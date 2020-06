À l’ère où la digitalisation s’impose dans presque tous les domaines, les entreprises ont de plus en plus besoin d’optimiser la gestion de leur personnel pour gagner en efficacité. Pour parvenir à cet idéal, la digitalisation RH est une solution pratique et rentable. Qu’est-ce que la digitalisation RH ? Quels sont ses avantages ? Quels sont les outils nécessaires pour profiter de cette technologie ? Retrouvez ci-dessous la réponse à ces questions.

Définition de la digitalisation RH

À l’origine, la fonction du DRH était essentiellement de s’occuper de la gestion administrative. Dans ce sens, ce professionnel devrait assurer le respect des obligations légales en rapport avec le droit du travail. En outre, il devrait gérer la vie contractuelle des employés, les questions disciplinaires et la paie. Selon les besoins de l’entreprise, il peut opérer plus d’une trentaine de processus, dont le recrutement, l’intégration, la formation, le suivi et l’évaluation des salariés. Ce sont autant de missions qui nécessitent un bon sens d’organisation et une rigueur de travail.

Pour optimiser leur gestion administrative, de plus en plus d’entreprises se tournent vers la digitalisation RH. Il s’agit en effet d’un ensemble d’outils et de procédés dont la finalité est de numériser les différentes missions du DRH. D’après les résultats d’un récent sondage, près de 50 % des entreprises françaises utilisent un système de paie externe.

Logiciels RH : outils pour la digitalisation RH

Aujourd’hui, le marché du digital RH a le vent en poupe. On y trouve en effet plusieurs solutions innovantes et il est parfois difficile de faire un choix. Cependant, quelques astuces permettent de sélectionner facilement un outil RH pour son entreprise.

Pour digitaliser vos ressources humaines, commencez par vous procurer un logiciel de système d’information et de gestion (SIRH). Très facile à prendre en main, cet outil vous aidera à centraliser toutes les informations et données nécessaires pour assurer le bon déroulement de votre digitalisation RH. En fonction de vos besoins, vous pouvez activer les modules essentiels en quelques clics.

Un exemple de SIRH est Factorial un outil RH complètement en ligne. Ce SIRH offre de multiples fonctionnalités telles que la gestion des temps de travail, la gestion des congés, gestion des documents et signature électronique …

En dehors du SIRH, d’autres outils sont aussi importants pour une bonne digitalisation des ressources humaines. Parmi eux, les plateformes de formation en ligne sont une référence. Il faut noter qu’il existe aujourd’hui des plateformes de travail collaboratif pouvant aider à mieux gérer les agendas et le partage des documents. Selon les besoins, vous trouverez également des applications réseau et internet pour faciliter la gestion administrative au sein de votre entreprise.

Les avantages de la digitalisation RH

Pour les entreprises modernes, la digitalisation RH est une mine d’opportunités. En effet, elle permet de simplifier les missions pour mieux se concentrer sur les tâches plus importantes. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’impact de cette solution ne crée pas de conflit ni de distance entre les collaborateurs. Elle ouvre plutôt un nouveau champ pour renforcer la cohésion interne. Bien utilisée, elle permet de réduire le temps de gestion des absences et des congés de moitié. En outre, elle permet aux salariés de profiter d’une simplicité et d’une transparence dans l’accomplissement de leurs devoirs.

Dans une gestion RH digitalisée, nombre de missions basculent. Que ce soit au niveau de l’administration du personnel, de la formation ou du recrutement, les processus bénéficient d’une instantanéité, ce qui permet de gagner en efficacité.