L’animation 2D/3D est devenue un champ d’expression artistique à part entière, au croisement du dessin, de la narration et des technologies numériques. On la retrouve dans des longs-métrages, des publicités, des jeux vidéo ou des clips de musique. Pour répondre à cette dynamique, les formations en animation 2D/3D se sont développées. Elles permettent à de jeunes créateurs d’acquérir des compétences techniques solides et de construire une identité graphique forte.

Se former efficacement avec une formation en animation 2D/3D

Si la passion pour le dessin ou la narration visuelle est un bon point de départ, elle ne suffit pas à elle seule à intégrer un studio ou à produire des œuvres de qualité professionnelle. Il est souvent préférable de se tourner vers une formation en animation 2D/3D afin de transformer ce potentiel créatif en compétences concrètes, grâce à un apprentissage encadré, rigoureux et progressif.

Les écoles spécialisées proposent aujourd’hui différents parcours, comme des prépas artistiques, des bachelors, des cursus Bac+5, mais aussi des programmes intensifs sur un ou deux ans. Ces formations abordent des champs très divers, tels que le dessin académique, le storyboard, l’animation 2D traditionnelle, la modélisation 3D, le sound design, la postproduction… À cela s’ajoutent des enseignements transversaux, comme l’histoire de l’art, l’analyse filmique ou la gestion de projets.

L’Atelier de Sèvres, par exemple, accompagne chaque année des étudiants désireux d’intégrer des établissements prestigieux, comme les Gobelins, les Beaux-Arts ou La Cambre. Cliquez ici pour en savoir plus et découvrir cette école qui propose des classes préparatoires et des formations courtes pour permettre aux étudiants de se constituer un portfolio solide et se présenter aux concours avec sérénité. Mais aussi des formations Bac+3 et Bac+5 en animation 2D/3D pour se professionnaliser dans des domaines comme l’illustration, l’animation ou les arts visuels.

Une formation pour maîtriser les outils et les langages de l’animation 2D/3D

Les formations en animation 2D/3D s’attachent à transmettre la maîtrise de logiciels professionnels. Pour l’animation 2D, on retrouve Toon Boom Harmony ou TVPaint. En animation 3D, les étudiants apprennent à se servir de logiciels comme Blender, Autodesk Maya ou Cinema 4D, qui permettent de modéliser, animer et texturer des objets et des personnages.

À cela s’ajoutent des logiciels spécialisés comme ZBrush pour sculpter à la main des personnages ou des décors, ou Substance Painter pour la texture. Une formation en animation 2D/3D aide aussi à comprendre les principes fondamentaux de l’animation. Cela donne matière aux étudiants pour donner vie à leurs personnages de manière crédible et expressive. La sensibilité artistique vient alors enrichir la maîtrise technique.

Panorama des métiers de l’animation 2D/3D

Les formations en animation 2D/3D préparent à une diversité de métiers, qui s’exercent dans des contextes aussi variés que le cinéma d’animation, le jeu vidéo, la publicité, les séries ou la création d’effets visuels pour des clips ou des vidéos.

Le métier d’animateur 2D/3D est le plus répandu. Il est chargé de donner vie aux personnages et aux éléments visuels, et travaille généralement à partir d’un storyboard, en respectant les indications du réalisateur et les contraintes techniques du projet.

Avec une formation en animation 2D/3D, il est aussi possible de devenir character designer. Ce métier consiste à imaginer l’apparence et la personnalité des personnages, en tenant compte de leur rôle et de l’univers graphique. Les étudiants ont aussi la possibilité d’exercer l’activité de modeleur 3D, qui consiste à créer des volumes à partir des dessins du character designer.