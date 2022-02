Les salons de coiffure sont particulièrement en retard en termes de digitalisation. Il est vrai que « coiffeur » est le deuxième métier du secteur de l’artisanat et qu’il représente un marché de 6 milliards d’euros en France, mais la plupart des salons de coiffure ne possèdent pas de site web et même s’ils en ont, ils ne les mettent pas à jour.

Pour pallier ce retard, Hello Coiffeur propose aux coiffeurs de s’inscrire sur la plateforme afin de disposer d’une vitrine attrayante sur Internet. Cet annuaire en ligne se spécialise effectivement dans le répertoriage des salons de coiffure français afin de compléter les campagnes lancées par UNEC.

Les campagnes lancées par l’UNEC

Historiquement très frileux sur internet, la transition digitale du secteur de la coiffure a été soutenue et encouragée par l’Union National des Entreprises de Coiffure ou UNEC depuis 2018. Quand cet organisme a constaté que les salons de coiffure étaient encore 80% à utiliser un agenda papier et que 63% d’entre eux uniquement étaient équipés d’outils informatiques, il y avait vraiment urgence à se digitaliser.

L’obligation d’utiliser un logiciel de caisse certifié NF525 a tout d’abord incité les coiffeurs à faire un premier pas dans le numérique. Ensuite, nombreux ont reconnu l’intérêt de se réinventer et de se rendre visible aux yeux des consommateurs et ont pris la décision de s’afficher également sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram.

Sachant que 90% des coiffeurs sont des indépendants, l’UNEC a également proposé des formations sur l’utilisation du numérique dans leurs salons. En fait, l’objectif de l’organisme est de résoudre les problèmes de réticences et de démontrer aux coiffeurs les avantages de la transition digitale, notamment l’impact de celle-ci sur leurs chiffres d’affaires.

L’aide proposée par Hello Coiffeur

De son côté, Hello Coiffeur fait de son mieux pour aider les salons de coiffure français à rattraper leur retard en matière de digitalisation. C’est le premier et l’unique portail quipermet gratuitement aux coiffeurs d’avoir une vitrine sur Internet afin de gagner en visibilité et en crédibilité sur le Web.

En fait, le but de Hello Coiffeur est de rapprocher les coiffeurs de leurs clients et de leur simplifier la vie. Il prévoit une rubrique particulière dans le menu, un onglet dénommé « Je suis un professionnel » dans lequel les coiffeurs peuvent s’inscrire et ouvrir leur propre compte en s’identifiant.

Grâce à Hello Coiffeur, les salons de coiffure peuvent bénéficier d’une fiche établissement qui renferme différentes informations utiles sur leurs services. Entre autres, ce dernier communique leurs coordonnées, leur adresse exacte, leur numéro de téléphone, leurs horaires d’ouverture et leurs spécialités.

Hello Coiffeur dévoile aussi des avis clients et une galerie photo afin d’aider les coiffeurs à convaincre les prospects via des recommandations clients, et donc à trouver facilement des clients.

Par ailleurs, Hello Coiffeur permet également aux coiffeurs de simplifier les prises de rendez-vous. Il offre aux clients la possibilité de faire leur réservation directement en ligne et à tout moment de la journée ou de la nuit. Ce qui évite les appels téléphoniques et les déplacements qui réduisent souvent le nombre de prises de rendez-vous. Et ce qui permet également aux coiffeurs d’optimiser leur temps.

Mais ce n’est pas tout, Hello Coiffeur permet aussi aux salons de coiffure de profiter de ses publicités pour toucher de nouveaux clients et pour se faire connaître. Cet annuaire en ligne dresse même un petit classement des meilleurs salons de coiffure de chaque ville afin de promouvoir les services de certains établissements et afin de les rendre encore plus attractifs.

Enfin, il ne faut pas oublier que Hello Coiffeur permet aux coiffeurs de maîtriser leur budget. Il propose un abonnement mensuel sans engagement et à prix fixe. Donc, les abonnés n’ont aucune commission à verser.

Conclusion

En outre, Hello Coiffeur est la plateforme idéale pour accélérer la transition digitale des salons de coiffure. Non seulement il permet aux coiffeurs de moderniser leur salon de coiffure, mais il leur aide à devenir plus visibles en ligne, à trouver plus de clients et à se démarquer de la concurrence.

Comme précisé sur la page de ce portail : « Il ne vous reste plus qu’à nous contacter pour devenir partenaire et vous simplifier la vie tout en boostant votre activité ! ».