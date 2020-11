Parmi les moyens de paiement proposés par les casinos en ligne, il y a Interac. C’est un système de paiement qui permet d’effectuer des dépôts sur les sites de jeux, afin d’accéder aux différentes offres proposées. Bien que ce mode de paiement fasse partie des plus simples, certains joueurs hésitent encore à l’exploiter ou ne saisissent pas encore les avantages qui sont liés à son usage. C’est le moment de passer en revue les points forts de ce système de paiement très à la mode au Canada.

Comment fonctionne Interac ?

Avant de saisir les avantages de ce mode de paiement, il faudrait préalablement comprendre son fonctionnement. Interac est une passerelle entre votre banque et le site marchand, qui vous permet d’effectuer des transactions sécurisées en ligne sans dévoiler vos données personnelles. Le marchand peut être un commerçant ou un site de jeu, en l’occurrence un casino. Si en tant qu’amateurs, vous jouez aux meilleurs casinos en ligne acceptant Interac, vous pouvez être sûrs de bénéficier d’une protection et d’une flexibilité optimales. De plus, vous pourrez bénéficier des bonus et promotions qu’un casino fiable avec Interact peut offrir. En somme, pour jouer ou acheter, c’est un moyen devenu très privilégié au Canada. Et c’est justement à ce niveau que l’on perçoit ses avantages.

Autre chose à savoir sur le fonctionnement d’Interac, c’est son mode d’affiliation aux banques et coopératives de crédit. Il faut que votre banque soit affiliée au système de paiement, afin de vous offrir ce service pour vos paiements en ligne. Précisons encore qu’Interac n’est pas uniquement destiné aux casinos ; il est aussi valable pour toutes sortes d’achats et de paiements en ligne au Canada. Grâce à Interac, vous pouvez d’ailleurs recevoir de l’argent d’un proche, ou en envoyer au Canada et vers les comptes bancaires du monde.

3 bonnes raisons de privilégier Interac si vous êtes amateurs de casino

La sécurité

Vous savez qu’aujourd’hui, la sécurité est l’un des volets prioritaires de toute activité en ligne. Et même si les autorités de régulation et autres organismes indépendants exigent des garanties, rien n’est jamais sûr à 100%. De plus, des casinos illégaux sont encore bien présents sur la toile, attirant des joueurs peu avertis dans leurs filets. Interac est un mode de paiement sécurisé, qui protège vos informations personnelles du piratage. Lorsque vous jouez sur un casino en ligne, il est très important de bénéficier d’une confidentialité optimale, ce que le site, légal ou pas, n’est pas en mesure de vous offrir intégralement. Vous faites des dépôts depuis votre compte bancaire, sans dévoiler aucun détail. Les retraits sont tout aussi protégés.

Interac Online, un produit canadien très pratique pour les joueurs du pays

Le second point fort d’Interac est son pays d’origine et d’exploitation. Si vous l’ignorez, sachez que c’est une solution de paiement développée au Canada, et dont l’objectif est avant tout de faciliter les paiements en ligne des résidents du pays. Ainsi donc, la possibilité vous est offerte de payer en dollar canadien. Pour les joueurs de casinos, cela supprime les coûts de conversion durant les transactions. L’accès aux jeux est à moindre coût et vous profiterez des bonus avec tours gratuits ou Cash.

Si vous êtes un joueur de casino canadien, vous avez là une solution locale, pratique et flexible à portée de main.

La rapidité des transactions

Pourquoi attendre plusieurs heures ou jours avant que votre dépôt n’atterisse sur votre compte de jeu ? Avec Interac, vos dépôts sont quasi-instantanés, ou ne durent que quelques minutes, dès lors que vous avez le solde suffisant du dépôt sur votre compte bancaire. En tant que joueur de casino, vous n’aurez pas à patienter longtemps pour profiter des machines à sous, jeux de table ou avec croupier en direct, bonus et autres offres promotionnelles. Les retraits bénéficient aussi d’un délai de traitement assez court, et nettement plus intéressant qu’un virement bancaire.

Et même si vous jouez sur le meilleur casino sans dépôt, vous avez quand même besoin d’Interac lorsque vous voudriez passer aux choses sérieuses et empocher de gros lots.