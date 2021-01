Quel chef d’entreprise ou responsable administratif, ne rêve pas de se décharger des tâches RH répétitives et chronophages ? Qui ne désire pas tout gérer en un clic grâce à des données faciles à stocker et à analyser ?

A l’ère du tout digital, il existe des solutions clé en main simples à mettre en place pour soutenir les responsables RH dans leur mission quotidienne. Ainsi déchargés des formulaires et autres tableaux Excel pour la gestion des congés, le suivi du temps de travail, la préparation à la paie…, les gestionnaires RH vont pouvoir se recentrer sur la force vive de leur entreprise : les véritables ressources humaines.

Coup d’œil sur kiwiHR, un logiciel qui promet bien des services !

kiwiHR : un logiciel RH simple et complet pour les PME

Pour optimiser ses ressources humaines, quoi de mieux qu’un logiciel en ligne que l’on paramètre une fois et qui réalise ensuite pour vous la plupart des opérations nécessaires à la bonne marche de l’entreprise ?

Que ce soit pour les demandes de congés et absences ou encore le suivi du temps de travail des employés, kiwiHR calcule automatiquement et met à jour en temps réel toutes les informations importantes concernant l’activité des employés (soldes de congés, heures supplémentaires, estimation des variables, etc.).

Voici un aperçu des fonctions gérées par kiwiHR :

Onboarding RH

Gestion des temps et des activités

Gestion des absences et congés

Gestion documentaire

Portail collaboratif

Communication interne

Gestion des notes de frais

Préparation à la paie

Indicateurs RH

kiwiHR veut rassurer les petites et moyennes entreprises qui ont de vrais besoins mais qui restent frileuses à toute transition digitale par peur de tomber sur des systèmes trop complexes et coûteux ou qui nécessitent un savoir poussé en informatique. L’outil est simple d’utilisation, abordable et complet.

Sur la simplicité d’utilisation, les utilisateurs de kiwiRH sont formels : configurer le système et un jeu d’enfant et les mises à jour sont automatiques.

Gain de temps quotidien et fiabilité des données de vos ressources humaines

Le concept de plateforme, ou « portail RH », représente une solution idéale pour bon nombre d’entreprises qui veulent également impliquer davantage leurs employés tout en déchargeant leurs responsables RH.

Sur kiwiHR, chacun peut en effet, sur la base des droits définis par l’employeur, entrer soi-même ou corriger des données personnelles. L’avantage que cela représente est immense : indication des heures de travail (badgeuse digitale), justificatifs d’absence, notes de frais, toutes ces informations sont fournies et enregistrées dans le système par les employés eux-mêmes sans que les RH n’aient à intervenir.

Ensuite, la digitalisation des données fait qu’une fois connectés, les employés ont une vision d’ensemble de toutes les informations les concernant : contrats de travail, fiches de paie, congés restants et heures sup’ réalisées, ainsi que de tous les documents d’ordre généraux (conventions, règlements, processus d’intégration des nouveaux employés, etc.). Ils deviennent ainsi plus sûrs de leurs droits et devoirs, davantage maîtres de leur temps et surtout moins disposés à tomber dans des conflits qui pourraient les opposer à leur direction.

Un outil d’analyse stratégique

kiwiHR est enfin une aide précieuse à la prise de décision. En effet, le fait de pouvoir visualiser globalement et rapidement les indicateurs les plus décisifs quant à la gestion RH de l’entreprise est un atout de taille pour tout responsable censé assurer à la fois la productivité et le bien être de ces employés.

Grâce aux rapports automatisés, kiwiHR permet de générer à tout moment des chiffres fiables et actualisés sur l’ensemble du capital humain de l’entreprise : départs, arrivées, temps passés sur des projets, durée des arrêts maladie,… toutes ces informations permettent aux RH d’éviter bon nombre de risques et d’anticiper en temps et en heure sur les décisions à prendre.

Manager de manière plus responsable devient alors plus facile. C’est sans doute aussi l’un des principaux mérites des nouveaux logiciels RH tels que kiwiHR : rendre l’entreprise plus adaptable aux contraintes de son temps ! Car dans une période qui voit le home office se généraliser et les contraintes financières des entreprises se multiplier, passer à la digitalisation des procédés RH pourrait bien devenir plus qu’une question de santé mais bien de survie…