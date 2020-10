Avec l’avènement de nouveaux outils et la simplification des processus de digitalisation, de plus en plus d’acteurs se sont lancés sur le créneau du digital afin de soutenir leur activité.

Du facteur au livreur Uber Eats, Deliveroo ou Just Eats en passant par le livreur de pizza, le monde de la livraison à domicile a connu un réel changement au cours de la dernière décennie. Les acteurs se sont multipliés pour accomplir la livraison du dernier kilomètre. Désormais, il est possible de bénéficier de tout un ensemble de services sans même se lever de son canapé. Il suffit bien souvent d’une application, 3 clics et le tour est joué.

La digitalisation des pressings

Les services de pressing à domicile sont fleurissants depuis quelque temps. Il devient même difficile de faire son choix tant les acteurs sur le marché du pressing sont nombreux. Là où certains tendent vers une “uberisation” de ce secteur, d’autres au contraire souhaitent volontairement prendre le contre-pied de cette tendance. C’est notamment le cas des pressings Hublo qui s’inscrivent en tant que société à mission pour :

Réduire l’impact environnemental des pressings Avoir un impact sociétal positif Innover dans un secteur vieillissant

Un pressing à domicile, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un service de livraison de votre linge à domicile. Vous commandez avec votre smartphone et un Groom vient collecter votre linge et vous le ramène propre et repassé à l’heure souhaitée.

Afin d’être un maximum flexible, les trajets des livreurs sont optimisés grâce à une intelligence artificielle qui va indiquer l’ordre des collectes et des livraisons. Ainsi votre linge peut être récupéré avant que vous ne partiez au travail et ramené à votre retour à l’heure désirée.

Grâce aux pressings à domicile, fini les soirées et week-end passés à s’occuper de son linge, à emmener ses costumes et robes au pressing, ainsi que les repassages de chemises en urgence.

La digitalisation d’un service traditionnel tel que le pressing n’entraîne-t-elle pas la dégradation du service ?

Souvent quand on parle de service digital, il y a la nécessité de bénéficier d’un certain nombre de clients afin d’être opérationnellement rentable. Il y a donc une dérive courante de vouloir traiter une quantité importante de commandes, ce qui peut impacter la qualité des services rendus. C’est pourquoi, il faut bien prêter attention à plusieurs facteurs :

Si les livreurs sont rémunérés à la quantité , et ne sont donc pas employés, il peut en découler un manque de soin

, et ne sont donc pas employés, il peut en découler un manque de soin Les engagements du pressing afin de vous fournir un service comme si vous étiez en boutique

afin de vous fournir un service comme si vous étiez en boutique La qualité du pressing où le Groom emmène votre linge. En effet, il se peut qu’avec ou sans service de livraison, le pressing soit de mauvaise qualité et vous rende un vêtement froissé ou bien mal entretenu.

Toutefois, il ne faut pas se leurrer, un service de livraison peut être tout aussi, voire plus, efficace et qualitatif qu’un service en physique.

Quel pressing digital choisir ?

Le secteur du pressing est aujourd’hui éclaté en plusieurs entités. C’est-à-dire qu’il n’y a pas (encore) une plateforme unique centralisant l’ensemble de l’offre des pressings. Il devient alors plus compliqué de faire son choix en l’absence de référentiel. Toutefois, il existe certaines astuces afin de juger de la qualité d’un pressing. Certaines sont évidemment basiques : regarder les avis Google par exemple. Une autre astuce tient tout simplement dans les réductions qu’offrent ces pressings digitaux lors du premier emploi. Hublo par exemple offre le premier lavage gratuit afin que vous puissiez leur service.

S’assurer que la prestation du pressing était à la hauteur

Après que vous avez réceptionné votre commande, il faut bien évidemment en juger la qualité :

Y a-t-il des plis ? Le linge est-il rendu froissé ?

Quelle attention a été donnée à vos vêtements ? Des feuilles de soie ont-elles été déposées dans les manches afin de garder la douceur de votre chemise ? Y a-t-il une touche olfactive agréable qui a été ajoutée ?

Vous pouvez éventuellement faire le test de la tache sur votre vêtement. Si celui-ci vous est rendu sans tache, comme neuf, alors vous pouvez considérer que le pressing est de grande qualité