Dans le domaine des smartphones, les iPhone sont parmi ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Ils sont d’une qualité supérieure et ils sont également très robustes. Cependant, ils ne sont pas encore indestructibles et c’est la raison pour laquelle il vaut mieux s’adresser à des spécialistes de la marque Apple en cas de casse ou de panne. C’est la meilleure façon de garantir une réparation de qualité avec des pièces haut de gamme. Vous assurerez une plus longue durée de vie à votre téléphone, s’il est réparé dans les règles de l’art… et sous garantie ! Alors avant de courir dans un magasin Apple pour aller acheter un nouvel iPhone, nous vous conseillons de lire cet article. Vous découvrirez que l’écran tactile, la batterie, les caméras et de nombreuses autres parties de votre appareil peuvent être changées.

Des spécialistes pour sauver votre iPhone

IPhone cassé ? Ne le jetez pas encore : il pourrait être sauvé avec le bon réparateur.

Pourquoi choisir un spécialiste de la marque Apple ?

Que vous ayez un iPhone 5 ou un iPhone 11 Pro Max, votre téléphone mérite le meilleur en termes de réparation. Les experts de la marque Apple sont spécialement formés pour savoir réparer votre iPhone quelle que soit la panne. Le professionnalisme et le savoir-faire des techniciens leur permettent de poser un diagnostic rapide sur l’origine du problème et de trouver la méthode la plus optimale pour les réparations. Toute remise en état est réalisée avec des pièces détachées haut de gamme pour vous garantir une utilisation fiable et durable de votre appareil.

Contactez un spécialiste avant de jeter votre iPhone

Il est conseillé de prendre quelques minutes pour vérifier si votre iPhone peut être réparé. Contacter un spécialiste est rapide et pourrait vous permettre de sauver de l’argent en faisant l’économie d’un nouvel appareil. Si vous êtes situé à Montpellier ou à Toulouse vous pouvez demander une réparation de votre écran d’iPhone d’un simple appel. Un spécialiste vous répondra en un instant et pourra vous conseiller sur les solutions les plus adaptées pour votre iPhone en fonction de ses défaillances. Vous saurez immédiatement quelles sont les mesures à prendre. Lorsque vous confiez votre iPhone à un spécialiste, vous avez la garantie de récupérer votre téléphone rapidement. Le temps d’un café ou d’un achat dans un magasin voisin, vous pourrez à nouveau l’utiliser.

Réparation de tous les modèles d’iPhone et pour toutes les pannes

Quelle que soit la génération de votre iPhone, il est préférable de se renseigner sur les possibilités de réparation avant de vous en débarrasser. Voici un descriptif des pannes les plus courantes.

Changement de l’écran

L’écran LCD est la plus grosse pièce de l’appareil. Le changer est une opération complexe et en même temps très fréquente pour les réparateurs d’iPhone. Au cours de la procédure, les techniciens s’assurent de ne transmettre aucune électricité statique qui pourrait endommager la carte mère. De plus, lors du changement d’écran iPhone, ils nettoient les traces de doigts, la poussière et les résidus qui auraient pu pénétrer dans le téléphone avant de le refermer. Pensez-y, même si vous n’êtes pas un adepte des coques et étuis pour iPhone, vous pourriez investir dans un protecteur d’écran. Certains sont complètement transparents et donc presque invisibles.

Remplacement de la batterie

Les batteries d’iPhone vont naturellement et irrémédiablement s’user. Il arrive un temps où la batterie tient de moins en moins bien la charge. Vous aurez probablement à changer ce composant au cours de la vie de votre iPhone. Heureusement, il y a un côté positif ! Changer la batterie est une opération qui va prolonger durablement l’utilisation de votre téléphone à moindres frais.

Réparation des caméras

Récemment, votre téléphone ne prend plus de photos ou c’est leur qualité qui n’est plus au rendez-vous. Vous constatez des taches sur les photos, des fissures dans le verre de la lentille d’une de vos caméras avant ou arrière ? Il est facile d’en déduire qu’il faut faire changer les objectifs. Cette opération est délicate puisque lors du changement de lentille, votre iPhone est ouvert. À cette étape de l’opération, il est très important que la poussière et les morceaux de verre brisés ne pénètrent pas dans le téléphone. C’est la raison pour laquelle il est préférable de confier cette mission à un expert de la marque Apple.

Changement de connecteur de charge

Votre iPhone ne détecte plus la charge ? Votre interlocuteur vous entend mal lors des appels téléphoniques ? C’est le bon moment pour faire le changement du connecteur de charge. Cet élément remplit plusieurs fonctions : prise pour le rechargement, micros et sur les modèles d’iPhone moins récents, il possède aussi une prise jack pour vos écouteurs. Tous ces éléments sont rassemblés dans un seul composant, le connecteur de charge.

Remise en état d’un iPhone tombé dans l’eau

Les iPhone sont résistants à l’eau, mais ils ne sont pas encore étanches. Si le vôtre a subi plus que de simples éclaboussures ou gouttes de pluie, il est possible que de l’eau ait pénétré à l’intérieur. Lorsque de l’eau se retrouve dans un appareil électronique, elle commence progressivement un processus d’oxydation des composants. En peu de temps, la corrosion s’installe et à ce stade du processus, les pannes peuvent devenir irrémédiables. C’est pourquoi il est préférable d’avoir recours à un service de désoxydation d’iPhone le plus rapidement possible. Les spécialistes seront capables de le nettoyer en intégralité, sans endommager les composants. Une fois réparé, vous pourrez à nouveau vous adonner au surf ou au snorkeling, mais cette fois équipé d’une housse étanche pour iPhone !

Les iPhone sont des bijoux de technologie et ils vous accompagnent dans toutes vos aventures. Utilisés au quotidien, ils subissent des bris et des pannes très fréquemment. Pas de panique ! Votre iPhone va encore pouvoir fonctionner de longues heures. Des experts sont formés pour vous offrir un service ultra-rapide et des réparations fiables sur le long terme. Parce qu’il est toujours à vos côtés, votre téléphone mérite bien les soins d’un professionnel.