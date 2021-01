Avec l’essor de la numérisation et la prolifération des technologies de l’informatique dématérialisée, la gestion des données est devenue une préoccupation majeure. Le suivi, le tri et la vérification des données peuvent être une tâche ardue. Une solution de gestion de données de référence présente des avantages considérables pour toute entreprise. Découvrons-les ensemble !

1. Un MDM facilite les bonnes pratique de gestion des données

L’amélioration de la qualité et de l’intégration des données est une condition nécessaire pour que l’information soit un atout stratégique clé pour le bon fonctionnement de l’organisation. En plus d’empêcher la consolidation des informations au sein de l’entreprise, l’absence d’un Master Data Management (MDM) ou d’une bonne gestion de celui-ci encourage de mauvaises pratiques de gestion des données. Tant chez les utilisateurs de données que dans le département informatique, ce qui rend les migrations et l’interaction entre les systèmes difficiles et, en bref, cause des problèmes constants dans la gestion opérationnelle et la prise de décision.

2. Un MDM réduit le risque d’erreurs

Réfléchissez à tous les services de votre entreprise qui génèrent et consomment des données. Pensez à toutes les opérations effectuées par les employés, de la production aux ressources humaines. Songez à tout ce qui nécessite des données chaudes (en cours d’utilisation) ou des données froides (archivées). Les fluctuations dans la cohérence et l’authenticité de ces données peuvent entraîner une cascade d’erreurs. Cela peut rapidement affecter vos coûts opérationnels et mettre en danger l’activité de votre entreprise. Dans de nombreux cas, le problème peut être plus important que prévu.

3. Un MDM peut réduire les coûts opérationnels

L’impact de la gestion des données de base (MDM) sur les résultats ne se limite pas à la limitation des pertes commerciales. La quantité de ressources utilisées (espace de stockage, temps de traitement, débit du réseau, etc.) a un impact direct sur le coût de fonctionnement et de soutien d’une architecture de réseau. En consolidant les images des données dans un seul dépôt fiable, les sources individuelles n’ont pas à maintenir leurs propres ressources, ce qui peut réduire considérablement les coûts opérationnels informatiques.

4. Un MDM peut simplifier la mise en conformité de votre entreprise numérique

La conformité est un problème majeur dans le secteur numérique d’aujourd’hui, et avec des réglementations telles que HIPAA, PCI DSS, CIPA et RGPD, ainsi que d’autres cadres réglementaires, les exigences de conformité évoluent rapidement. La mise en conformité seule peut exiger un effort total, et la situation est particulièrement grave dans les grandes entreprises. La gestion des données de référence réduit le fardeau des rapports de conformité obligatoires et des audiences en répondant à toutes les normes d’intégration de données vérifiables et sécurisées.

5. Un MDM peut améliorer votre service client

On dit que « le temps, c’est de l’argent » et dans le monde numérique actuel qui évolue à la vitesse de l’éclair, ce dicton est plus vrai que jamais. La gestion des données de référence interagit avec les clients à chaque étape du processus transactionnel, de l’interaction initiale avec l’application à l’expédition, la livraison et le retour d’information. Le MDM élimine ainsi les divergences et les erreurs qui peuvent avoir un impact sur la livraison des produits en améliorant les performances sur la base d’un retour d’information en temps réel. Il vous offre une expérience de gestion des données qui vous était auparavant inaccessible.

Attention, une solution de gestion des données de référence qui ne fait pas de la sécurité une priorité absolue peut déclencher des menaces telles que le piratage, les logiciels malveillants et même les demandes de rançon en cas de cyberattaque. Faites confiance à un expert et ne vous tournez pas vers n’importe qui ! La société Galilée (www.galilee.fr) propose des solutions MDM et accompagne les entreprises dans la gestion de leurs données numériques.