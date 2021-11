Il existe des centaines de gratuits jeux pour tablettes, mais parfois, on n’a tout simplement pas le temps de les chercher. Si vous ne savez pas à quoi vous occuper pendant votre trajet domicile-travail, nous avons préparé quelques informations utiles pour vous.

Pour vous aider à trouver exactement ce dont vous avez besoin, Catherine Morel nous a aidés à regrouper les jeux pour tablettes android. Elle est responsable du contenu du projet Web Frcasinospot et est une fan des jeux pour tablettes Android.

10. Shooty Quest

Jeu gratuit

Si vous êtes du genre maléfique, vous devriez savoir qu’il ne faut pas faire exploser la maison de quelqu’un qui s’appelle La Flèche mortelle. Et surtout, ne volez pas leur chat en laissant une carte de visite. Idiots. Pourtant, en tant que M. Arrow, vous pouvez prendre votre revanche en tirant, comme le nom du jeu l’indique, à tout va.

Dans les niveaux, vous vous tenez au centre de l’écran tandis que les ennemis arrivent par les bords. Touchez pour tirer des flèches. Facile. Sauf que ça ne l’est pas, car très vite, chaque ennemi ne peut être vaincu qu’avec une arme spécifique. Cela transforme Shooty Quest d’un blaster sans queue ni tête en un jeu de jonglage frénétique et détraqué.

9. Missile Command : Recharged

Jeu gratuit

Dans le jeu original Missile Command, vous deviez repousser des attaques de missiles nucléaires de plus en plus intenses. Vous deviez faire tourner frénétiquement la boule de commande et lancer vos frappes, avant de succomber à votre inévitable disparition. Pour insister sur la nature futile des conflits nucléaires, le jeu abandonnait le message traditionnel « game over » au profit d’un message plus effrayant « the end ».

Ce jeu sur écran tactile n’a pas de boule de commande et vous ne pouvez pas non plus gérer les silos d’où vous voulez tirer. Les lancements de missiles sont automatisés lorsque vous touchez l’écran pour cibler le dernier barrage d’un assaut sans fin de destruction au néon. Ces changements peuvent faire râler les vétérans, mais ils fonctionnent – et vous pouvez toujours allumer un émulateur sur Android si vous voulez l’original. Au lieu de cela, Recharged repense un classique et est un exemple rare d’une refonte qui est un plaisir à jouer.

8. PewPew Live

Jeu gratuit

Ah, pour revenir à ces jours glorieux où vous étiez assis devant un écran à tube cathodique, les images au néon vous brûlant les rétines alors que vous zoomiez dans une minuscule arène, en faisant exploser tout ce qui était en vue. Mais attendez ! Vous pouvez faire tout cela dès maintenant avec PewPew Live.

D’accord, vous n’aurez pas l’écran cathodique (à moins que vous ne fassiez quelque chose de très bizarre avec votre ventilateur Android, des câbles et un très vieux téléviseur), mais ce titre fait revivre la joie des jeux de tir classiques à deux manches comme Robotron : 2084. Et il va au-delà de la simple explosion, avec des modes alternatifs qui vous permettent d’esquiver plutôt que de tirer, ou de vous occuper des roches spatiales qui veulent vous écraser la semaine prochaine.

7. Knight Brawl

Jeu gratuit

Si vous pensiez que le combat contre le Chevalier Noir dans Monty Python et le Saint Graal était stupide, il n’a rien à voir avec Knight Brawl. Dans ce hack’em up absurde, votre protagoniste maniant l’épée fait tournoyer ses bras et rebondit comme sur un trampoline.

Essayez de vous débrouiller avec les commandes et vous finirez par devenir un maître de l’épée dans une série de combats libres ou à un contre un. Et si vous avez plus envie de gloire que de gloire, vous pouvez participer à des vols et des meurtres, en sautant dans des châteaux et en découpant sans ménagement des gardes sans méfiance par derrière.

C’est divertissant, même si le son est malheureusement limité à des bruits et des grognements, plutôt qu’à un ennemi trop confiant qui crie « j’ai connu pire » et qui hurle qu’il « vous arrachera les jambes » lorsqu’il sera soulagé des siennes.

6. Super Fowlst 2

Jeu gratuit

Il n’est pas facile d’être un poulet chargé de sauver le monde d’une invasion de démons, surtout quand votre seule arme est un postérieur rondouillard. Mais c’est comme ça que commence ce jeu multi-écrans, où vous vous déplacez maladroitement sur l’écran, percutant les ennemis pour les faire voler.

Au fur et à mesure que vous progressez, la situation ne devient pas moins bizarre. Vous affronterez des boss comme un avocat géant qui vous lance sa pierre, et vous pourrez parfois vous balader dans un costume de poulet. Gagnez suffisamment de pièces et vous pourrez également commencer des parties en faisant sortir des missiles à tête chercheuse de vos fesses.

5. Machine a sous Buffalo

Jeu gratuit/payant

Ce jeu est depuis longtemps le préféré des joueurs dans les casinos terrestres et sa version en ligne a également gagné en popularité. Elle combine les images rustiques et excitantes d’animaux sauvages avec les effets sonores d’une salle de casino animée et vous offre une expérience complète de machines à sous gratuites en ligne.

La version en argent réel de cette machine à sous en ligne propose une mise totale de 0,40. Vous pouvez modifier la mise totale et le nombre de lignes. Les signes plus et moins en haut de ce bouton vous permettent de faire tourner les roues automatiquement.

4. Mers Saily

Jeu gratuit

Même si vous avez le pied marin, vous pourriez réfléchir à deux fois avant d’imiter le héros de cette histoire de survie. Armé de ce qui semble être une feuille clouée à une brindille enfoncée dans un rondin, le courageux protagoniste affronte la haute mer et des vagues encore plus hautes.

En tapant, appuyant et glissant, vous essayez d’éviter de vous noyer ou de vous faire frapper par une faune marine vicieuse, tout en essayant de distancer une énorme baleine affamée déterminée à faire de vous un casse-croûte.

Si la tension monte un peu trop, vous pouvez au moins admirer les superbes images, juste avant que votre marin ne connaisse une fin prématurée.

3. Stardew Valley

Jeu gratuit

Stardew Valley est l’un des meilleurs nouveaux jeux pour tablette de 2019. C’est un simulateur d’agriculture avec un tas de fonctionnalités et de choses supplémentaires à faire. Les joueurs commencent par transformer leurs champs envahis par la végétation en fermes fonctionnelles et se développent à partir de là. Vous pouvez également vous marier, assister aux événements de la ville, élever et élever des animaux, et même pêcher si vous le souhaitez. Il y a une tonne de façons de personnaliser la vieille ferme elle-même et toutes sont débloquées par le jeu. C’est un candidat solide pour le meilleur de 2019 et il joue magnifiquement sur une tablette. Le jeu est également gratuit via le Google Play Pass si vous l’utilisez.

2. Tsuro

Jeu payant

Tsuro est un portage de jeu de société pour Android. Il joue beaucoup comme Ticket to Ride et d’autres jeux similaires. Les joueurs créent à tour de rôle des chemins sur le plateau de jeu. Le joueur gagne s’il obtient le chemin le plus long et le plus de points. Tsuro est excellent sur les tablettes pour plusieurs raisons. La première est qu’il permet de jouer jusqu’à huit joueurs sur le même appareil. Les écrans plus grands permettent de meilleures expériences de jeu à plusieurs. La deuxième raison est que, comme la plupart des jeux de société, Tsuro peut être un peu à l’étroit sur les petits écrans. Pandemic et Ticket to Ride sont également d’excellents portages de jeux de société multijoueurs locaux sur Android qui se joueraient bien sur votre tablette.

1. Crashy Cats

Jeu gratuit

Un chat ordinaire ne réfléchirait pas à deux fois avant de glisser nonchalamment un objet d’art inestimable sur le sol. Mais les chats de Crashy Cats ont beaucoup plus d’ambition, se lançant dans un saccage qui donnerait des frissons au milliardaire le plus riche.

Vous jouez le rôle du chat, vous touchez l’écran pour sauter et c’est à peu près tout. Comme dans tous les jeux de course sans fin depuis Canabalt, tout est question de timing : vous donnez des coups sur la tête des chiens, vous collectez des amis chatons pour former une conga à poils et vous vous retrouvez parfois dans un tour de bonus où vous zoomez dans l’espace, avec des arcs-en-ciel et des pièces.