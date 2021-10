La présence omnipotente des réseaux numériques pose parfois quelques questions d’importance. Mais les réserves exprimées jusqu’ici ne peuvent marquer l’effet incroyablement positif qu’ont eu ces technologies sur la diffusion de l’information et des savoirs. Et aujourd’hui, des instituts de formation réputés, grâce à leur longue expérience, ont pu façonner des outils de formation à distance en ligne qui permettent à chacun d’apprendre à son rythme et dans les meilleures conditions. Focus sur l’École Française, un organisme de formation pas comme les autres.

Apprendre à son rythme, un gage de réussite

De nombreuses études scientifiques le prouvent : pour apprendre, un individu se doit de disposer d’un certain cadre pédagogique, mais aussi d’une forme de souplesse. La multiplication des écoles dites « alternatives » n’est ainsi pas un hasard. Les individus d’aujourd’hui, pour qui la liberté est une valeur centrale, sont de moins en moins adaptés au carcan scolaire. Mais ils n’en restent pas moins toujours aussi avides d’informations et de connaissances nouvelles.

Le goût croissant pour la formation est symbolique de la curiosité contemporaine. Aujourd’hui, chacun aspire à une carrière professionnelle riche et diversifiée et pour atteindre ce but, les individus savent que la formation est un outil puissant. C’est pourquoi la formation à distance, qui combine cette souplesse pédagogique qui permet d’apprendre à son rythme, et la variété des thématiques abordées, bénéficie d’une telle popularité à notre époque. Et avec une une formation à distance aussi qualitative que celle de l’École Française, non seulement vous apprenez, mais en plus vous optimisez votre profil professionnel.

La formation à distance en ligne, un outil au service des individus connectés

Les parcours de vie qui mènent à la formation sont extrêmement variés. On peut par exemple rechercher une formation de prise de parole en public pour se sentir mieux ou pour atteindre des objectifs professionnels précis. Certains individus, en pleine reconversion professionnelle, souhaitent se tourner vers des métiers passions et devenir maquilleuse professionnelle, fleuriste ou auxiliaire de vie. Ils cherchent donc des cours adaptés pour pratiquer.

Mais on peut aussi, après des années passées dans une structure en tant que salarié, avoir envie de changement et créer son entreprise. Une formation qui y prépare peut alors être très utile avant de se lancer. Toutes ces thématiques et bien d’autres encore sont proposées par l’École Française. Surtout, c’est la forme pédagogique qui fait ici toute la différence puisque ici chacun peut apprendre à sin rythme grâce aux contenus en ligne, tout en étant suivi par un coach personnel à tout moment disponible pour orienter l’individu.

L’École Française, une institution aux multiples avantages

L’École Française permet donc de se former dans des domaines extrêmement variés. Cette polyvalence, doublée d’une qualité de contenus à nulle autre pareille, lui a permis de recevoir la bienveillance des autorités notamment par l’obtention de certifications de haute valeur. Ainsi, la plupart des parcours proposés ici permettent, si le candidat le souhaite, de bénéficier de passerelles, pour explorer plus encore le ou les domaines qui l’intéressent.

Par ailleurs, il faut savoir que ces formations restent accessibles à tous, notamment grâce au financement possible par divers moyens. L’employeur peut parfois prendre ne charge tout ou partie des frais, les chômeurs pourront s’appuyer sur Pôle Emploi pour bénéficier des formations et le Compte Personnel de Formation peut lui aussi servir à payer les pédagogues. Même les étudiants peuvent affiner leur cursus à l’École Française puisque l’institut leur offre de nombreuses possibilités de paiement. Ici, non seulement il est possible d’apprendre à son rythme, mais en plus, n’importe qui peut le faire !