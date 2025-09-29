Tu t’intéresses au numérique, mais tu ne sais pas exactement par où commencer après le bac ? Tu n’es pas seul. Le secteur du digital est vaste, en constante évolution, et les choix de formations sont de plus en plus nombreux. Résultat : il est facile de se sentir perdu.

Entre le développement web, le marketing digital, la cybersécurité, ou encore la data science, le numérique offre des opportunités incroyables. Mais comment savoir quelle voie te correspond vraiment ? Et surtout, comment être sûr de choisir une formation qui ne te fera pas perdre ton temps ?

Bonne nouvelle : des outils innovants comme l’orientation post-bac digital via PrePeers viennent révolutionner l’accompagnement des jeunes grâce à l’intelligence artificielle.

PrePeers : une IA pour t’aider à choisir ta formation digitale Une orientation sur-mesure, pensée pour toi PrePeers analyse tes résultats scolaires, tes centres d’intérêt, ta personnalité et tes objectifs pro pour te proposer des formations ciblées dans le numérique. L’outil repose sur une IA nommée Lola, qui croise ces données avec les offres de ses écoles partenaires. Comment ça fonctionne concrètement ? Tu crées ton profil. Tu réponds à quelques questions. Lola t’oriente vers des formations adaptées à ton profil. Tu peux ensuite échanger avec les écoles et postuler. Simple, rapide et 100 % personnalisé. A lire aussi : Découvrez le classement des IUT informatique 2025 : meilleures institutions révélées

Le digital, un secteur d’avenir à ne pas prendre à la légère Le numérique est au cœur de tous les secteurs. Selon France Stratégie, plus de 800 000 emplois seront à pourvoir d’ici 2030 dans le digital. Les domaines les plus porteurs Développement web et mobile

Cybersécurité

Marketing digital

UX/UI Design

Data Science & Intelligence Artificielle Chaque domaine a ses spécificités. D’où l’intérêt d’une orientation bien guidée.

Une solution gagnant-gagnant pour les étudiants… et les écoles PrePeers aide aussi les écoles à trouver des candidats réellement intéressés et compatibles avec leur pédagogie. Pour elles, c’est : Moins de candidatures non qualifiées

Moins d’abandons en cours d’année

Un meilleur taux de réussite Une orientation plus juste, c’est une réussite pour tous.

Pourquoi choisir une plateforme comme PrePeers ? Tu pourrais chercher pendant des heures sur Internet, mais PrePeers te simplifie la tâche en te proposant des formations adaptées à ton profil, gratuitement, et avec un accompagnement personnalisé. Tu restes libre de tes choix, mais tu avances avec un vrai coup de pouce technologique. C’est comme avoir un conseiller dans ta poche.

Conclusion : Ton avenir dans le digital commence ici Le numérique t’intéresse ? Tu veux construire un avenir dans ce domaine ? Ne laisse pas le hasard décider à ta place. Grâce à l’intelligence artificielle, l’orientation post-bac digital devient plus claire, plus fluide, et surtout, plus efficace. Prêt à découvrir les formations qui te correspondent ? Découvre PrePeers dès maintenant