Aujourd’hui, le numérique a pris une telle importance dans nos vies et celles de nos entreprises que la survenance d’une panne peut déclencher une réaction en cascade, capable d’impacter durablement nos structures privées et commerciales. Il est donc indispensable de se prémunir contre de telles avaries en confiant le soin et la protection de nos réseaux à des professionnels, aptes à sécuriser nos données mais aussi notre matériel.

Pour le profane, la variété des prestations d’une entreprise de réparation informatique peut sembler ubuesque, tant les termes techniques sont spécifiques. Après la détection d’une panne, on parle habituellement de maintenance informatique tandis que la gestion et l’optimisation des structures déléguée à un tiers relève plutôt de l’infogérance. Dans chaque cas, l’objectif est le même : permettre aux structures de s’appuyer sur un réseau informatique efficace. Explications.

La maintenance informatique pour répondre à une panne ponctuelle

Lors de la détection d’une panne, on a recours aux services d’une entreprise de réparation informatique pour identifier le problème, le résoudre et remettre en état le bien pour qu’il soit en mesure d’accomplir à nouveau sa tâche. Cette intervention corrective vise avant tout à retrouver un état initial et permettre le redémarrage des opérations habituelles. Opter pour un expert de la maintenance informatique paris est donc un passage obligé pour relancer son activité.

Néanmoins, l’évolution des pratiques informatiques agressives et la complexification des mesures à adopter pour assurer la sécurité des réseaux a conduit de nombreuses entreprises spécialistes à intégrer dans leurs prestations des mesures de maintenance proactive. Elles permettent de limiter les intrusions dans le serveur informatique de l’entreprise et donc de protéger son activité de manière proactive, en empêchant les hackers ou les logiciels malveillants de pénétrer dans leurs structures.

L’infogérance informatique, un service plus complet

Pour éviter l’apparition de pannes et consolider ses protections, il est désormais courant pour les sociétés d’avoir recours à un autre type de prestations : l’infogérance. Celle-ci est définie par un contrat pluriannuel entre une entreprise de réparation informatique et son client et inclut différents services en fonction du niveau et des modalités de la protection fournie. Pour ce faire, le client confie tout ou partie de son système d’informations en vue d’améliorer ses performances ou sa garantie de fonctionnement.

L’infogérance peut être réalisée à distance. Dans ce cas, une surveillance est opérée depuis le siège du prestataire et certaines actions, comme des modifications pertinentes ou le traitement des alertes sont effectués via les réseaux. Dans le cadre d’une infogérance sur site, le contrat prévoit le passage des experts du prestataire sur site pour réaliser les mises à jour nécessaires ou apporter des corrections au système de protection.

Bien choisir son entreprise de réparation informatique

Sélectionner un prestataire informatique doit se faire sur la base de critères pertinents qui expriment les besoins spécifiques d’une entreprise. Ainsi, il est impératif de déterminer si celle-ci préfère externaliser la gestion complète de ses services informatiques ou au contraire, faire assister ses utilisateurs sur place pour les préparer aux évolutions techniques. De manière générale, sachez qu’un bon prestataire doit être capable de vous fournir une protection efficace, qu’elle que soit votre préférence.

Il est aussi important, lorsque l’on choisit une entreprise de réparation informatique, de s’informer sur les possibilités d’évolution qu’elle offre à ses clients. Se protéger des pannes, c’est aussi savoir anticiper et utiliser des outils innovants pour limiter les risques de perte de données. La migration messagerie ou vers le Cloud Office 365 sont de bons exemples des solutions que votre prestataire doit être ne mesure de vous offrir. N’hésitez donc pas à le questionner à ce sujet !