Au cours de la crise sanitaire du Covid 19, les entreprises ont dû adapter leurs méthodes de travail pour poursuivre leur activité. Ainsi, par obligation, le télétravail a pris une place plus importante dans le quotidien de milliers de Français. Cette crise majeure aura au moins eu pour effet bénéfique d’accélérer la transition inévitable vers un monde du travail plus réactif et plus optimisé parce que plus numérique. Un grand pas en avant dans le sens de l’histoire.

En effet, l’avenir des entreprises sera numérique et connecté ou ne sera pas. Les dernières évolutions techniques permises par le cloud, les objets connectés ou encore la géolocalisation dessinent un monde où le travail n’aura plus grand-chose à voir avec ce que l’on a connu jusqu’ici. Pour les entreprises, il importe donc de ne pas rater ce virage du 4.0 et seule l’utilisation d’un logiciel de recrutement efficace pourra leur servir de tremplin vers un futur serein. Explications.

Des fonctionnalités du logiciel de recrutement

Au service de ressources humaines, de nombreuses tâches fastidieuses et chronophages peuvent être automatisées grâce au numérique. C’est ce que se propose de faire logiciel de recrutement, offrant ainsi la possibilité aux personnels du service de consacrer leur temps à des tâches à plus haute valeur ajoutée. En effectuant le suivi des candidatures, le classement et l’archivage des profils potentiellement intéressants et en simplifiant le sourcing, le logiciel de recrutement est un outil puissant et diablement efficace.

Le logiciel de recrutement permet également de se constituer un vivier de profils intéressants, facilement accessibles sur sa base de données en cas de besoin. Classés par compétences, expérience ou autre, il permet de fluidifier le process de recrutement et de gagner énormément de temps. Il est aussi un formidable accélérateur de la diffusion de vos annonces sur les sites d’emploi et organisent vos campagnes de recrutement à moindre coût.

L’ergonomie, critère essentiel d’un logiciel RH efficace

Le logiciel de recrutement, autrement appelé ATS pour Applicant Tracking System, doit donc être facile d’accès et d’emploi pour permettre à tous les personnels concernés de bénéficier de ses compétences. L’ergonomie est donc un critère essentiel, qui devra toujours guider votre choix. Des accès hiérarchisés, des fonctionnalités facilement accessibles et une interface claire sont indispensables pour assurer une intégration idéale dans votre routine quotidienne.

Par ailleurs, un bon logiciel de recrutement doit facilement s’intégrer dans votre système déjà existant. Ainsi, il doit être capable de se connecter avec d’autres outils d’analyse et d’assistance comme les ERP ou les API et doit respecter les directives de la RGPD. Chaque collaborateur, qu’il soit DRH, manager, recruteur ou assistant de gestion doit pouvoir bénéficier de données en temps réel pour participer au développement de l’entreprise de manière efficace.

L’intérêt du logiciel RH pour votre entreprise

Le premier des avantages du logiciel de recrutement réside dans la fluidification du process. L’ensemble de la chaîne bénéficie de sa réactivité, de la qualité de ses actions mais aussi de ses fonctionnalités automatisées qui dégagent du temps pour le personnel. En réaffectant ces collaborateurs libérées de tâches chronophages et fastidieuses, vous gagnez du temps mais aussi de l’argent et pouvez employer les compétences de votre personnel pour améliorer l’image de l’entreprise ou la cohésion interne par exemple.

Ce double intérêt économique et social favorise en effet une bonne entente au sein de l’entreprise. Les rapports sont apaisés car chaque rôle est bien défini et les compétences de chacun exploitées au mieux. Le logiciel de recrutement participe aussi à la simplification des missions et l’établissement de calendriers clairs où chacun sait ce qu’il a à faire. Tout cela favorise l’implication et suscite l’adhésion de tous au projet global de l’entreprise !