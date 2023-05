Les casinos en ligne peuvent différer les uns des autres par leurs fonctionnalités et leurs capacités. Ces différences rendent ce club unique et très populaire auprès des joueurs. Aujourd’hui, seuls les casinos sûrs, compétitifs et avec des systèmes de paiement rentables sont plébiscités. En France, comme dans de nombreux autres pays du monde, les joueurs essaient de bénéficier des conditions de pari les plus favorables afin de jouer de manière plus profitable.

Une question importante qui se pose lors du choix d’un casino en ligne est celle du choix du mode de paiement. Lorsqu’ils jouent pour de l’argent, les utilisateurs se voient souvent proposer PayPal casino. C’est un club de jeux qui permet le paiement par PayPal. Parmi les systèmes de paiement modernes, celui-ci est considéré comme l’un des plus sûrs, le plus pratique et le plus simples.

PayPal est un système de paiement avec plus de 300 millions d’utilisateurs dans le monde. Il a logiquement été introduit dans les casinos en ligne comme une méthode de paiement simple et accessible aux joueurs modernes. Aucune action compliquée et longue n’est requise et en un jour ou deux, l’argent du joueur peut être retiré du compte de jeu vers son vrai compte.

Les casinos les mieux notés qui acceptent PayPal

Casino Neon54

Le casino Neon54 est entré sur le marché du jeu en ligne en 2021. La société propriétaire du jeu est Rabidi NV, qui a reçu une licence de Curaçao confirmant ses activités comme légales. L’activité du casino est orientée vers les amateurs de machines à sous et de jeux de table. Le site propose plus de 5 000 jeux de fournisseurs bien connus tels que Evolution Gaming, NetEnt, Playson, Pragmatic Play, Spinomenal, Play’n GO et Yggdrasil Gaming. Le casino met régulièrement à jour sa gamme de jeux, offrant aux utilisateurs de nouveaux jeux toujours uniques et de haute qualité.

Le site web du club de jeux dispose d’une interface très conviviale et d’informations utiles. Les coordonnées de l’entreprise et le chat en ligne sont librement accessibles à tous. Vous pourrez jouer dans la plupart des jeux en mode démo, et pour un processus payant, une inscription rapide est proposée. Seuls les adultes sont autorisés à consulter et jouer. Le casino Neon54 utilise des technologies modernes, grâce auxquelles les utilisateurs peuvent jouer à partir de n’importe quel appareil.

Les mécanismes du casino et des bonus sont bien pensés. Après l’inscription, l’utilisateur aura le choix entre l’un des cinq programmes de bonus. Il peut s’agir d’un bonus de 50 à 100 % sur les trois premiers dépôts, 100 % du montant du dépôt + 100 tours gratuits, jusqu’à 10 % de cashback, 1 EUR = 1 tour gratuit, et 50 % sur le dépôt. Vous pourrez en savoir plus sur les conditions d’obtention des différents bonus en vous rendant sur Neon54. Le casino offre également des bonus individuels.

Casino Madnix

Le casino en ligne, assez réputé, Madnix a, lui, été fondé en 2019. Il est accessible aux joueurs français et offre des conditions de jeu très avantageuses. Son offre de jeux de casino est principalement proposée par les fournisseurs Betsoft, Elk Studios, iSoftBet, Play’n GO, Playson, Pragmatic Play, Quickspin, Yggdrasil Gaming, Amatic Industries, Big Time Gaming, etc. Chaque joueur peut compter sur un gameplay en mode démo gratuit.

En plus d’une interface conviviale, de jeux brillants et d’un support constant, le casino offre des bonus lucratifs. Le système de bonus comprend trois récompenses principales :

un bonus de bienvenue ;

un bonus sur le deuxième dépôt ;

des bonus de dépôt du mardi.

Le bonus de bienvenue est crédité après l’inscription et le premier dépôt. Son montant dépend du dépôt du joueur, mais le maximum sur lequel le joueur peut compter est de 100 % du dépôt jusqu’à 50 EUR. Le bonus pour le deuxième dépôt est crédité à hauteur de 50% du montant du dépôt. Le réapprovisionnement du compte tous les mardis peut également rapporter au joueur 30% supplémentaires sur son dépôt. Les conditions d’utilisation et les services peuvent être consultés en visitant directement Madnix. L’accès au casino et au support technique est possible 24h/24 et 7j/7.

Casino Wild Sultan

Wild Sultan est l’un des casinos en ligne les plus expérimentés et il est accessible en France. Il a démarré son activité en 2015. La société propriétaire appartient à Blackrock Entertainment et son activité est autorisée par la régulation de Curaçao. Le casino s’améliore constamment, c’est pourquoi il offre aujourd’hui aux joueurs des jeux très rentables, des bonus et un processus de jeu sûr.

La gamme de divertissements de ce casino est composée d’environ 3 000 jeux géniaux, dont la plupart sont des machines à sous. Les utilisateurs enregistrés peuvent compter sur un système de bonus très intéressants. Le premier bonus du casino est le bonus de bienvenue qui est crédité une fois pour tous les joueurs qui effectuent leur premier dépôt. Le montant de ce bonus dépend du réapprovisionnement, mais il ne pourra pas dépasser 500 EUR. Rendez-vous sur Wild Sultan pour accéder à des informations détaillées sur les autres bonus offerts par ce casino.

Casino Tortuga

Le casino en ligne sous licence Tortuga, qui est très moderne, est une aubaine pour tous les joueurs français. Des milliers de machines à sous, de jeux en direct et de jeux de table sont proposés aux joueurs avides de gains et d’excitation. Ce club de jeu a été bien pensé, particulièrement pour les joueurs français. L’accès aux jeux est possible en mode démo, mais pour jouer pleinement, avec de l’argent, vous devrez vous inscrire.

Le système de bonus de ce casino est composé de plusieurs bonus permanents et supplémentaires. Après son inscription, l’utilisateur pourra choisir parmi l’un des packs de bonus de bienvenue appropriés. Vous pouvez en savoir plus sur la réception et l’utilisation des différents bonus en visitant Tortuga.

Casino Cresus

Le casino en ligne Cresus est entré sur le marché français des jeux d’argent en 2014. Dès le début, il a fonctionné sous une licence de jeu Curaçao eGaming. Le cœur de sa gamme de jeux est composé de machines à sous proposée par Kalamba Games, Nolimit City, Oryx Gaming, Play’n GO, Playson, Pragmatic Play, etc.

Pour les jeux avec argent réel, le joueur devra passer par un processus d’inscription rapide et il recevra un bonus pour des paris supplémentaires. La liste complète des bonus disponibles pour le joueur, que chacun devrait consulter au moins une fois, est chez Cresus.

Pourquoi choisir Paypal ?

Les casinos en ligne ont prouvé à plusieurs reprises que l’utilisation du système de paiement PayPal était la plus pratique et la plus simple pour la plupart des joueurs modernes. Ce moyen de paiement est utilisé dans de nombreux casinos en ligne français. Un joueur n’ayant pas encore décidé comment il souhaite déposer et retirer son argent de son compte, devrait prendre connaissance des fonctionnalités suivantes proposées par PayPal :

des transactions pratiques et rapides ;

un minimum d’actions et d’entrées d’informations personnelles ;

un sécurité éprouvée ;

un conversion automatique des devises ;

des plafonds de montants assez élevés ;

des transactions rapides (souvent en moins de 24 heures).

L’utilisation de PayPal est très facile. Lorsque ce mode de paiement est sélectionné sur le site du casino, les informations requises doivent être saisies et le montant du transfert est alors confirmé. Après cela, le joueur reçoit une notification par e-mail de l’opération réussie et il peut ensuite utiliser l’argent sur son compte de jeu. Pour en savoir plus sur les dépôts et les retraits dans les casinos en ligne, consultez cette présentation complète des méthodes de paiement.

PayPal depuis un mobile

Quel que soit l’appareil utilisé par le joueur dans les jeux payants au casino, le mode de paiement choisit doit être compatible avec son appareil. Vous pouvez suivre votre portefeuille PayPal à la fois sur PC et sur mobile. Pour ce faire, ouvrez le site web officiel de PayPal ou téléchargez l’application dédiée sur l’appareil en question. Les fonctionnalités apportées par ce moyen de paiement ne changent pas du tout en fonction de ce dernier. La connexion au compte de l’utilisateur se fait grâce à l’identifiant et au mot de passe saisis sur le site.

Limites des casinos PayPal

Afin de fonctionner clairement et aisément, le système de paiement a fixé certaines limites pour le dépôt et le retrait d’argent. Celles-ci incluent une limite mensuelle et annuelle. Selon l’état du compte et la fréquence à laquelle le joueur utilise le système, les montants peuvent changer. En règle générale, une limite plus importante est fixée pour recevoir de l’argent via PayPal que pour le retirer.

Avant de commencer une carrière de joueur en payant au casino, afin d’étudier les montants qui sont disponibles pour le joueur. Si le montant des dépôts et des retraits possibles vous convient, vous pouvez commencer à jouer immédiatement. Si la limite contraint trop l’utilisateur, il pourra contacter le support technique du système de paiement afin d’obtenir des éclaircissements et des instructions personnalisées concernant son portefeuille électronique.

Conclusion

En conclusion, en ce qui concerne les casinos en ligne en France, les joueurs recherchent des plateformes sûres et compétitives avec des systèmes de paiement rentables. Un facteur important à prendre en compte lors du choix d’un casino en ligne est le mode de paiement, et PayPal s’est imposé comme l’une des options les plus sécurisées, pratiques et conviviales disponibles. Avec plus de 300 millions d’utilisateurs dans le monde, PayPal offre une solution de paiement simple et accessible pour les joueurs modernes. Son intégration dans les casinos en ligne permet des transactions fluides, des retraits rapides et la possibilité de convertir automatiquement les devises.

Les casinos mentionnés dans cet article, tels que Neon54, Madnix, Wild Sultan, Tortuga et Cresus, proposent une large gamme de jeux, des bonus attrayants et des interfaces conviviales, ce qui en fait des choix populaires parmi les joueurs français. En utilisant PayPal comme mode de paiement, les joueurs peuvent profiter d’une expérience de jeu sans tracas et sécurisée, leur permettant de se concentrer sur le plaisir de leurs jeux de casino préférés.

Author’s Bio:

Jeanne Perrot, gestionnaire de contenu senior sur casinoenlignefrançais.net, est une experte influente dans le domaine des jeux d’argent. Engagée en tant que rédactrice de contenu junior en 2017, elle a rapidement gravi les échelons grâce à la qualité de son travail et à sa volonté de fournir des informations de qualité. Ayant commencé sa carrière en tant que joueuse passionnée, Jeanne teste méthodiquement les plateformes de jeux et transmet ensuite des informations fiables aux internautes. Grâce à son expertise, les visiteurs peuvent faire des choix éclairés sur les meilleures options de jeux en ligne.