeux de qualité. Ainsi, si vous êtes fans des jeux de casino, vous pourrez facilement trouver des jeux très abondants en bonus et des animations 3D lors des bonus époustouflants. Vous avez aimé un jeu? Mémorisez le nom du concepteur. Il est possible de retrouver parmi la gamme des produits édités qui présentent les mêmes caractéristiques.