Les marques reconnues comme Samsung et Apple ne cessent de faire de preuve d’ingéniosité pour proposer à leurs clients des smartphones toujours plus esthétiques et plus performants. Cependant, ces appareils sont fragiles et peuvent s’endommager suite à un choc. Pour protéger l’écran de votre smartphone contre les risques de brisures et d’éraflures, le verre trempé est une excellente solution. L’usage de cette fine couche de protection offre de nombreux avantages, surtout pour les téléphones mobiles haut de gamme.

Pourquoi placer un verre trempé sur votre smartphone ?

Les récents modèles de smartphone comme les Samsung Galaxy S20 et S21 ne disposent plus de touches. L’utilisation du téléphone se fait essentiellement via l’écran, notamment grâce aux fonctionnalités tactiles de l’appareil. Dans ces conditions d’utilisation de votre téléphone, il est important d’avoir recours à du verre trempé pour le S20 afin de protéger votre écran.

Mettre l’écran à l’abri des rayures

Le fait de faire glisser votre smartphone dans votre sac ou dans la poche d’un pantalon ou d’une veste l’expose aux risques d’éraflures. Ces rayures ne sont pas agréables à avoir sur l’écran d’un téléphone mobile. Elles affectent l’esthétique du smartphone, mais aussi le confort d’utilisation. En installant une protection en verre trempé sur votre écran, vous pourrez préserver le design et la commodité de votre appareil sur le long terme.

Réduire le risque de brisures

Il est toujours possible d’utiliser un smartphone présentant des rayures, mais quand il est cassé ou fissuré, l’utilisation devient très compliquée. En fonction de la gravité des fissures, il est possible que certaines zones de l’écran ne soient plus visibles. Parfois, on a des difficultés à accéder à certaines fonctionnalités du téléphone mobile.

En plaçant un verre trempé sur votre smartphone, c’est le verre qui prend presque tout le choc lorsque votre téléphone tombe par exemple. En cas de choc violent, le verre peut se casser, mais l’état de votre écran sera très certainement préservé. Il vous suffira donc de changer la fine couche de protection, ce qui vous fera beaucoup moins dépenser que si vous deviez remplacer l’écran lui-même.

De plus, l’écran des smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S20 coûte un peu cher. Il est donc préférable de prendre les précautions nécessaires dès maintenant, car ces situations désagréables ne préviennent pas, même si vous êtes prudent.

Limiter les traces de doigts

La plupart des constructeurs de smartphones équipent aujourd’hui leurs écrans de smartphone d’un revêtement oléophobe en vue de protéger l’écran des empreintes. Le seul bémol est que ce revêtement commence à perdre en efficacité après quelque temps d’utilisation. Vous constaterez alors des marques de doigts sur votre écran.

Lorsque vous placerez le verre trempé sur votre téléphone mobile, les traces apparaitront sur le verre, mais pas sur l’écran lui-même. Ce dernier restera comme neuf. Il vous suffira alors de changer le verre. Vous n’aurez donc pas besoin d’investir une certaine somme pour remplacer l’écran de votre smartphone.

Pourquoi placer un verre trempé sur votre Samsung Galaxy S20 ?

Les smartphones de la marque Samsung font partie des plus populaires sur le marché. Les récents modèles comme le Samsung Galaxy S20 coûtent un peu cher. Compte tenu de l’argent que vous aurez à dépenser, il est préférable de protéger votre investissement.

En plaçant un verre trempé sur l’écran de votre Galaxy S20, vous pourrez réduire considérablement les risques de rayures et de fissures. Ce faisant, vous pourrez profiter pleinement de votre smartphone et l’utiliser plus longtemps. L’autre avantage de placer un verre trempé sur votre S20 est qu’il réduit la fatigue oculaire.

En plus du verre trempé pour protéger l’écran, nous vous conseillons aussi de placer une coque en silicone ou en polyuréthane pour préserver l’état général de votre smartphone. Choisissez toutefois une coque adaptée au modèle de votre téléphone. Par exemple, la Galaxy S10 n’a pas les mêmes dimensions que la S20. Tenez compte de ces paramètres pour choisir la coque idéale.

Comment choisir votre verre trempé ?

Pour choisir le verre trempé pouvant protéger efficacement votre smartphone, vous devez prendre en compte certains critères comme :

Son épaisseur et diamètre

Les films en verre trempé d’épaisseur 0,40 mm sont assez épais et ne permettent pas à votre coque de bien épouser les formes du téléphone. Ceux de 0,20 mm en revanche sont fragiles et n’apportent pas une bonne protection à votre écran. Il est donc conseillé d’opter pour des films protecteurs d’épaisseur 0,33 mm. Ceux-ci offrent un excellent compromis entre solidité et finesse. Ils vous permettent aussi d’ajouter une coque à votre smartphone.

Son indice de dureté et de résistance

Pour protection optimale de votre écran, privilégiez un verre trempé ayant un indice de durée 9 h. C’est de loin le plus résistant sur le marché actuellement.

L’adaptabilité

Lors de l’achat, optez pour un verre trempé, sur mesure qui s’adapte très bien aux dimensions et aux caractères spécifiques de votre smartphone. Le film de protection doit couvrir tout l’écran tout en contournant les capteurs équipant le téléphone mobile. Si vous utilisez un smartphone avec des contours arrondis ou incurvés, le film doit laisser un peu d’espace vide (quelques millimètres) avec les bords du smartphone.

Sa composition du revêtement

Le film de protection doit avoir une couche oléophonique et une partie adhésive. La couche oléophonique offre un traitement spécifique permettant d’éviter l’adhérence de gras et de traces de doigts sur la surface du verre.

Cela garantit la propreté du téléphone, une glisse fluide et un bon confort d’usage semblables à l’écran d’origine. Quant à la partie adhésive, elle doit être munie d’un film de silicone pour permettre au verre de se fixer aisément sur l’écran. En cas de remplacement, vous devez aussi pouvoir retirer facilement le film sans laisser de traces.