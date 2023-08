Les jeux vidéo ont toujours été une source de divertissement sans fin pour les joueurs du monde entier. La Nintendo Switch, en particulier, a fait un tabac sur le marché avec sa polyvalence et sa portabilité. Si vous êtes un professionnel à la recherche de jeux gratuits pour votre console préférée, cet article est pour vous. Découvrez les 10 meilleurs jeux gratuits de la Nintendo Switch et profitez de ces joyaux sans dépenser un centime.

1. Fortnite

Fortnite est sans aucun doute l’un des jeux les plus populaires de ces dernières années. Ce jeu de tir à la troisième personne se démarque par son mode Battle Royale, dans lequel 100 joueurs s’affrontent jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. En plus de sa fonctionnalité multijoueur, Fortnite propose également un mode créatif qui permet aux joueurs de construire leurs propres mondes et de partager leurs créations avec d’autres. Il est régulièrement mis à jour avec du nouveau contenu, des défis et des événements en jeu, ce qui assure un divertissement constant pour les joueurs.

2. Apex Legends

Ce jeu de tir à la première personne est un autre incontournable pour tous les amateurs de jeux gratuits. Apex Legends se déroule dans un univers de science-fiction où les joueurs choisissent parmi un large éventail de Légendes, chacune possédant des compétences uniques. Le jeu est basé sur un système de trios, où trois joueurs font équipe pour affronter d’autres équipes. Comme Fortnite, Apex Legends est régulièrement mis à jour avec de nouveaux personnages, cartes et événements pour garder les joueurs engagés.

3. Warframe

Warframe est un jeu de tir à la troisième personne en ligne qui se déroule dans un univers de science-fiction. Les joueurs contrôlent les Tenno, d’anciens guerriers qui ont été réveillés pour lutter contre différentes factions en guerre. Warframe est axé sur la coopération entre les joueurs et propose une variété de missions et de modes de jeu. Le jeu est également connu pour son système de personnalisation poussée, permettant aux joueurs de créer des Tenno uniques en leur genre.

4. Paladins

Paladins est un jeu de tir à la première personne en équipe avec une orientation stratégique. Les joueurs choisissent parmi une variété de champions, chacun ayant des compétences et des styles de jeu uniques. Les équipes doivent travailler ensemble pour capturer des objectifs et repousser leurs adversaires. Paladins est un excellent choix pour les joueurs qui aiment les jeux de tir en équipe avec une touche de stratégie.

5. SMITE

SMITE est un jeu de combat en arène en ligne (MOBA) avec une perspective à la troisième personne. Les joueurs choisissent parmi une grande variété de dieux et déesses issus de différentes mythologies pour participer à des batailles épiques. SMITE se caractérise par ses combats intenses et sa grande diversité de personnages, offrant une expérience de jeu unique pour les amateurs de MOBA.

6. Dauntless

Dauntless est un jeu de rôle et d’action en ligne coopératif dans lequel les joueurs s’associent pour traquer et combattre de puissantes créatures appelées Behemoths. Le jeu propose un système de progression de personnage et un large éventail d’équipements à fabriquer et à améliorer. Dauntless est un excellent choix pour les fans de jeux de chasse aux monstres et de coopération.

7. Brawlhalla

Brawlhalla est un jeu de combat en arène en 2D qui propose des combats multijoueurs frénétiques et amusants. Les joueurs choisissent parmi une variété de personnages appelés Légendes et s’affrontent dans différentes arènes. Brawlhalla est constamment mis à jour avec de nouveaux personnages, modes de jeu et événements, offrant aux joueurs un contenu frais et engageant.

8. Genshin Impact

Genshin Impact est un jeu de rôle en monde ouvert avec des éléments de jeu de rôle d’action et de gacha. Les joueurs explorent le vaste monde de Teyvat en quête de trésors et de nouvelles aventures. Le jeu offre une variété de personnages à débloquer et à améliorer, ainsi que des quêtes et des combats époustouflants. Genshin Impact est un excellent choix pour ceux qui aiment les jeux de rôle en monde ouvert et les éléments de collection.

9. Pokémon Unite

Pokémon Unite est un MOBA qui donne aux joueurs la possibilité de contrôler leurs Pokémon préférés dans des combats d’arène. Les équipes doivent travailler ensemble pour capturer des objectifs, gagner des points et vaincre leurs adversaires. Pokémon Unite offre une expérience de jeu unique pour les fans de Pokémon et de MOBA.

10. Super Kirby Clash

Super Kirby Clash est un jeu de combat et d’action en 2D qui met en scène le personnage emblématique de Nintendo, Kirby. Les joueurs collaborent pour combattre de puissants ennemis et résoudre des énigmes. Les combats sont rapides et amusants, avec une difficulté croissante pour maintenir l’intérêt des joueurs.

La Nintendo Switch propose une sélection impressionnante de jeux gratuits pour tous les goûts. Que vous soyez fan de jeux de tir, de MOBA, de jeux de rôle ou de jeux de combat, vous trouverez sans aucun doute un jeu gratuit qui vous convient. N’attendez plus et plongez dans ces 10 meilleurs jeux gratuits de la Nintendo Switch pour profiter d’heures de divertissement sans dépenser un centime.