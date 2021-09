L’élixir de vie qui ouvre les portes de l’immortalité, la cure de jouvence qui offre l’éternelle jeunesse, voilà ce dont rêve le commun des mortels. Que cela soit un rêve utopique ou une ambition réaliste, le domaine des soins esthétiques a connu un véritable essor au cours de ces dernières années. Il s’illustre désormais par des prouesses qui ne manquent pas de susciter l’admiration des personnes les plus impassibles.

En plus d’une solide maîtrise des subtilités du métier et de la dextérité des esthéticiens, les nouvelles technologies insufflent désormais une nouvelle dynamique à cette discipline qui se consacre à la beauté et au bien-être.

Nous ferons dans cet article, un tour d’horizon des nouvelles technologies de soins esthétiques.

Les technologies de diagnostic

Ces appareils sont spécialement conçus pour la récupération et l’affichage de données corporelles. Les appareils de diagnostic esthétique sont très performants. Ils permettent entre autres de déceler les imperfections les plus subtiles de la peau.

Ils sont équipées d’un logiciel qui favorise le suivi des soins. On peut réaliser avec moins d’efforts et en un laps de temps le bilan corporel d’un client.

En effet, grâce aux innovations technologiques, les opérations d’épilation et de ‘’Body sculpting’’ (remodelage corporel) ont connu une véritable révolution. En plus de leur efficacité dans les soins, ce sont aussi des équipements particulièrement performants, équipés d’un système de refroidissement qui favorise leur utilisation en continu.

Ainsi, ces nouvelles technologies au service de la beauté et du bien-être suscitent de nouvelles vocations pour une carrière dans le domaine de l’esthétique. Or pour se positionner dans ce domaine, il est obligatoire de détenir un diplôme de base dans l’esthétique. Le premier diplôme reconnu pour pouvoir se mettre à son compte et le CAP Esthétique. Si c’est également votre cas, vous pouvez lire plus sur les instituts de référence et les centres de formation qui permettent d’obtenir aisément un CAP Esthétique en candidat libre. La photo-réjuvénation, une technologie anti-âge innovante

La photo-réjuvénation est l’une des technologies les plus avancées en matière de traitement des défauts du visage. Elle ne nécessite pas le recours à une aiguille ni à un scalpel mais il vaut quand même mieux être formé dans le domaine de l’esthétique, grâce a un CAP esthétique par exemple. La photo-réjuvénation a l’avantage d’être indolore avec des résultats immédiats et sans effets secondaires.

Après le traitement, on obtient un teint unifié ; les rides sont atténuées, les pores resserrés et les cicatrices considérablement réduites. La nouvelle technologie de photo-réjuvénation est un moyen efficace pour réparer, hydrater et tonifier la peau. Elle permet de contrer efficacement les actions délétères des radicaux libres sur la peau.

La technologie minceur

Si vous détenez déjà un CAP esthétique, vous savez qu’il vous faudra vous former sur des technologies annexes, étant donné que dans le CAP Esthétique on ne voit pas les soins corps. Le domaine de la minceur est une très bonne niche dans laquelle il est intéressant de se former.

L’utilisation de la technologie esthétique pour les traitements minceur offre la possibilité d’acquérir des soins confortables avec des résultats immédiats et durables. Les principales méthodes auxquelles fait recours cette technologie sont généralement la cryolipolyse qui s’inspire de la cryothérapie, le remodelage du corps et du visage par radiofréquence et la biostimulation par le spectre de l’infrarouge etc.

La technologie beauté

La peau a essentiellement besoin de soins particuliers et réguliers. L’avantage du CAP esthétique, c’est que l’on y apprend les différents types et états de peau, ce qui permet d’adapter les traitements en fonction des besoins profonds.

Les nouvelles technologies esthétiques ont donné naissance à la photobiomodulation. Aussi connu sous le nom de thérapie par laser de faible énergie (LLLT), c’est une technique multifactorielle qui consiste à exposer le corps à une lumière pulsée et froide.

Cette lumière, une fois en contact de la peau, produit des effets cicatrisants et anti-inflammatoires. Les techniques de bronzage sans UV par brumisation sont également utilisées pour sublimer la beauté.

Avec l’intégration des nouvelles technologiques dans le secteur de l’esthétique, prendre soin de soi devient une expérience gratifiante.