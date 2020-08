Plus ou moins récentes, plus ou moins complètes, plus ou moins chères : les plateformes de streaming SVOD sont aujourd’hui devenues un incontournable d’Internet. Leur formule attractive d’abonnement mensuel ou annuel révolutionne le visionnage, la diffusion et jusqu’au processus créatif des films, séries et autres documentaires. Nous vous présentons aujourd’hui les principaux acteurs du domaine, avec avantages et inconvénients respectifs.

Netflix : le leader « historique »

Parmi les premiers arrivés, l’américain Netflix brille aujourd’hui par la qualité de ses programmes. Son expérience lui permet d’offrir une expérience utilisateur intuitive et plaisante, sans cesse réactive et à l’écoute de la communauté.

Anticipant l’arrivée de nouvelles plateformes de streaming, le service de streaming Netflix ambitionne d’offrir une sélection exclusive de programmes, appelés les « originaux Netflix ». La plateforme en profite ainsi pour nous régaler de séries haletantes, telles La Casa de Papel, The Witcher, Stranger Things ou encore House of Cards.

Le revers de la médaille ? Un prix qui n’a cessé de progresser au fur et à mesure des années, conséquence de l’augmentation des coûts de production.

Coût de l’abonnement : de 7,99 à 15,99€ / mois Qualité vidéo : jusque 4K (Dolby Vision)



Disney+ : nouveau et prometteur

Ce mastodonte débarque en Europe en 2020 et propose, dès le démarrage, un catalogue très étoffé. Ses classiques et productions originales sont évidemment de la partie, mais le colosse rentabilise dans le même temps ses rachats. La Fox, par exemple, qui nous offre Les Simpson, ou encore la licence Star Wars.

Et il ne s’arrête pas en si bon chemin : 5 univers sont à votre portée, de Pixar à Disney en passant par National Geographic. A ce prix, l’offre est impressionnante.

Une légère critique : l’interface est parfois capricieuse, mais s’améliore au fur et à mesure des mises à jour.

: 6,99€ (mensuel), 69,99€ (annuel) Qualité vidéo : 4K (Dolby Vision)

Amazon Prime : une offre attractive

Si, à ses débuts, le catalogue d’Amazon Prime ne brillait pas par l’exhaustivité de son contenu, les choses s’améliorent. Outre l’exclusivité avec des spectacles (one-(wo)man-show), le service de streaming suit le chemin emprunté par Netflix, en proposant lui aussi ses programmes originaux de grande qualité, à l’instar de la série The Man in the High Castle ou le chef d’œuvre Tales From The Loop.

Le petit avantage qui distingue Amazon Prime de la concurrence : les services compris, à savoir la livraison rapide des commandes et un accès VIP à Twitch, la plateforme de livestream. Notez, pour finir, sa tarification très agressive, la plus accessible de la sélection.

Coût de l’abonnement : 5,99€ (mensuel), 49,99€ (annuel)

: 5,99€ (mensuel), 49,99€ (annuel) Qualité vidéo : 4K HDR 10+ (Dolby Vision)

MyCanal : service de streaming très complet

Légalement, les plateformes SVOD sont limitées quant à la diffusion de programmes récents, puisqu’elles sont tenues d’attendre 3 ans après leur sortie en salle. A l’inverse, Canal+ dispose d’une dérogation gouvernementale abaissant la durée à 8 mois. Vous êtes donc assuré d’y retrouver en exclusivité tous les films et séries les plus récents que les autres plateformes ne sont pas en droit de vous proposer.

Conscient de son avantage concurrentiel, MyCanal établit des partenariats avec les autres services mentionnés (Disney+ ou encore Netflix) afin de proposer des « packs » pour voir des films et des séries avec un tarif plus avantageux que pour un achat séparé. Le prix, malheureusement, est le point faible de ce service.