Avec l’arrivée de Dofus Unity, Ankama a franchi une étape historique dans l’évolution de son MMORPG phare. Cette version entièrement reconstruite sur le moteur Unity a non seulement modernisé l’expérience de jeu, mais a également réveillé l’économie in-game, générant une vague d’activités sans précédent, notamment autour d’un sujet bien réel : la vente de kamas.

Une refonte attendue par la communauté

Pendant plus d’une décennie, Dofus a fonctionné sur une base technologique Flash, limitant ses possibilités d’évolution. La migration vers Unity a offert une interface repensée, des animations fluides, une compatibilité multiplateforme, et une expérience utilisateur plus moderne.

La réaction ne s’est pas fait attendre :

Afflux massif de nouveaux joueurs



Retour de nombreux anciens comptes



Activité commerciale boostée dans les hôtels de vente



Dès les premières semaines, les forums et canaux communautaires ont confirmé ce qu’on pressentait : le jeu est plus vivant que jamais, et la demande en ressources, équipements et monnaies s’est envolée.

Une économie relancée, des kamas qui prennent de la valeur

Ce regain d’activité a provoqué une hausse visible de l’inflation en jeu. Les prix des items ont doublé voire triplé sur certains serveurs. Les joueurs cherchant à rattraper leur retard ou à prendre l’avantage dans les premières semaines se sont rués sur :

Les équipements FM déjà optimisés

Les parchemins de caractéristiques

Les runes et ressources métiers

Et bien sûr… les kamas



Cette hausse soudaine des prix a redonné une vraie valeur économique aux kamas, relançant mécaniquement leur demande et leur circulation. Et comme souvent dans les MMORPGs, une demande forte crée aussi une offre organisée.

Une hausse naturelle de la vente de kamas

Sans surprise, de plus en plus de joueurs ont commencé à revendre une partie de leurs kamas. Pas par spéculation, mais souvent pour rentabiliser leur temps de jeu, ou rééquilibrer leur investissement dans l’économie virtuelle.

Cette tendance n’a rien de marginale :

Certains joueurs très actifs sur les métiers ou le drop accumulent plusieurs dizaines de millions de kamas par semaine.

Les prix du kama étant en hausse, la revente devient plus rentable qu’auparavant.

qu’auparavant. Les plateformes dédiées à l’échange sont devenues plus encadrées et sécurisées, rendant cette pratique plus accessible.

Aujourd’hui il y a des sites de vente de kamas qui permettent aujourd’hui à ces joueurs de vendre des kamas facilement, dans un cadre clair, sans forcément perturber l’équilibre du jeu.

Pourquoi cette dynamique est-elle logique ?

Il faut bien comprendre que dans un jeu comme Dofus :

Le temps, c’est de la monnaie.



La monnaie, c’est de l’investissement.



Et donc, certains joueurs préfèrent monétiser leurs efforts.

D’autant plus que dans Dofus Unity, avec l’afflux de joueurs et les opportunités économiques liées à la relance, les possibilités sont énormes pour ceux qui maîtrisent :

Les métiers de craft et de récolte

Le farming de zones stratégiques

La spéculation sur les runes et objets rares

Pour ces profils, revendre une partie de leurs kamas devient une extension logique de leur activité, comme un artisan qui vend le fruit de son travail.

Une nouvelle étape dans l’évolution du jeu

La version Unity n’est pas qu’une amélioration technique : c’est une nouvelle ère économique pour Dofus. Le jeu est plus rapide, plus vivant, plus accessible, mais aussi plus exigeant pour qui veut se démarquer.

Dans cette ambiance compétitive, chaque kama compte. Et ceux qui en génèrent beaucoup… savent désormais qu’ils peuvent aussi les transformer en valeur réelle, de manière responsable et mesurée.

Conclusion : observer une tendance, pas la forcer

La vente de kamas n’est pas une obligation, ni une incitation. C’est une conséquence logique de l’explosion de l’économie de Dofus Unity, de la montée des prix, et de l’activité accrue des joueurs. Certains choisissent de vendre, d’autres non. L’important, c’est de constater que ce marché parallèle s’organise, se sécurise, et s’intègre naturellement à l’écosystème du jeu.

Et pour ceux qui veulent explorer cette option, des plateformes dédiées proposent une alternative simple et encadrée, sans forcer la main ni dénaturer le plaisir du jeu.