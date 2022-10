En France, il existe des métiers qui jouissent d’une aura toute particulière. On pourrait notamment citer par exemple les grands couturiers et stylistes, qui exportent l’élégance nationale sur tous les continents, mais aujourd’hui nous vous parlerons plutôt d’un autre symbole de notre culture : la gastronomie. Car celle-ci s’exprime aussi bien dans les plats les plus sophistiqués des chefs renommés que dans les restaurants du quotidien. Et ces derniers ont largement souffert de la pandémie. Voici donc un article à l’attention des candidats et recruteurs de l’hôtellerie-restauration.

L’hôtellerie-restauration, le secteur le plus touché par la pandémie ?

La pandémie de Covid 19 n’aura été, espérons-le, qu’une parenthèse dans nos vies, mais elle nous marquera sans aucun doute durablement. Nos comportements les plus habituels auront en effet à jamais été transformés par l’irruption du virus. Des actions aussi simples que se saluer, se rencontrer, faire du sport ou aller au travail ne s’effectuent aujourd’hui plus de la même manière et certaines professions ont été particulièrement touchées par les contingences de la propagation du virus.

On pense évidemment ici à tous les hôteliers et restaurateurs de France. Les premiers étaient déjà bien impactés par la démocratisation des plateformes d’échanges d’appartement, tandis que les autres souffraient comme tout le monde de la crise économique latente. Mais avec le Covid 19, c’est tout un secteur qui a dû fermer ses portes. Beaucoup ne s’en sont d’ailleurs pas remis. Mais grâce à Restoteam, un site de recrutement en restauration, candidats et recruteurs de l’hôtellerie-restauration peuvent à nouveau se rencontrer facilement.

De l’importance du recrutement pour les restaurateurs

En effet, nous avons tous connu au moins un restaurateur qui a dû fermer définitivement son restaurant après avoir été empêché d’ouvrir pendant de trop longs mois. Les cotisations sociales à payer malgré tout, le loyer qui court toujours et les salaires des employés constituent en effet de lourdes charges pour les restaurateurs. Mais certains ont réussi à se relancer et les recruteurs de l’hôtellerie restauration se sont donc remis en quête de candidats formés.

Malheureusement, on a aussi remarqué une forme de désertion du secteur par les individus qui naguère occupaient les postes si essentiels de serveur, cuisinier ou chef de rang. Certains ont en effet préféré retrouver les facilités offertes par un métier moins prenant, même si moins intéressant. Malgré tout, la restauration et l’hôtellerie restent des métiers passionnants. Et il existe toujours des candidats à l’aventure. Le tout est de les repérer.

Un site de mise en relation des candidats et recruteurs de l’hôtellerie-restauration

Si les candidats sont assez nombreux, de nombreux recruteurs de l’hôtellerie restauration affirment avoir du mal à trouver les profils qui les intéressent. Pourtant, avec un site de recrutement comme Restoteam, n’importe quel professionnel du secteur devrait pouvoir former son équipe !

En effet, sur ce site, il suffit de spécifier le type de poste recherché puis de filtrer sa recherche par localisation géographique et toutes les possibilités du secteur apparaissent immédiatement ! Avec plus de 50 000 professionnels qui utilisent la plateforme, vous n’aurez plus à squatter indéfiniment la barre de recherche de Google pour trouver un site de recrutement pertinent, il suffit de passer par restoteam.fr et le tour est joué !