Vous êtes un passionné d’automobiles et en particulier des voitures électriques ? Faites de cet engouement un métier et suivez une formation en mécanique. Il existe plusieurs spécialités, à vous de faire un choix en fonction de vos projets professionnels et de vos études. Quelles sont les différentes formations à suivre pour devenir un expert en mécanique auto ? Et celles qui spécialises en véhicules électriques ? Découvrez ci-dessous quelques pistes qui répondent à cette interrogation.

Quelles sont les formations en mécanique ?

L’automobile représente 15 % des investissements industriels en France et 10 % de la population mondiale. La formation mécanique, transport et automobile forme les techniciens d’atelier. Ces derniers assurent des fonctions telles que l’entretien, la maintenance, les réparations et les réglages de tout véhicule automobile. Pour trouver la meilleure formation et les meilleurs centres de formation de l’automobile, vous pouvez consulter l’annuaire des professionnels de l’automobile. Ce dernier vous permet d’avoir une liste de professionnels qui intervient dans la filière automobile.

Par ailleurs, retenez que la durée de vie d’une voiture, le rôle du mécanicien est l’entretien et de la réparation dans les conditions requises afin de maintenir les qualités d’usine du véhicule électrique ou pas. Cependant, la mécanique ne prend pas en compte que les véhicules. Vous avez la possibilité de travailler également dans la mécanique des machines, de l’aéronautique ou encore la mécanique industrielle.

Quelles sont les différentes formes de formation mécanique qui existe ?

La formation mécanique peut se faire en contrat de professionnalisation et en contrat d’apprentissage. Cette forme de formation permet aux candidats mécaniciens d’avoir des connaissances plus évoluées en hydraulique, pneumatique, en électricité et en mécanique. Elle permet aussi d’avoir des compétences en électricité et en électronique. Par conséquent, vous serez dans la capacité d’apprendre et de mettre en pratique les notions apprises. Cette aptitude fera de vous un véritable professionnel lors des entretiens d’embauche. Voici ci-dessous une liste de formation disponible dans le domaine de la mécanique :

Formations mécaniques de niveau IV et V

Pour ce niveau, vous devez avoir comme diplôme le CAP et le BEP mécanique. Bien avant, il vous faut un Bac pro en mécanique d’une part et en mécanique-qualité d’autre part. De plus, il faut des compétences en maintenance des moteurs diesel de leurs équipements. Ajouté à ce dernier, il vous faudra aussi des compétences en systèmes embarqués de l’automobile.

Formations mécaniques en bac+2

À ce niveau, il est recommandé d’avoir des diplômes comme le BTS mécanique et le DUT Génie mécanique. Certains centres de formation exigent une expérience pratique avant de vous recruter.

Formations mécaniques en bac+3

Voici quelque diplôme qu’il faut avoir pour continuer dans la formation mécanique :

licence pro mécanique ;

bachelor mécanique ;

licence mécanique ;

licence sciences de l’ingénieur, parcours mécanique.

Avec un bac + 5, vous sortirez avec un master mécanique et un master ingénieur ou génie mécanique. Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, vous avez la possibilité de faire des formations professionnelles. Ce module est uniquement réservé aux adultes.

Quels sont les programmes et les matières de la formation mécanique ?

Pendant votre formation de mécanicien réparateur, vous recevrez des enseignements spécifiques vous permettant de faire des opérations d’entretien de tout type de véhicule léger (VL) et des véhicules utilitaires légers (VUL) sans oublier la pose ou le remplacement d’accessoire.

Aussi, votre formation peut prendre en compte les réparations des véhicules automobiles et des systèmes mécaniques de ceux-ci. Les réparations concernent entre autres les systèmes de freinages, de suspension, de direction, la motorisation et ses périphériques.

Voici quelques matières que vous pourrez trouver dans les différentes formations en mécanique :

robotique ;

maintenance des véhicules industriels ;

génie industriel ;

génie mécanique et productique ;

relation client ;

conception mécanique.

En général, les années de formation comportent un stage en entreprise. Cela vous permet de mettre en pratique les cours que vous avez reçu. De plus, les candidats peuvent choisir l’alternance dans le cas où ils cherchent un financement pour leur formation.