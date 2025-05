Il est souvent très compliqué de prendre le contrôle d’un poste informatique à distance. EasyRemote a été développé par Septeo et son objectif est d’offrir une solution à la fois efficace et intuitive. Cette technologie donne l’occasion aux entreprises d’intervenir rapidement et en toute sécurité sur les équipements distants. Grâce à des fonctionnalités ciblées, vous jouissez d’une assistance fluide et réactive.

Une connexion simplifiée par code ou en accès direct

Le principal atout de la solution EasyRemote reste sa capacité à dévoiler deux modes de connexion. Celle par le code propose une prise en main immédiate sans aucune installation préalable. L’utilisateur fournit un code unique et vous contrôlez son ordinateur en quelques secondes. Ce système est idéal notamment pour les interventions rapides auprès des clients ou des collaborateurs ponctuels.

La connexion directe via un agent installé offre une approche proactive. Cette méthode s’adapte à vos besoins récurrents et à ceux des équipes techniques qui gèrent un parc informatique étendu. L’installation d’un agent permet ainsi de contrôler les appareils à distance même en l’absence de l’utilisateur. Vous accédez aux données techniques, ce qui facilite forcément la maintenance préventive et corrective.

Un gain de temps assurés par les raccourcis clavier intégrés

Un autre avantage non négligeable proposé par EasyRemote concerne l’intégration de ces fameux raccourcis. Ils simplifient considérablement la réalisation des actions les plus récurrentes. Vous n’avez plus à naviguer entre divers menus pour ouvrir le gestionnaire des tâches ou accéder aux paramètres Windows. Un clic suffit désormais à exécuter ces commandes essentielles pour votre intervention.

Ces raccourcis facilitent le quotidien des techniciens en leur donnant la possibilité de conserver leurs habitudes. Les interventions sont ainsi plus rapides, moins stressantes et bien plus agréables. Une personne qui effectue quelques dépannages par jour économise plusieurs minutes par opération. Ce gain devient très significatif sur une journée complète, sans même parler d’une semaine entière.

La sécurité est renforcée grâce au blocage temporaire de la souris

Les interventions sensibles à distance deviennent rapidement compliquées à cause des erreurs de l’utilisateur. EasyRemote répond précisément à cette problématique grâce à une option simple et efficace : le blocage temporaire de la souris. Cette fonctionnalité garantit une intervention maîtrisée du début jusqu’à la fin.

Avec un tel mode opératoire, vous êtes sûr de conserver le contrôle au cours de toutes les manipulations sensibles. Il n’y a plus aucun risque qu’un clic accidentel perturbe votre travail ou déclenche une erreur. Cette fonction facilite nettement les opérations les plus délicates tout en réduisant les sources potentielles de frustration ou d’interruption.

Prenons un cas concret : lors d’une opération de mise à jour ou pendant une installation, un clic maladroit est susceptible d’entraîner des perturbations. Avec EasyRemote, ce risque disparaît totalement. Les interventions critiques deviennent beaucoup plus sereines, car vous éliminez immédiatement tout risque lié aux actions involontaires de l’utilisateur.

Un suivi beaucoup plus précis des interventions avec les journaux

EasyRemote ne se limite pas seulement à simplifier les interventions à distance, il vous donne aussi la possibilité d’en assurer un suivi rigoureux. Les journaux de connexion détaillent minutieusement chaque intervention effectuée, en spécifiant l’heure, la durée, l’appareil concerné et le technicien responsable. Vous bénéficiez donc d’une traçabilité complète et totalement transparente.

Ces informations précises deviennent vite incontournables pour optimiser votre gestion quotidienne du support IT. Elles permettent d’identifier rapidement les points faibles ou récurrents dans votre parc informatique. Grâce à ces journaux détaillés, vous améliorez considérablement l’organisation de vos interventions tout en évitant toute perte d’informations.

Quelques fonctionnalités complémentaires intéressantes pour votre support

EasyRemote propose également d’autres outils pratiques destinés à faciliter un peu plus le quotidien de vos techniciens.

Le copier-coller du texte pour échanger des commandes ou identifiants.

Le transfert simplifié de fichiers pour envoyer des documents ou des programmes d’intervention.

La gestion efficace du multi-écrans pour une meilleure visibilité sur chaque poste.

Des sessions simultanées pour gérer plusieurs ordinateurs en même temps.

La consultation rapide des caractéristiques techniques précises du matériel distant.

L’élévation des droits administrateur lors des interventions sensibles.

Cette solution est portée par le groupe Septeo, réputé pour sa transparence et la réactivité de son support client français. L’ensemble des données est hébergé sur des serveurs situés en France et fonctionnant grâce à des énergies renouvelables. Vous jouissez aussi d’une solution française de qualité. La sécurité est également une priorité absolue. Cette certification ISO 27001 garantit une parfaite conformité aux normes internationales les plus strictes. Elle apporte à votre entreprise une tranquillité supplémentaire quant à la protection et à la confidentialité de vos informations.

Cette solution a donc les moyens de transformer radicalement la façon dont les entreprises assurent leur support technique. Grâce à une prise en main relativement simple, une sécurité renforcée et des fonctionnalités de qualité, vos techniciens interviennent désormais de manière fluide et efficace. N’hésitez pas à tester cette solution, vous ne serez clairement pas déçu !