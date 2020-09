Vous pouvez vous adresser à un avocat spécialisé en droit de l’informatique si vous devez négocier ou rédiger un contrat informatique. Ce professionnel peut justement intervenir dès lors qu’il s’agit de commerce en ligne, de signature électronique et d’archivage électronique et il peut aussi traiter les litiges concernant la concurrence loyale ainsi que les affaires de contrefaçon, de cybercriminalité et de cyberattaque.

En fait, ses domaines d’intervention sont très variés car, outre le droit des nouvelles technologies et le droit de la propriété intellectuelle, le droit de l’informatique peut aussi toucher certains aspects du droit civil, du droit pénal, du droit de la santé et du droit du travail. D’où l’intérêt de ne pas le choisir d’une manière aléatoire. Voici comment trouver un avocat expert en droit de l’informatique !

S’adresser à un avocat spécialiste

Comme les médecins, les avocats peuvent aussi être classés en deux catégories. D’un côté, il y a les avocats généralistes qui peuvent s’occuper de presque tous les dossiers. Et d’un autre côté, il y a les avocats spécialistes qui sont orientés dans des domaines plus spécifiques du droit.

Ces derniers peuvent disposer de certifications officielles qui valident leurs compétences. Sinon, il peut s’agir d’avocats qui travaille dans un domaine précis depuis plusieurs années et qui est bien expérimenté en la matière.

Pour traiter donc une affaire relative à l’informatique et pour bénéficier de services satisfaisants, vous devez faire appel à un avocat spécialiste, notamment un avocat expert en droit de l’informatique et de l’internet ou un avocat expert en droit de l’informatique et des nouvelles technologies.

Considérer sa localisation géographique

Le second critère que vous deviez considérer est la localisation géographique de l’avocat. L’idéal est d’opter pour un professionnel qui propose ses services le plus proche de chez vous. Comme cela, les échanges et les rencontres seront facilités et les coûts relatifs aux déplacements et aux transports seront réduits.

Toutefois, si le procès de l’affaire jugée est prévu dans un tribunal qui se trouve loin de chez vous, il vous est conseillé de contacter un avocat spécialisé en droit de l’informatique sur place.

Vérifier s’il est inscrit au barreau

Pour continuer, vous devez également vérifier si l’avocat en question est bien inscrit au barreau pour garantir que ce dernier soit vraiment diplômé et qu’il admette une meilleure culture juridique. S’il ne figure pas dans l’Ordre des avocats, il se peut qu’il s’agisse d’un avocat à la Cour, c’est-à-dire d’un avocat qui exerce dans un barreau, mais avec une Cour d’Appel.

Evaluer son degré de disponibilité

Par ailleurs, vous devez aussi évaluer le degré de disponibilité de l’avocat spécialisé en droit de l‘informatique. La raison de cela est simple car il se peut que la rédaction de votre contrat ou l’étude de votre dossier exige des temps de travail volumineux. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il doit y avoir beaucoup de demandes d’attention. Si celles-ci sont trop fréquentes, elles vont gonfler énormément les honoraires.

Tenir compte de sa réputation et de ses honoraires

Pour terminer, tenez enfin compte de la réputation et des honoraires de l’avocat expert en droit de l’informatique. Si possible, adressez-vous à un avocat de renom qui reçoit des retours positifs venants des clients ou qui vous est recommandé par vos proches ou vos connaissances. Si votre prestataire s’affiche en ligne, cela veut dire qu’il est digne de confiance, mais n’hésitez pas à demander son devis avant de collaborer avec lui.