La décennie précédente définitivement éclipsée, l’occasion de revenir sur certains opus presque déjà mythiques est toute trouvée. Durant ces années 2010, de nombreux jeux ont crevé l’écran pour devenir des références de cette période. Grâce à l’apparition de consoles comme la PS4 et la Xbox One, les jeux cités dans cette liste non exhaustive ont pu profiter d’avancées techniques importantes et être salués par les joueurs.

Rocket League

Avant de s’exporter sur Xbox, Mac et Switch et devenir payant, Rocket League était uniquement disponible sur PC et PS4. Dans ce jeu futuriste et rudimentaire, l’idée est simple : marquer dans une sorte de football géant où les utilisateurs pilotent des voitures. Ce jeu aura et continue d’animer de nombreuses soirées entre amis où habitués et non-habitués de consoles peuvent s’amuser ensemble.

God of War

Série phare de Sony et naturellement distribuée uniquement sur PlayStation, vous incarniez Kratos, un redoutable guerrier. À force de combats violents et d’avancée, le scénario se déliait dans des jeux toujours très réussis.

NBA 2K20

Il était inconcevable de ne pas inclure un jeu de sport dans une telle liste. Si le jeu le plus vendu dans cette catégorie à travers le monde reste la série FIFA, il est toutefois de plus en plus décrié. Les jeux NBA 2K sont eux vénérés par les millions de joueurs autour de la planète.

Toujours en amélioration, de plus en plus précis, au gameplay approchant le joueur au plus près de la simulation, « 2K » est une référence pour les jeux de sport. C’est dans la série NBA 2K que l’on a pu pour la première fois, jouer à un mode carrière joueur en totale immersion, comme dans la vraie vie.

GTA V

La plongée dans ce jeu, qu’elle se fasse en FPS ou TPS fut une révolution pour bon nombre de joueurs. Grâce au mode histoire et hors ligne, l’immersion du joueur fut totale et sonna presque comme un bouleversement dans l’histoire du jeu vidéo moderne. Encore aujourd’hui, de nombreux joueurs continuent de parcourir la carte de Los Santos, ouvertement inspirée de la ville de Los Angeles. Mais si le mode campagne fut une grande réussite, c’est comme souvent avec les récents GTA, le mode en ligne qui finira par déchaîner les foules. Une folie collective s’est rapidement emparée des serveurs de Rockstars Studio tant les possibilités de ce jeu furent poussées à leur paroxysme.

Débarqué en pleine période d’expansion du jeu en ligne, GTA V a sans doute contribué à l’évolution de certains jeux vidéo en incluant un grand nombre de possibilités au sein même du jeu. À l’image de ce qu’ont pu connaître d’autres jeux et loisirs dans le passé, tel le poker, en version Texas Hold’em ou Omaha li-ho. Référence des casinos depuis de nombreuses décennies, le poker a su évoluer et est toujours une référence pour les joueurs du monde entier. Du casino au poker en ligne, qui n’a cessé de se développer au fil des ans pour être aujourd’hui partie intégrante des loisirs d’un grand nombre de la population mondiale.

À l’image de cette évolution, GTA a aussi su évoluer pour permettre à ses fans de se divertir toujours plus. Des affrontements virtuels à chaque coin de rue aux parties de poker virtuelles organisées au sein même du jeu, il y avait de l’intérêt pour tout le monde, notamment lorsqu’il s’agissait de participer aux courses de voiture.

Call of Duty, Black Ops II

Deux ans après le premier Black Ops (2010), Treyarch revenait avec le deuxième opus d’une série déjà grandiose. Au lancement, BO2 battait tous les records et les joueurs s’extasiaient devant le mode campagne sur PS3, PC ou encore Xbox 360. Les parties en ligne furent endiablés et marquent également la légende de ce jeu où sont apparues pour la première fois les maps Hijacked et Raid, devenues rapidement iconiques, comme le fut Nuketown sur Black Ops.

Fortnite

Le jeu qui marque le tournant d’une époque à coup sûr. Fortnite aura sonné le retentissement des Battle Royale. En 2019, le développeur Epic Games annonçait plus de 250 millions de joueurs sur leurs serveurs. Le crossplay fut rapidement instauré pour permettre aux joueurs de toutes plateformes de s’affronter les uns et autres sur l’unique carte du jeu, changeante au fil des saisons. C’est encore plus que le populaire poker, qui a fait une évolution constante, face à la montée fulgurante des Battles Royales.

Project Cars II

Véritable simulation de pilotage qui pousse même fréquemment certains pilotes professionnels à eux-mêmes y batailler, Project Cars est divin dans sa quête de vitesse. D’une monoplace aux voitures les plus légendaires des plus grands constructeurs, il y a de la place pour un amoureux de course au volant. Il s’agit là d’une ultime simulation capable de reproduire de véritables sensations lorsque le jeu est joué derrière un volant prévu à cet effet.

The Legend of Zelda, Breath of the Wild

Depuis toujours, Link rythme les parties endiablées de millions de joueurs à travers la planète. Ce personnage mythique a traversé les décennies pour une fois de plus, crever l’écran dans un jeu de Wii U. Après sept années de travail, Breath of the Wild venait couronner un dur labeur, fidèlement récompensé par les fans derrière l’écran.

Red Dead Redemption

Littéralement acclamé, ce TPS vous emmenait en pleine conquête de l’ouest où vous incarniez un hors-la-loi traquant son ancien gang. Un scénario tout aussi exceptionnel que le gameplay pour un jeu où les heures de jeu étaient exquises.

Quelques années plus tard, RDR2 sortait (2018) avec la même réussite et toujours le même étonnement des joueurs quant à la précision du jeu. Les studios Rockstar ont signé d’une main de maître deux des plus beaux jeux de cette décennie.

Assassin’s Creed, Odyssey

La série créée par Ubisoft n’a jamais déçu et continue d’exceller, année après année. Ce fut naturellement le cas avec Odyssey, suite logique d’Origins, en pleine Grèce Antique lors de la guerre du Péloponnèse. Un voyage dans le temps où la jouabilité et le scénario étaient à la hauteur des graphismes proposés.