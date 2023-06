Connaissez-vous la puissance des sources de revenus passifs ?

De nos jours, il est possible de gagner de l’argent de manière entièrement ou presque passive. Si vous vous demandez ce qu’est un revenu passif et comment en générer un, voici quelques pistes de réflexion.

Qu’est-ce qu’un revenu passif?

En termes simples, les revenus passifs sont des revenus que vous gagnez lorsque vous ne faites rien ou presque rien. De plus, vous n’avez pas besoin d’en faire votre travail quotidien pour le gagner, et même lorsque vous dormez, vous pouvez toujours en tirer profit. C’est une sorte de magie. Ça a l’air sympa, non ?

Mais attention ! Les revenus passifs ne sont pas synonymes d’argent gratuit ou facile. Il y a un minimum de travail, voire beaucoup de travail au départ. Vous devrez consacrer plusieurs heures, voire plus d’un mois de travail si vous voulez commencer à gagner des revenus passifs. Mais, une fois que tout le travail est fait et commencé, vous ne ferez rien ou presque pour gagner de l’argent mois après mois. Voyons les moyens éprouvés que vous devriez envisager pour gagner de l’argent supplémentaire.

1. Trading en ligne

Il n’est plus nécessaire d’être un trader professionnel pour être capable d’appréhender les marchés financiers et d’en tirer profit. Ces derniers temps, le marché du Forex est en tête en termes de volumes de transactions quotidiennes. S’inscrire auprès d’un broker Forex est extrêmement simple et possible à partir de quelques centaines d’euros. Si vous souhaitez faire fructifier votre argent mais que vous n’avez pas de connaissances en matière d’investissement, ne vous inquiétez pas. Les courtiers régulés et fiables permettent aux traders débutants d’élargir leurs connaissances en matière de trading. De plus, ils proposent des comptes de démonstration qui ne nécessitent pas d’investissement en argent réel. Au lieu de cela, vous pouvez trader en utilisant un compte virtuel mais dans les conditions réelles du marché. Vous pouvez effectuer un dépôt et commencer à trader dès que vous en avez envie.

2. Créer votre propre formation en ligne

La vente d’une formation en ligne représente l’une des idées de revenus passifs les plus populaires et les plus intéressantes. Le secteur des formations en ligne connaît une croissance énorme des ventes. Que vous décidiez d’héberger la formation sur votre propre site web ou sur une plateforme comme Learnworlds ou Thinkific, vous trouverez toujours des clients désireux d’apprendre vos trucs et astuces de pro.

3. Démarrer une activité d’e-commerce

Pour démarrer une activité de commerce électronique, vous devez d’abord prouver que vous avez le statut juridique de micro-entrepreneur. Les démarches peuvent généralement être effectuées en ligne.

La première option consiste à identifier un produit intéressant et à entrer en contact avec un fournisseur avec lequel vous signerez un accord. Vous devrez également faire des efforts pour créer un site de vente en ligne.

La deuxième option consiste à créer votre boutique en ligne sur des plateformes spécialisées telles que Shopify. Ce type de plateformes vous offre tout ce dont vous avez besoin pour démarrer l’activité, y compris les outils de marketing, le support client.

4. Sondages rémunérés

Saviez-vous que les enquêtes rémunérées vous permettent de gagner jusqu’à 200 euros par mois ? Il existe aujourd’hui des dizaines de sites d’enquêtes rémunérées sur Internet. Mais comment gagner de l’argent avec les enquêtes rémunérées ? L’avantage des sondages et des enquêtes, c’est que tout le monde peut y participer. Étudiant, salarié, entrepreneur ou retraité, peu importe. La seule condition est d’avoir entre 15 et 18 ans, selon le site web. Vous pouvez essayer pendant quelques jours pour voir si ce type de méthode vous convient.

5. Créer une application

La création d’une application peut vous permettre de générer des revenus passifs plus que décents. Il y a deux façons de le faire. La première consiste à vendre votre application. La seconde est de proposer une application gratuite et de la monétiser avec de la publicité. Bien qu’il s’agisse de l’une des options les plus rentables en matière de revenus passifs, elle s’accompagne d’un investissement préalable dans l’acquisition de connaissances adéquates.