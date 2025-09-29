Tu t’intéresses au numérique, mais tu ne sais pas exactement par où commencer après le bac ? Tu n’es pas seul. Le secteur du digital est vaste, en constante évolution, et les choix de formations sont de plus en plus nombreux. Résultat : il est facile de se sentir perdu.
Entre le développement web, le marketing digital, la cybersécurité, ou encore la data science, le numérique offre des opportunités incroyables. Mais comment savoir quelle voie te correspond vraiment ? Et surtout, comment être sûr de choisir une formation qui ne te fera pas perdre ton temps ?
Bonne nouvelle : des outils innovants comme PrePeers viennent révolutionner l’orientation post-bac digital grâce à l’intelligence artificielle.
Pourquoi l’orientation post-bac digital est un vrai défi
Aujourd’hui, plus de 800 000 bacheliers sortent chaque année du système scolaire. Et parmi eux, des milliers veulent se lancer dans le numérique. Sauf que :
- Il existe des centaines de formations différentes.
- Les métiers du digital évoluent vite, parfois plus vite que les programmes.
- Beaucoup de jeunes manquent d’un accompagnement personnalisé.
Résultat : certains se réorientent, d’autres abandonnent. PrePeers veut changer ça.
PrePeers : une IA pour t’aider à choisir ta formation digitale
Une orientation sur-mesure, pensée pour toi
PrePeers analyse tes résultats scolaires, tes centres d’intérêt, ta personnalité et tes objectifs pro pour te proposer des formations ciblées dans le numérique.
L’outil repose sur une IA nommée Lola, qui croise ces données avec les offres de ses écoles partenaires.
Comment ça fonctionne concrètement ?
- Tu crées ton profil.
- Tu réponds à quelques questions.
- Lola t’oriente vers des formations adaptées à ton profil.
- Tu peux ensuite échanger avec les écoles et postuler.
Simple, rapide et 100 % personnalisé.
Le digital, un secteur d’avenir à ne pas prendre à la légère
Le numérique est au cœur de tous les secteurs. Selon France Stratégie, plus de 800 000 emplois seront à pourvoir d’ici 2030 dans le digital.
Les domaines les plus porteurs
- Développement web et mobile
- Cybersécurité
- Marketing digital
- UX/UI Design
- Data Science & Intelligence Artificielle
Chaque domaine a ses spécificités. D’où l’intérêt d’une orientation bien guidée.
Une solution gagnant-gagnant pour les étudiants… et les écoles
PrePeers aide aussi les écoles à trouver des candidats réellement intéressés et compatibles avec leur pédagogie.
Pour elles, c’est :
- Moins de candidatures non qualifiées
- Moins d’abandons en cours d’année
- Un meilleur taux de réussite
Une orientation plus juste, c’est une réussite pour tous.
Pourquoi choisir une plateforme comme PrePeers ?
Tu pourrais chercher pendant des heures sur Internet, mais PrePeers te simplifie la tâche en te proposant des formations adaptées à ton profil, gratuitement, et avec un accompagnement personnalisé.
Tu restes libre de tes choix, mais tu avances avec un vrai coup de pouce technologique. C’est comme avoir un conseiller dans ta poche.
Conclusion : Ton avenir dans le digital commence ici
Le numérique t’intéresse ? Tu veux construire un avenir dans ce domaine ? Ne laisse pas le hasard décider à ta place.
Grâce à l’intelligence artificielle, l’orientation post-bac digital devient plus claire, plus fluide, et surtout, plus efficace.
Prêt à découvrir les formations qui te correspondent ?
FAQ – Ce que tu te demandes sûrement…
1. Est-ce que PrePeers est réservé aux élèves de terminale ?
Non. La plateforme s’adresse aussi aux étudiants et aux personnes en reconversion.
2. Est-ce que l’IA remplace les conseillers d’orientation ?
Non, elle vient en complément pour personnaliser l’accompagnement.
3. Les formations proposées sont-elles reconnues ?
Oui, toutes les écoles partenaires sont certifiées et reconnues par l’État ou les branches pro.
4. Est-ce que c’est gratuit ?
Oui, l’inscription à PrePeers est gratuite.
5. Et si je ne sais pas ce que je veux faire ?
Justement, PrePeers est là pour t’aider à mieux te connaître et découvrir tes options.