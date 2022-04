Commençons par un fait : sans l’application Play Store, votre téléphone ne servirait à rien. Le Play Store est la boutique multimédia de Google à partir de laquelle vous pouvez télécharger différents types de contenus, gratuits et payants : applications, films, musique et livres. « Store » est un terme anglais qui signifie, en fait, « magasin », et ce que vous achetez ou téléchargez sur le Play Store, vous pouvez également l’utiliser en externe sans vous connecter au magasin lui-même.

Google Play Store : Généralités

Le Google Play Store est la boutique officielle des appareils Android, cela signifie qu’à l’intérieur, vous ne pouvez trouver que des applications pouvant être utilisées sur votre smartphone Android. Si un autre système d’exploitation tel qu’iOS est installé sur votre téléphone mobile, et que vous avez donc un iPhone, vous devrez télécharger les applications depuis le magasin relatif appelé App Store (ou Apple Store).

Où se trouve le Google Play Store ? L’application Play Store est préinstallée sur les appareils Android, cela signifie qu’elle est déjà présente sur votre mobile et que vous n’avez pas à la télécharger vous-même.

Compte Google, comment ça marche ?

Le Play Store fonctionne uniquement et exclusivement à l’aide de votre compte Google. Si nous devions utiliser une métaphore, nous pourrions la comparer à une clé avec laquelle ouvrir la porte du magasin. Alors, que signifie « compte Google » ?

Commençons par le début : lorsque vous avez allumé votre smartphone Android pour la première fois, il vous a été demandé de saisir les identifiants de votre compte Google ou d’en créer un tout nouveau. Dans ce dernier cas, vous deviez choisir le nom d’utilisateur et le mot de passe à associer à votre nouveau compte. Une fois ces étapes franchies, vous avez enfin pu commencer à utiliser votre compte Google pour accéder aux différentes applications disponibles.

Si, en revanche, vous n’avez jamais essayé de vous connecter, le Play Store est la bonne application à essayer. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur l’icône Play Store et de saisir les informations d’identification de votre compte Google. Une fois cette action préliminaire effectuée, l’écran principal de la boutique apparaît : à partir de ce moment, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez.

L’écran principal du Play Store est structuré de manière à ce que vous puissiez décider sur quel symbole cliquer. Si vous recherchez une application en particulier, vous pouvez parcourir les différentes catégories (social, photographie, musique, shopping, communication, divertissement, etc.) ou taper le nom dans la barre de recherche en haut. Parmis les applications les plus connues, vous y trouverez TikTok, Youtube ou encore Netflix, les applications les plus connues y sont toutes présentes.

En appuyant sur « A ne pas manquer », vous pouvez trouver une série d’applications recommandées par le Play Store lui-même que vous devez absolument installer sur votre smartphone, l’algorithme détermine celles qui correspondent le plus à vos attentes. En plus des applications, vous avez également accès à du contenu multimédia de divers genres, tels que des livres, des films, des albums de musique, des magazines et plus encore. Il s’agit principalement de jeux et d’applications divertissantes pour ce qui concerne les plus connues, mais vous trouverez des applications de tous types.

Après avoir décidé quelle application ou quel contenu télécharger, cliquez sur « Installer » et la plateforme fera le reste. Si vous deviez choisir une application payante, le prix apparaîtrait sur le bouton vert. Ne vous inquiétez pas : avant de procéder à l’achat, le Google Play Store vous demandera toujours une confirmation via une notification spécifique.