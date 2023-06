D’après une étude menée par Statista, les jeux d’aventure, parmi lesquels nous classons les jeux sur le thème du safari, intéressaient environ 24 % des joueurs en France en 2022.

Si vous êtes un amateur de ces jeux mettant en scène la nature et toute sa biodiversité, nous allons vous présenter les meilleurs titres en 2023.

Safari Park Ranger pour PC

Safari Park Ranger est un jeu développé par Nesalis Games. Ce titre met en scène les aventures du gardien d’un parc national en territoire africain. Incarnant le ranger, le joueur s’occupe des animaux en leur apportant des soins médicaux et en veillant à leur sécurité. Il lutte également contre le braconnage, et organise des visites guidées et des expéditions pour les touristes.

Safari Park Ranger est disponible en version PC. Cependant, votre ordinateur doit avoir une configuration minimale pour que le jeu fonctionne de manière optimale :

Windows 10

8 GB de RAM

Processeur Intel Core i3

Carte graphique Nvidia GeForce GTX 850

Faune Frimée

Faune Frimée est une machine à sous en ligne éditée par IGT sur le thème de la nature. Elle est listée parmi les préférées des joueurs canadiens sur une plateforme qui en recense près de 17 500. Cette machine à sous thématique embarque ses joueurs pour un safari aux côtés d’animaux symboliques du continent africain comme le zèbre, la girafe et le rhinocéros.

Cette machine à sous est composée de 5 rouleaux et de 20 lignes de paiement et présente plusieurs spécificités à l’instar du Wild Life. Il s’agit d’un symbole spécial qui peut se substituer à tous les symboles du jeu (sauf le scatter et le symbole bonus) afin d’obtenir une combinaison gagnante.

Faune Frimée a été développé avec la technologie HTML5, ce qui permet au jeu de s’adapter autant aux smartphones qu’aux PC.

Merge Safari – Fantastic Animal Isle

Dans ce jeu vidéo de Super Awesome Inc disponible sur la Google Play Store,nvous aller gérer une petite île. Le but du jeu est de faire grandir l’île en la peuplant de différentes variétés d’animaux comme des dinosaures, des pingouins, des ours, ou des cerfs.

Pour créer votre propre safari,vous devez faire évoluer la population de l’île en faisant fusionner les animaux entre eux. En procédant ainsi, de nouvelles espèces sont débloquées, ce qui permet de diversifier la population de l’île.

Happy Safari – The Zoo Game

Voyager à travers le monde pour collectionner les animaux menacés d’extinction et leur offrir un milieu de vie sain et sécurisé : telle est l’aventure dans laquelle Happy Safri – Le Jeu du Zoo plonge ses joueurs. Ces derniers incarnent le protecteur de l’espace animale. Ils doivent donc se rendre dans des lieux exotiques pour trouver les espèces en voie de disparition et assurer leur protection.

Dans le jeu, vous faites le tour du monde et apprenez de nouvelles choses sur les animaux. Vous avez la possibilité de gagner de l’argent et des prix sauvages dans le jeu, en réalisant des tâches quotidiennes en vue de créer un zoo et de le développer.

Les jeux sur le thème du safari combinent divertissement et apprentissage. Ils permettent certes de jouer, mais aussi de tirer des leçons applicables dans la vie réelle, notamment la préservation de l’environnement et de la biodiversité.