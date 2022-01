Considéré comme le « cerveau » de tout ordinateur, le processeur (CPU) est chargé d’interpréter et d’exécuter chaque instruction qu’il reçoit. Il garantit en plus l’échange de données entre les différents composants comme la carte graphique, la mémoire vive (RAM) et le disque dur. Cette puce électronique s’impose ainsi comme le chef d’orchestre dont dépendent les capacités et aptitudes de l’ordinateur à faire tourner correctement les programmes, des moins anodins aux plus gourmands. Elle influence bien entendu les performances de la machine.

Néanmoins, le choix d’un processeur est souvent un vrai casse-tête puisque les fabricants (Intel et AMD) ne cessent d’enrichir leurs gammes de CPU. Cet article fait donc le point sur le type de processeur pour lequel on doit opter si l’on souhaite utiliser son ordinateur fluidement et confortablement.

Un bon processeur s’accorde à l’usage que l’on fait de son ordinateur

Il est question de choisir un processeur pour ordinateur selon son usage pour éviter d’avoir affaire à un modèle inadapté après l’achat. Qu’il soit d’Intel ou d’AMD, un CPU est considéré comme inadapté lorsqu’il n’est pas suffisamment puissant pour interpréter, coordonner et exécuter fluidement les programmes que l’on a l’habitude d’utiliser. C’est aussi le cas lorsque sa performance va largement au-delà de celle dont on a réellement besoin.

Pour une utilisation de base (bureautique, navigation web, visionnage de photos et vidéos…), un processeur comprenant 4 cœurs est largement suffisant. On peut l’associer à un SSD ainsi qu’à une RAM d’au minimum 8 Go pour un confort d’utilisation optimal.

Pour un usage plus poussé qui implique l’utilisation de certains logiciels relativement « lourds » et le lancement simultané de plusieurs programmes (graphisme, montage vidéo, modélisation 3D), un processeur qui contient 6 cœurs est préconisé. Il convient de rappeler que plus le nombre de cœurs est élevé, plus la puce est en mesure d’exécuter aisément plus de tâches à la fois. Pour effectuer des tâches très lourdes dont la modélisation tridimensionnelle avancée, le montage vidéo 4K, on peut opter pour une puce ayant 8 cœurs, voire 12 cœurs pour être bien à l’aise.

Les gamers quant à eux n’ont pas à investir dans un processeur démesuré, puisque c’est la carte graphique qui compte le plus pour une utilisation gaming. Une puce hexa-core ou octo-core suffit amplement en l’occurrence. Il est possible d’aller au-delà des 8 cœurs si son budget le permet, mais la puissance proposée par les CPU 12 cœurs ou 16 cœurs n’est concrètement pas exploitable dans le gaming.

Comment trouver facilement le processeur adéquat ?

Dans la jungle des nomenclatures qui caractérise le marché des processeurs d’aujourd’hui, il est souvent difficile pour un néophyte de se repérer. Ainsi, pour que l’on puisse sélectionner son processeur en toute connaissance de cause, il est pertinent de se rendre sur un site web spécialisé dans les tests et comparatifs de processeurs existants.

Ce type de site a pour rôle d’accompagner les utilisateurs dans leur choix au travers des conseils avisés. Il se charge de recenser les meilleurs processeurs du marché pour tel ou tel usage, puis les comparer selon un certain nombre de critères. Le site partage aussi ses avis sur tous les processeurs recensés tout en mettant en évidence les caractéristiques, avantages et inconvénients de chacun afin d’aider les utilisateurs à faire le bon choix.