Tout comme d’autres pays du monde, le Canada n’a pas été épargné par la pandémie du Covid-19 et ses effets. Les autorités gouvernementales n’ont d’ailleurs eu d’autres choix que d’instaurer la distanciation sociale, d’interdire les rassemblements physiques, poussant leur population à travailler depuis chez eux. Les entreprises ont dû s’adapter à la situation en préconisant le travail à domicile, et ce grâce à l’aide de la technologie.

La révolution Cloud comme base de communication

Grâce aux technologies de communication Cloud, les différents employés et employeurs des compagnies peuvent communiquer parfaitement sans interaction physique. Avec le travail à domicile, l’utilisation du courrier électronique s’est accrue. Les acteurs des entreprises échangent facilement des emails, ce qui fait avancer le travail. Aussi, des numéros et des téléphones de dernière génération sont fournis aux employés pour qu’ils puissent être joints à n’importe quel moment.

Ces appareils mobiles sont équipés de logiciels capables d’enregistrer les SMS et les appels à des fins de référence. Bien entendu, les conversations sont cryptées afin qu’aucun tiers ne puisse y accéder. Au Canada, le travail à domicile étant devenu une évidence pour bon nombre d’employeurs, il a fallu trouver un moyen pour que les employés et leurs patrons puissent faire régulièrement des réunions de travail afin de s’organiser. Rapidement, les marques se sont tournées vers les applications de visioconférence comme Skype et Zoom.

Ces logiciels sont des outils géniaux favorisant l’organisation des réunions et des conférences à domicile entre les divers acteurs des entreprises au Canada. C’est en partie grâce à eux que le travail à domicile est devenu possible.

La sécurisation améliorée des données

Un meilleur suivi des travailleurs

Le travail à domicile révèle l’importance des logiciels de suivi. Si au bureau un superviseur pouvait maintenir la pression sur les employés, ce n’est pas le cas à la maison. Du coup, pour s’assurer du bon fonctionnement du travail, les entreprises font recours aux programmes de surveillance. Ceux-ci sont nombreux sur le marché canadien et permettent aux employeurs de connaître en temps réel toutes les actions effectuées par leurs employés sur les ordinateurs portables et les appareils mobiles de la société. Cela inclut les courriers électroniques et l’historique de navigation.

Grâce à des logiciels de suivi GPS, les directeurs des compagnies peuvent instantanément connaître et suivre l'emplacement de leurs employés. Cela fait partie des mesures de sécurité prises pour les protéger et s'assurer qu'ils travaillent effectivement depuis leur domicile. Pour finir, certaines sociétés font usage de programmes pour surveiller les heures de travail des employés. Cette mesure est nécessaire pour calculer le temps de travail général et les heures supplémentaires.

On peut donc affirmer que le travail à domicile est facilité par les communications Cloud, les logiciels de sécurité, de surveillance et de gestion du travail.