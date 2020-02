Les numéros surtaxés sont des numéros de téléphone spéciaux, fiables, sécurisés et innovants. Ils sont aujourd’hui au cœur de la relation client, car ils s’adaptent aux besoins téléphoniques de n’importe quelle entreprise. Ces numéros demeurent incontournables pour vous si vous souhaitez optimiser vos relations client et monétiser vos investissements marketing. Comment équiper votre entreprise d’un numéro de téléphone surtaxé ? Quels sont les avantages de ce type de numéro spécial pour votre entreprise ? Nous vous disons tout dans cet article !

Des solutions existent pour créer ce type de numéro

Les numéros surtaxés ont vocation de délivrer des Services à Valeur Ajoutée. Par le passé, il était difficile de créer ce type de numéro, mais aujourd’hui, il existe des solutions innovantes qui vous permettent de créer un numéro surtaxé gratuit. Voici les étapes à suivre pour créer votre numéro :

Choisir votre tarification

Pour créer un numéro spécial surtaxé, il vous faut avant tout choisir le type de tarification que vous comptez exploiter. Selon votre secteur d’activités et les besoins de vos appelants, vous pouvez choisir un numéro à tarification majorée en 0810-0811, 0820-0825 ou encore 0892-0899.

Définir vos objectifs

Il s’agit de préciser ce à quoi va servir votre numéro surtaxé. Est-ce que pour optimiser la relation client, donner accès à des contenus spécifiques, à des jeux ou divertissements, le renseignement téléphonique ou générer des revenus ? À vous de le préciser !

Rassemblez les pièces à fournir

Pour créer votre un numéro surtaxé, vous devez fournir un certain nombre de pièces. Il s’agit de :

Kbis ou document d’enregistrement de votre société ;

Copie de la pièce d’identité en cours de validité du représentant légal ;

RIB pour vos reversements ;

Recommandations déontologiques applicables aux services vocaux à valeur ajoutée de l’AFMM acceptées et signées par votre fournisseur (à retirer auprès de votre fournisseur du numéro en même temps que son contrat).

Contactez un fournisseur de numéro spécial

Une fois, les pièces rassemblées, contactez un opérateur téléphonique pour l’étude de vos besoins. Il vous informera sur la création, la gestion et la facturation de votre numéro. Remmedia fait partie de l’un des opérateurs de confiance pour avoir un numéro surtaxé performant, sécurisé, mais aussi conforme aux RGPD .

Participez à la mise en place et à la gestion du numéro

Il s’agit ici pour vous d’accompagner votre fournisseur dans l’intégralité des opérations de création ou de portabilité de votre numéro.

Les avantages du numéro surtaxé pour votre entreprise

Le numéro surtaxé offre de nombreux avantages à votre entreprise. Il vous permet d’engendrer plus d’appels entrants, car il dissuade vos clients et vos prospects curieux à vous appeler davantage tout en vous évitant les pertes de temps au téléphone. Cela signifie que vous pouvez limiter les appels « non motivés » et conserver uniquement les appels importants et nécessaires. Vous ne perdez pas non plus d’appels, car vos appels sont redirigés correctement. Grâce à ce type de numéro, vous bénéficiez d’une fonction d’analyse de vos appels entrants qui vous permet d’assurer le suivi de vos campagnes de communication. Vous pouvez ainsi cibler et connaître exactement les réseaux et les canaux par lesquels vos clients viennent à vous afin d’optimiser vos ROI en matière d’investissements publicitaires online . Le numéro surtaxé, vous donne donc la possibilité de transformer vos appels entrants en sources de revenus.