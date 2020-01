Les écoles de commerce sont accessibles à niveau Post BAC, BAC + 2 ou BAC + 3. Elles recrutent principalement par l’intermédiaires de concours. Les deux principaux concours Post Bac sont les concours ACCES et les concours SESAME. Concernant les concours Post BAC + 2 / + 3, il y a les concours post prépa qui sont BCE et écricome. Mais il existe des alternatives qui sont des admissions parallèles qui permettent aux étudiants issus d’autres formations comme des DUT, BTS, écoles ou encore facultés de postuler aux grandes écoles sans passer par la case prépa. L’organise de préparation en ligne concoursup propose des formations en ligne aux concours données directement par des candidats ayant réussis les concours.

Une formation vidéo donnée par ceux qui ont réussi

La formation est donc donnée sous format vidéo par des étudiants ayant eux-mêmes réussis les concours. Ils dévoilent oralement toutes les astuces qui leurs ont permis de faire la différence le jour J. Bien sûr un concours se révise grâce à des ressources académiques (qui sont bien entendus accessibles sur le site de concoursup). Mais il est également important de bien comprendre l’organisation des épreuves, ainsi la formation est tournée sur les aspects méthodologiques qui vont permettre aux candidats de maîtriser leurs temps, de savoir par quoi commencer, comment organiser ses révisions… « C’est ce qui fait la différence » selon Elvino Brandao, étudiant à Grenoble EM.

Les concours ACCES & SESAME

Concoursup a été créée en 2015 par Antoine Veyrieres (étudiant à IESEG), à la base pour préparer le concours ACCES. La prépa est vite devenue une référence dans le domaine des concours des écoles de commerce Post Bac qui sont les concours ACCES et SESAME. La formation aux concours ACCES et SESAME est donc la formation de référence de concoursup qui a permis à concoursup de devenir une référence chez les lycéens.

Les concours PASSERELLE & TREMPLIN

Par la suite, concoursup s’est ouvert aux concours d’admission parallèle en 2017. La formation aux concours PASSERELLE et Tremplin est donnée par Elvino Brando, étudiant à Grenoble EM et ayant réussi les deux concours avec brio. Elle est réellement devenu une référence en 2018 avec plus de 50 inscriptions. Avec plus de 83% de réussite, les étudiants ont accès à une formation clef en main permettant de réviser étape par étape les concours et donnant accès à toutes les ressources nécessaires à la bonne réussite du concours. La méthode ainsi que les connaissances académiques permettent d’avoir une connaissance générale pour aborder les concours sereinement.

80% d’admissible et une garantie admissible ou remboursé

Tant la formation a fait ses preuves ses dernières années, avec +80% de réussite, c’est-à-dire :

85% d’admissible aux concours SESAME et ACCES

83% d’admissible aux concours PASSERELLE et TREMPLIN

Cet énorme taux d’admissibilité a permis à concoursup de proposer une garantie admissible ou remboursé à ses étudiants, bénéficiant ainsi de l’assurance d’avoir accès à une formation de qualité et même de réussir ses concours à condition de suivre la formation correctement et jusqu’à la fin.

Antoine Veyrieres, fondateur de concoursup reconnait « notre taux de réussite est plus élevé que n’importe quel autre organise de préparation car les cours sont donnés par des étudiants ayant eux-mêmes réussis les concours. Ces concours n’ont rien à voir avec ce que l’on peut trouver au lycée ou en étude supérieur, ainsi aucun professeur (même agrée) ne sera mieux placé et formé que des étudiants ayant eux même réussis les concours pour former les futurs candidats. De plus une grande partie de la formation porte également sur la méthodologie, qui aide à approcher les épreuves stratégiquement en gérant son temps et en connaissant différentes astuces qui permettent de grappiller de précieux points »