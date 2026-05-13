Les bonnes pratiques pour réduire les retards de paiement grâce au digital

Aujourd’hui, les retards de paiement restent un véritable enjeu pour la trésorerie d’entreprise. En effet, des factures impayées qui s’accumulent peuvent ralentir les encaissements, dégrader le cash flow, et augmenter le risque client.

Face à ce constat, des outils transforment justement la gestion du poste client en apportant davantage de visibilité, d’automatisation et de réactivité. Et désormais, les directions financières et les équipes de credit management disposent de solutions capables de structurer le suivi des créances et de fluidifier le processus order-to-cash. Afin de vous aider à y voir plus clair, voici quelques conseils très concrets à adopter…

Utiliser un logiciel de recouvrement

Un logiciel de recouvrement permet d’automatiser les relances clients et de centraliser l’ensemble des informations liées aux créances. Concrètement, cette approche permet de réduire les tâches chronophages, tout en améliorant le suivi des factures impayées. Grâce à des tableaux de bord en temps réel, les équipes financières identifient rapidement les retards de paiement et priorisent leurs actions selon le niveau de risque.

Dans cette logique, Eloficash propose une plateforme dédiée au pilotage du poste client et au credit management. La solution accompagne les directions financières, les comptabilités clients et les responsables recouvrement avec des fonctionnalités comme l’automatisation des relances, la gestion des litiges, la surveillance du risque client et la réduction du DSO.

Par ailleurs, l’intégration avec les ERP et les outils d’assurance-crédit apporte une vision centralisée des encours et des encaissements, là où l’automatisation améliore quant à elle la régularité des relances.

Structurer le pilotage du risque client

Le digital apporte aussi des outils d’analyse capables d’anticiper les difficultés de paiement. Par exemple, certains CRM regroupent des données utiles sur la solvabilité, l’historique des règlements ou les comportements de paiement. Les équipes disposent ainsi d’une vision plus précise du risque client.

Cette capacité d’analyse aide à adapter les conditions commerciales selon chaque situation. Une entreprise peut par exemple renforcer le suivi d’un compte sensible ou sécuriser certains encours avec une assurance-crédit. En complément, les alertes en temps réel permettent d’intervenir rapidement lorsqu’un retard inhabituel apparaît.

Digitaliser l’envoi et le suivi des factures

Une facturation envoyée tardivement peut allonger les délais d’encaissement. La digitalisation du processus de facturation permet donc de transmettre les documents dès la validation d’une prestation ou la livraison d’une commande. Les échanges sont alors plus rapides et les informations restent accessibles à tout moment.

Avec la facturation électronique en France, les outils numériques facilitent de plus en plus le suivi des statuts de paiement. Les équipes peuvent savoir immédiatement si une facture a été reçue, consultée ou réglée. Cette visibilité réduit les zones d’incertitude et simplifie les échanges avec les clients.

Maintenir une communication fluide avec les clients

Même à l’heure de l’IA, les outils digitaux ne remplacent pas la relation humaine, mais ils facilitent les échanges. Une communication régulière limite donc les incompréhensions et favorise des règlements plus rapides.

Pour mieux y parvenir, les plateformes dédiées centralisent les informations utiles et simplifient le partage entre les équipes commerciales, financières et comptables. Lorsqu’un litige apparaît, cela permet d’avoir accès à des échanges mieux tracés, et des documents accessibles immédiatement. Cela permet, à terme, de voir les délais de traitement diminuer, sans dégrader la relation commerciale.