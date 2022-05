Qu’est-ce qui définit l’identité visuelle d’une entreprise ? L’identité de l’entreprise, bien sûr.

Qu’est-ce que l’identité d’entreprise ?

L’identité d’entreprise est un moyen de communiquer avec le monde, un moyen de se démarquer de la concurrence et un moyen d’attirer vos clients. Plus une identité d’entreprise est distincte, reconnaissable et mémorable, plus votre société a de chances de réussir. Voici comment commencer, et ce qu’il faut prendre en compte pour créer une identité d’entreprise qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

L’identité d’entreprise est l’image visuelle d’une société, son style de communication, son nom, c’est-à-dire toutes les composantes de son image. Par exemple, dans le secteur de la parfumerie, c’est aussi le parfum, dans le secteur de la musique, c’est le son, et dans un magasin de mode, un restaurant et un hôtel, c’est à la fois le son et le parfum. Voici 34 exemples d’où et comment l’identité d’entreprise est utilisée dans notre article.

Pour que tous ces éléments deviennent une identité d’entreprise et que tous les employés de la société les utilisent correctement – c’est-à-dire qu’ils choisissent certaines teintes, polices de caractères et tiennent compte des détails importants – il est important de créer un document unique avec des règles.

Comment créer une identité d’entreprise ?

On ne crée pas une identité d’entreprise en cinq minutes. Il ne s’agit pas seulement de certaines couleurs, logos et polices de caractères. Pour créer l’identité visuelle qui distinguera votre marque et contribuera à l’image de votre entreprise, il est important d’aborder la question de manière stratégique. Créez-le avec votre équipe, obtenez les réactions de vos collègues et de vos clients, identifiez les éléments qui vous distinguent et vous font sortir du lot, plutôt que de les inventer sans tenir compte de l’entreprise et des concurrents.

Comment créer une identité visuelle qui soit organique à votre entreprise ? Nous avons identifié cinq étapes fondamentales.

Définir la stratégie de votre entreprise

Tout d’abord, décidez de ce que vous créez et pour qui vous le faites, et ce que vous visez.

Objectifs

Réfléchissez à la situation actuelle de votre entreprise et à vos objectifs pour l’avenir. Vous souhaitez peut-être devenir une entreprise mondiale plutôt qu’une entreprise locale, choisir un créneau spécifique ou, au contraire, vous étendre. Gardez ces points à l’esprit lorsque vous créez votre identité d’entreprise. Si vous déterminez dès maintenant vos plans à long terme, il vous sera plus facile de vous préparer à l’avance aux changements.

Audience

Pour comprendre quelle identité d’entreprise vous convient le mieux, il est important de se rappeler qui est votre public. Après tout, vous définissez toutes ces règles précisément pour être reconnaissable par les clients, et non pour plaire à votre patron.

Qui sont vos clients actuels et idéaux ? Quel est leur sexe, leur âge, leur lieu de résidence, leur mode de vie, pour qui travaillent-ils et comment passent-ils leur temps libre ? Un portrait détaillé du client vous aidera à décider des éléments de l’identité visuelle. Les jeunes mères sont une chose, les étudiants en sont une autre. Chaque public doit être abordé différemment, chacun a des préférences, des capacités et des besoins différents, et pour les définir, il est important d’être clair sur le public. Si vous travaillez pour différents groupes de personnes – créez plusieurs portraits de clients et choisissez le style de communication qui convient à tous.

Stratégie

Une stratégie est le plan d’une entreprise pour atteindre ses objectifs. Définissez-le avant de commencer à créer votre identité d’entreprise. Il vous aidera alors à atteindre votre objectif et à transmettre correctement votre message à votre public.

Stratégie – Il ne doit pas s’agir d’un plan détaillé de dix pages. Vous pouvez identifier les points principaux et les inclure dans votre présentation.

Recueillir des informations sur l’entreprise

Une identité d’entreprise peut être créée de toutes pièces. Mais c’est beaucoup plus organique si vous prenez comme base les éléments que l’entreprise utilise avec succès, puis que vous les améliorez, les complétez et les actualisez. C’est comme avec une garde-robe capsule – vous pouvez faire du shopping et acheter des dizaines de nouveaux articles, ou vous pouvez démonter votre garde-robe, choisir vos articles préférés et en créer une nouvelle sur leur base. C’est plus chaleureux et plus personnel, car vous pouvez créer un look qui correspond à votre propre personnalité.

Pour reconstituer votre identité d’entreprise existante, commencez par les points suivants.

Histoire

L’histoire d’une entreprise est la base de son identité visuelle. L’âge, l’orientation et les caractéristiques d’une marque déterminent également son style. Si l’entreprise est jeune et n’a pas d’histoire, vous avez probablement déjà inventé une belle légende. Nous savons que personne n’achète des produits et des services, mais plutôt un service, une histoire et une atmosphère. 17 règles pour une histoire intéressante dans notre article sur la narration.

À ce stade, notez également les adjectifs qui décrivent votre entreprise, tels que : stable, fiable, expérimenté ou amical, informel. Ils vous seront utiles pour créer votre identité, que vous le fassiez vous-même ou que vous fassiez appel à un professionnel.

Mission et valeurs

Une mission et des valeurs claires vous aideront également à créer la bonne image, ou à vérifier que l’image existante est conforme à l’éthique de votre entreprise. Par exemple, McDonald’s a changé la couleur principale de son design, passant du rouge au vert, afin de communiquer une nouvelle image durable aux clients. Cela ne signifie pas que tout le monde a immédiatement perçu la chaîne de restaurants comme écologique. Mais avec ce changement d’identité visuelle, l’entreprise a également attiré l’attention sur sa nouvelle mission.

Entretiens avec des employés et des clients

Pour vous assurer que tous les éléments de l’identité d’entreprise fonctionnent non seulement sur le papier mais aussi dans la vie réelle, vous devez interroger les clients et les employés. Cela vous permettra de comprendre comment ils perçoivent l’identité de votre entreprise. S’ils comprennent ce que la marque a mis en œuvre.

Les enquêtes simples conviennent bien à cet effet. Vous pouvez par exemple réaliser un questionnaire Google et une enquête instagram. La deuxième option étant plus simple, vous êtes susceptible d’obtenir davantage de réponses des clients de cette manière. Mais ne laissez pas non plus passer l’occasion de tirer profit des questionnaires : offrez une réduction ou un cadeau à tous ceux qui les remplissent. Si un courriel contenant un lien vers le formulaire a plus de chances d’être bloqué, demander aux gens de remplir le formulaire dans un salon ou un magasin en attendant une belle prime est presque une situation gagnant-gagnant.

Tenir compte de l’avis des clients ne signifie pas les laisser choisir la couleur de votre logo, même si c’est parfois possible. Tout d’abord, il est important pour vous de comprendre comment les clients perçoivent la marque et s’ils comprennent correctement ce que vous voulez leur transmettre et ce que vous avez mis dans votre identité visuelle.

Recherchez vos concurrents

Et différenciez-vous d’eux ! Et essayez de ne pas succomber aux timbres. Si vous créez l’identité visuelle d’un établissement d’enseignement, vous avez probablement entendu dire que le bleu est la couleur la plus appropriée pour la conception d’une telle entreprise, car elle est associée à la confiance, la loyauté, la sécurité, etc. Pensez au nombre d’universités, d’écoles et de cours qui utilisent déjà différentes nuances de bleu comme couleur d’entreprise. Mais ce n’est pas la seule option possible ! Cela vaut peut-être la peine d’être créatif et de se démarquer.

Pour obtenir d’autres avis, organisez une séance de brainstorming. Veillez à inviter des collègues de différents services, et pas seulement de la direction. Pour plus d’informations sur la manière de procéder à un brainstorming efficace, consultez notre article sur le brainstorming.

Assembler tous les éléments de l’identité d’entreprise

Le principal document d’identité d’entreprise est le livre de marque qui se fait après avoir validé et vérifier le nom de l’entreprise, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui définissent le langage visuel de l’entreprise. Il explique comment et quels éléments de conception utiliser. Il comprend généralement des sections sur le logo, la typographie, les couleurs, la politique rouge, le style de communication et d’autres composantes de l’identité.

Vous en avez besoin pour garantir que votre identité d’entreprise est correctement communiquée à toutes les personnes concernées par la communication et l’identité visuelle – des employés aux partenaires, et même aux blogueurs avec lesquels vous coopérez. Ainsi, vous pouvez être sûr que toutes les mises en page, tous les textes et tous les documents seront réalisés conformément à vos règles et vous n’aurez pas à faire appel à de nouveaux employés ou à des concepteurs externes à chaque fois et à effectuer de nombreuses modifications.

Testez et mettez à jour votre identité d’entreprise

L’identité visuelle fait partie de votre entreprise, ce qui signifie qu’il s’agit également d’une entité vivante qui évolue au fil du temps. Cela ne signifie pas que vous pouvez oublier les règles que vous venez d’énoncer, mais il est tout à fait possible de les compléter et de les modifier. Par exemple, le flux Instagram, qui fait également partie de l’identité de l’entreprise, ne doit pas nécessairement rester le même pendant des années. Au contraire, pour rester une entreprise moderne et suivre l’évolution du temps, ce n’est pas une mauvaise idée de le mettre à jour, peut-être même de façon saisonnière.

Ou peut-être découvrirez-vous que certaines des règles que vous avez créées artificiellement ne fonctionnent tout simplement pas. Par exemple, la police que vous utilisez pour votre logo est totalement inapplicable au texte du titre. Et c’est très bien comme ça. Choisissez une option réalisable !

Et peut-être qu’au bout d’un certain temps, votre entreprise se transformera et se développera tellement qu’un rebranding sera nécessaire.

Conclusion

L’identité d’entreprise est l’un des éléments les plus importants, au même titre que le nom de l’entreprise lui-même ou son logo tout fait. C’est le style qui vous permettra de vous démarquer et les clients ne manqueront pas de regarder dans votre direction, en achetant vos services plutôt que ceux de vos concurrents.