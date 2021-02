Les sites Web d’emploi sont l’équivalent moderne des petites annonces en compilant et en listant les offres d’emploi et les offres d’emploi locales. Doté de millions d’annonces et de ressources supplémentaires comme le coaching de carrière, le curriculum vitae sur mesure et des billets de blogue pleins de conseils utiles, l’utilisation d’un site Web d’emploi est l’un des meilleurs et des plus efficaces moyens de rechercher et de postuler à des dizaines d’occasions.

Pour trouver les meilleurs sites d’emploi pour lancer votre recherche, nous avons examiné plus de deux douzaines de sites d’emploi différents avant de sélectionner le top 10. Nous avons fait nos choix après avoir considéré le nombre d’inscriptions sur chaque site, la facilité d’utilisation, les coûts, les fonctionnalités avancées, les industries et les niveaux d’expérience servis, et la réputation.

Les 10 meilleurs sites Web pour les emplois de 2021

Indeed : Meilleur

: Meilleur Monster : Finaliste, meilleur classement général

: Finaliste, meilleur classement général Glassdoor : Meilleures perspectives pour les employeurs

: Meilleures perspectives pour les employeurs The Ladders : Meilleur pour les Managers expérimentés

: Meilleur pour les Managers expérimentés AngelList : Meilleur pour les Startup Jobs

: Meilleur pour les Startup Jobs LinkedIn : Idéal pour communiquer directement avec les recruteurs

: Idéal pour communiquer directement avec les recruteurs Maroc Emploi : Idéal pour les annonces à jour

: Idéal pour les annonces à jour Scouted : Meilleur pour les diplômés récents du collège

: Meilleur pour les diplômés récents du collège Snagajob: Meilleur pour les emplois horaires

Indeed

Indeed a été fondée en 2004 avec une mission simple: aider les gens à trouver un emploi. Il s’agit désormais du plus grand site Web d’emploi au monde, avec 250 millions d’utilisateurs mensuels et 10 nouvelles offres d’emploi ajoutées chaque seconde. Plus grand ne veut pas toujours dire meilleur, mais nous avons choisi Indeed comme le meilleur site Web d’emploi global en raison de sa taille, du nombre d’industries, des modes de vie pris en charge et de sa fréquence de mise à jour inégalée.

Indeed publie des listes de demandeurs d’emploi dans tous les secteurs, à tous les niveaux, de l’entrée à la direction, et à tous les modes de vie (freelance, temps partiel, stage, temps plein). Les candidats peuvent effectuer une recherche par titre de poste et lieu, échelle de salaire, date d’affichage et niveau d’expérience.

Indeed est 100% gratuit pour les demandeurs d’emploi et aucun compte n’est nécessaire. Cependant, la création d’un compte vous permettra de recevoir des alertes par e-mail lorsque de nouveaux emplois sont publiés, de télécharger votre CV pour compléter les candidatures plus rapidement et de recevoir des messages de recruteurs et d’employeurs potentiels. Indeed fournit également un outil de comparaison des salaires et une section sur les avis des entreprises, afin que vous puissiez lire des opinions sincères sur des employeurs potentiels avant de postuler à un poste ou d’accepter une offre. L’interface d’Indeed est très intuitive et conçue pour accélérer votre recherche d’emploi.

Monster

Véritable pionnier du recrutement digital, Monster a été fondé en 1994 pour rapprocher talents et entreprises. Désormais, 29 CV sont téléchargés et 7900 requêtes de recherche d’emploi sont saisies sur Monster chaque minute, chaque jour. Nous avons choisi Monster comme finaliste car, bien qu’il soit comparable en qualité et en convivialité à Indeed, il a moins de filtres de recherche d’emploi et pas autant d’opportunités.

Tout comme Indeed, Monster s’adresse aux demandeurs d’emploi de tous niveaux d’expérience et de tous styles de travail (freelance, intérim, temps partiel, temps plein, etc.) et ses outils de recherche d’emploi sont gratuits. Vous devez créer un compte à l’aide de votre adresse e-mail pour postuler à une offre d’emploi sur Monster, mais cela prend moins de 30 secondes.

Une fois que vous avez un compte, vous pourrez enregistrer des postes et des requêtes de recherche, ainsi que vous inscrire à des alertes par e-mail lorsque de nouveaux postes sont ajoutés dans les champs qui vous intéressent. Les candidats peuvent rechercher des postes par lieu, société, titre , date d’affichage et durée du poste, mais il n’y a pas d’option de recherche par salaire ou niveau d’expérience. En plus de sa fonction de recherche d’emploi, Monster fournit également des outils de recherche et de comparaison des salaires et propose des relookings pour les CV premium, les profils LinkedIn et les lettres de motivation pour 129 $ à 349 $.

Glassdoor

Glassdoor a été créé en 2008 pour offrir une transparence salariale et des évaluations honnêtes de l’entreprise à des millions d’employés actuels et potentiels. Aujourd’hui, Glassdoor compte un million d’employeurs dans sa base de données, 70 millions d’avis et d’informations sur les entreprises et neuf millions d’offres d’emploi. Les demandeurs d’emploi peuvent simultanément rechercher des postes vacants et lire des informations détaillées sur la culture de chaque entreprise, le PDG, les avantages sociaux et les données salariales, faisant de Glassdoor le gagnant incontesté des recherches et des informations sur les employeurs.

Pour commencer votre recherche sur Glassdoor, vous pouvez créer un profil, télécharger votre CV et vous inscrire à des alertes par e-mail pour recevoir des listes d’offres d’emploi organisées. Vous pouvez également parcourir les fiches actives en utilisant la barre de recherche du site. Sur chaque offre d’emploi, vous verrez des informations sur le poste et comment postuler, un aperçu de l’entreprise, des évaluations et des avis anonymes de l’entreprise et de son PDG, ainsi que des informations sur les salaires et les avantages sociaux

Les demandeurs d’emploi peuvent également consulter le profil Glassdoor de chaque entreprise pour lire des avis détaillés sur les expériences des employés et des interviewés, ce qui peut changer la donne pour la préparation des entretiens. Chaque offre d’emploi renvoie à une page externe (probablement sur le site Web de l’entreprise) sur laquelle vous pouvez télécharger et soumettre vos documents. Glassdoor est gratuit pour les candidats.

The Ladders

Connu comme «le foyer de carrières de 100 000 $», The Ladders a été fondé en 2003 et se concentre sur la fourniture d’offres d’emploi vérifiées pour des postes qui paient au moins 100 000 $ par an. À l’heure actuelle, The Ladders sert de site Web d’emploi, de salle de rédaction sur les carrières et de plate-forme de réseautage. Nous avons choisi The Ladders comme le meilleur site pour les gestionnaires expérimentés en raison de sa volonté de connecter les demandeurs d’emploi à des opportunités bien rémunérées.

The Ladders propose des offres d’emploi pour des dizaines de secteurs, notamment la finance, le génie logiciel, le marketing numérique, les ressources humaines, la science des données et l’ingénierie industrielle pour de grandes entreprises telles que Morgan Stanley, Google et Cigna. Lors de votre inscription à The Ladders, vous serez invité à répertorier les titres de poste qui vous intéressent le plus. L’onglet Emplois sur The Ladders vous présentera alors automatiquement des offres d’emploi correspondant à ces titres. Certaines listes sont gratuites, mais d’autres nécessitent un abonnement payant à la plate-forme.

The Ladders facture 29,99 USD pour un abonnement d’un mois, 24,99 USD par mois pour un abonnement de trois mois, 19,99 USD par mois pour un abonnement de six mois et 12,99 USD par mois pour un abonnement annuel. Un abonnement payant vous permet d’accéder à toutes les offres d’emploi, aux offres d’emploi sélectionnées envoyées dans votre boîte de réception, aux meilleurs emplacements sur les listes de candidats recruteurs et aux détails sur les autres candidats qui ont postulé pour les emplois que vous recherchez. Ces avantages font de The Ladders une solution idéale pour les demandeurs d’emploi sérieux sur des marchés hautement concurrentiels.

AngelList

AngelList a été fondée en 2010 afin de démocratiser la manière dont les startups reçoivent des financements et embauchent des talents. Nous avons choisi AngelList comme le meilleur site pour les emplois de démarrage car, non seulement il a la confiance de plus de 100000 startups de toutes tailles (y compris certains grands noms comme Spotify et Slack), mais AngelList offre un niveau de transparence inégalé en fournissant aux candidats des échelles salariales et l’équité. options dès le départ et permettant aux chercheurs d’emploi de contacter directement les PDG et les responsables du recrutement.

AngelList s’adresse aux chercheurs d’emploi locaux et éloignés dans divers secteurs technologiques, tels que la publication en ligne, les applications de santé et de beauté et les technologies financières. Pour postuler à des postes sur AngelList, créez un identifiant et complétez votre profil. Votre profil AngelList sert de CV pour tous les emplois auxquels vous postulez. Vous pouvez parcourir les postes vacants par titre de poste, lieu et engagement de temps (temps plein, temps partiel, stage, etc.).

Pour chaque emploi auquel vous postulez, AngelList vous indiquera le nom et le titre de la personne qui lira vos documents de soumission (pour les petites startups, il s’agit souvent du PDG de l’entreprise). Vous devrez rédiger une courte lettre de motivation (1 000 caractères maximum) expliquant pourquoi vous êtes un bon candidat pour le poste. Toutes les lettres de motivation doivent être écrites dans la zone de texte fournie par la plate-forme, car AngelList ne permet pas aux candidats de télécharger des fichiers externes tels que des PDF ou des documents Word.

AngelList est entièrement gratuit pour les demandeurs d’emploi et constitue un moyen fantastique d’entamer des conversations et de réseauter avec les fondateurs de startups en début de carrière.

LinkedIn

LinkedIn a été lancé en 2003 et est désormais la plus grande plate-forme de réseautage professionnel au monde, avec plus de 722 millions d’utilisateurs enregistrés du monde entier et de tous les secteurs. LinkedIn sert de base de données pour les opportunités ouvertes, une plate-forme de CV numérique et un outil de réseautage social tout en un. Contrairement à la plupart des autres sites Web d’emplois, LinkedIn vous permet d’ajouter des recruteurs et d’autres personnes d’intérêt à votre réseau virtuel, ce qui en fait le meilleur site Web pour vous connecter directement avec les recruteurs.

Votre profil LinkedIn sert de CV numérique public et de portefeuille et est envoyé aux recruteurs une fois que vous avez postulé pour un poste. Il est donc important d’investir du temps et des efforts pour vous assurer qu’il est détaillé, précis et optimisé pour la recherche. Il est gratuit de créer un profil LinkedIn et de parcourir les opportunités, mais LinkedIn offre une option d’abonnement premium qui vous permet de voir qui a consulté votre profil, des informations détaillées sur les autres candidats qui ont postulé pour les annonces qui vous intéressent et la possibilité d’envoyer des messages aux personnes avec lesquelles vous n’êtes pas encore connecté.

Une fois que vous avez rempli votre profil LinkedIn, vous pouvez l’utiliser pour postuler à des postes vacants et envoyer des demandes de connexion (similaires aux demandes d’amis Facebook) pour développer votre réseau professionnel. Si votre profil est bien optimisé pour la recherche, les recruteurs peuvent vous envoyer un message directement sur la candidature à des opportunités spécifiques.

Maroc Emploi

Maroc Emploi a été créé en 2009 et utilise une technologie propriétaire pour parcourir le Web à la recherche d’offre emploi maroc récemment publiées, créant une base de données de meilleure qualité et une meilleure expérience de recherche pour les chercheurs d’emploi. Alors que de nombreux sites d’emploi populaires négligent de supprimer les offres expirées ou non vacantes, Maroc Emploi ajoute de nouvelles offres d’emploi à sa base de données dans l’heure même où elles ont été publiées à l’origine, ce qui en fait le meilleur choix pour ceux qui cherchent à être les premiers à postuler. opportunités nouvellement répertoriées.

Maroc Emploi est un site de recrutement maroc il ajoute des offres d’emploi à jour dans des dizaines de domaines, notamment l’éducation, la finance, la santé, le droit, le marketing et la technologie. L’utilisation du site est gratuite et les demandeurs d’emploi peuvent parcourir toutes les opportunités sans ouvrir de compte. Cependant, une connexion au compte permet aux utilisateurs d’enregistrer des offres d’emploi pour plus tard, de s’inscrire aux notifications par e-mail d’alerte d’emploi et de sauvegarder leur historique de navigation et leurs recherches afin que vous puissiez les reproduire à tout moment sur n’importe quel appareil.

Scouted

Scouted a été créé en 2014 avec la philosophie que les gens sont plus que leur CV. Les entreprises qui embauchent via Scouted utilisent une approche plus holistique lors de l’embauche en tenant compte des attributs personnels des candidats par rapport aux paramètres traditionnels tels que les compétences et l’expérience. L’approche de recrutement unique de Scouted, basée sur le jumelage, en fait le meilleur site Web d’emploi pour les diplômés universitaires qui souhaitent décrocher leur première opportunité à temps plein d’entrée après l’obtention de leur diplôme.

Vous pouvez créer votre profil scouté en téléchargeant une copie de votre CV, en ajoutant des liens vers des sites Web ou des portefeuilles (ou d’autres plates-formes comme LinkedIn) et, surtout, en répondant aux questions d’entrevue virtuelle de Scouted. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de répondre aux questions de Scouted, la plateforme affirme que les candidats qui y répondent sont 58% plus susceptibles d’être sélectionnés pour un entretien.

Une fois votre profil complet, vous pouvez parcourir les opportunités ouvertes dans l’onglet Rechercher des emplois et cliquer sur «postuler» sur toutes les annonces pertinentes. Le logiciel propriétaire de Scouted prend les données de votre profil et les réponses aux entretiens et agit comme un service de jumelage entre vous et les entreprises auxquelles vous avez postulé. Si une correspondance appropriée est trouvée, vous serez invité à un entretien de premier tour. Les fonctionnalités de recherche d’emploi de Scouted sont gratuites, cependant, le coaching de carrière coûte 14 $ par mois pour un forfait de démarrage, 37 $ par mois pour le forfait premium et 224 $ par mois pour le forfait pro. Tous les packages de coaching de carrière de Scouted couvrent la stratégie de recherche, les évaluations du paysage professionnel, les conseils de recherche personnalisés et les consultations de CV et de lettres de motivation.

Snagajob

Snagajob relie des employés horaires à des postes locaux depuis plus de deux décennies.

Depuis sa création en 2000, Snagajob est devenu le premier marché du travail horaire en ligne. Avec plus de 100 millions de demandeurs d’emploi inscrits et 700 000 employeurs, nous avons choisi Snagajob comme le meilleur site pour les demandeurs d’emploi horaires en raison du nombre d’annonces et de l’interface facile à utiliser.

Snagajob publie principalement des postes horaires dans les soins de santé, le service client, l’hôtellerie, la vente au détail, la sécurité et la livraison de nourriture. Les demandeurs d’emploi peuvent rechercher des postes distants ou locaux avec la possibilité de filtrer les offres en fonction de ceux qui sont « Embauche d’urgence ».

Pour postuler à une position ouverte sur Snagajob, vous devez d’abord vous inscrire pour un nom d’utilisateur et un mot de passe et vous connecter sur le site. Une fois inscrit, vous pouvez choisir de recevoir des notifications par e-mail pour les nouvelles offres d’emploi qui correspondent à vos intérêts. Vous pouvez également remplir votre profil en ajoutant une courte biographie, une photo de vous-même, votre disponibilité, votre expérience passée, votre formation et vos références. Snagajob est totalement gratuit pour les demandeurs d’emploi.

Que sont les sites d’emploi?

Les sites Web d’emploi servent essentiellement de moteurs de recherche et de bases de données pour les emplois ouverts. Certains offrent même des services premium pour les chercheurs d’emploi comme le coaching de carrière et la rédaction de lettres de motivation. Les sites d’emploi peuvent aider les candidats avec n’importe quel niveau d’études et d’expérience à trouver un emploi dans n’importe quel secteur. Toute personne activement à la recherche d’un emploi devrait fortement envisager d’utiliser un site Web d’emploi afin de trouver et de postuler à autant de possibilités pertinentes que possible.

Comment fonctionnent les sites d’emploi?

La plupart des sites de travail sont libres de naviguer. Il suffit de taper votre titre de poste souhaité et votre code postal pour rechercher des opportunités dans votre région. Certains sites de travail, cependant, nécessitent un paiement initial pour débloquer la navigation complète et les privilèges de l’application. Même avec des tableaux d’emploi rémunérés comme FlexJobs, il n’y a aucune garantie que vous obtiendrez un poste par l’intermédiaire du site, quoique.

Une fois que vous avez postulé pour un emploi par l’intermédiaire d’un site d’emploi, le directeur qui embauche examinera vos renseignements et communiquera avec vous si cela vous intéresse. Certaines plateformes, comme LinkedIn, permettent aux employeurs de communiquer avec des candidats qualifiés, qu’ils aient postulé ou non à un poste ouvert dans l’entreprise.

Combien coûtent les sites Job ?

La plupart des sites d’emploi sont gratuits pour les demandeurs d’emploi, mais certains nécessitent des abonnements. Les coûts peuvent varier de 9,99 $ à 50 $ par mois selon le site et le niveau de service que vous sélectionnez. Des services supplémentaires, comme la rédaction de curriculum vitae et l’optimisation du profil LinkedIn, peuvent coûter jusqu’à 350 $.

Comment nous avons choisi les meilleurs sites pour les offres d’emplois

Nous avons examiné plus de deux douzaines de sites Web différents avant de sélectionner nos meilleurs choix. Pour trouver les meilleurs sites, nous avons examiné le nombre de listes, la facilité d’utilisation, les coûts, les fonctionnalités avancées, les industries et les niveaux d’expérience servis, et la réputation. Nous avons estimé que ce sont les caractéristiques les plus importantes à examiner lors du choix des meilleurs sites Web pour les emplois.