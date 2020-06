Depuis longtemps déjà, la figurine de jeu vidéo fait partie intégrante de la culture geek. Échangée parfois à prix d’or comme cette figurine de Peach, vendue plus de 20 000 euros sur eBay, elle permet de connecter les mondes virtuels et physiques et participe au dynamisme permanent de cette communauté d’amateurs sans cesse renouvelée et adoubée par les jeunes générations. Ce qui a poussé les fabricants à proposer une offre toujours plus complète en la matière.

Le succès de la figurine de jeu vidéo s’explique d’abord par le succès des dits jeux. Autrefois considérée comme une affaire de gamins ou d’ados attardés, de plus en plus de jeunes adultes, hommes ou femmes, s’adonnent avec assiduité à cette activité démocratique car accessible à tous. En parallèle s’est donc développé tout un ensemble de produits dérivés dont les figurines sont les symboles les plus emblématiques. Explications.

La figurine de jeu vidéo ou la personnalisation du virtuel

Si la figurine de jeu vidéo a connu un succès aussi fulgurant, c’est avant tout parce qu’elle répond à un besoin de concret de la part des joueurs. En faisant apparaître du virtuel dans le réel, les figurines de jeux vidéo participent à la légitimation de leurs passions et servent également de vecteur de liens entre les différents adeptes des communautés virtuels. L’échange fut en effet la principale raison qui a promu le développement de ces figurines sur le marché.

Aujourd’hui, face à la profusion de certains modèles et la raréfaction d’autres, la figurine est aussi devenue un objet de fascination pour le collectionneur. A la recherche de la perle rare, certains peuvent ainsi dépenser des sommes astronomiques pour installer leur héros préféré dans leur chambre ou leur salon. Il faut dire aussi que le soin apporté à la réalisation de ces figurines, le détail des tenues ou encore la variété des poses ont grandement évolué ces dernières années.

Des figurines et des idoles

Le nombre de figurines vendues sur le marché chaque année est estimé à plusieurs dizaines de millions. Cet engouement généralisé est porté par une industrie du jeu vidéo en pleine forme. La régularité des nouvelles sorties de consoles et la rivalité entre les différents studios participe à l’émergence de nouveaux héros chaque année, offrant un terrain particulièrement propice aux concepteurs de figurine de jeu vidéo pour explorer mettre à profit leur créativité.

Zelda, Final Fantasy, Devil May Cry ou encore Sonic, chacun des héros des plus grandes séries de jeux vidéos a son alter ego en figurine. La dérivation de ces véritables idoles des jeunes de notre temps semble infinie tant l’imagination des marketeurs s’avère féconde et prompte à investir toutes les niches du divertissement. Films, séries, jeux de constructions ou figurines, le jeu vidéo est en passe de devenir la première industrie du divertissement.

De l’interactivité des figurines et des jeux vidéos

D’autant que les possibilités offertes en matière de connectivité et d’interactivité par les technologies numériques promettent d’être fructueuses pour la figurine de jeu vidéo. Le RFID est désormais utilisé pour permettre aux joueurs d’entremêler un peu plus monde réel et vie virtuelle. Les consoles d’aujourd’hui sont en effet équipées d’un système de reconnaissance qui permet, une fois la figurine identifiée, de bénéficier de certains avantages dans le jeu.

Disney, Nintendo ou Activision se sont donc lancé dans la connexion entre leurs produits virtuels et physiques. Les Skylanders d’Activision permettent par exemple d’obtenir certains bonus particuliers tandis que les Amiibo de Nintendo offrent du contenu en plus ou des sauvegardes supplémentaires. C’est cette particularité qui a poussé un acheteur a dépenser 20 000 euros pour obtenir la fameuse figurine de Peach ! L’avenir de la figurine de jeu vidéo est décidément assuré…